La reina Letizia vuelve de sus vacaciones en apoyo a los enfermeros con un vestido camisero de flores y tacones moderados

La reina Letizia en el II Homenaje a la Enfermería (Europa Press)

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La reina Letizia ha presidido este martes el II Homenaje a la Enfermería, una jornada dedicada a la salud mental bajo el lema “Cuidar la mente es cuidar la vida” y al papel de las enfermeras en la atención integral de los pacientes. Para el acto, doña Letizia ha recuperado un vestido camisero floral de Carolina Herrera que estrenó en Barcelona en julio de 2024, durante la reunión anual de directores de los centros del Instituto Cervantes.

El homenaje da continuidad a la primera edición, celebrada el año pasado bajo el título “Más allá de la vocación”, y sitúa de nuevo a los profesionales sanitarios en el centro de la agenda de la monarca. La cita ha abordado la relación entre el cuidado de la mente y la atención a la salud física.

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La agenda real prevé también su próximo desplazamiento a Asturias para presidir la apertura oficial del curso escolar 2026/2027 en el Colegio Público Gesta de Oviedo, también denominado La Gesta. Además, se trata del colegio en el que la reina Letizia estudió de niña siete cursos de primaria, entre segundo y octavo de la antigua EGB, cuando todavía no pertenecía a la realeza.

La reina Letizia en el II Homenaje a la Enfermería (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Letizia

El diseño elegido por la reina Letizia está confeccionado en crepé de chine con mezcla de seda, un tejido fluido, y reúne un cuerpo entallado, cuello camisero y cierre mediante tapeta oculta de botones. La falda midi incorpora volumen y pliegues delanteros, mientras que el lazo del mismo tono ajusta la cintura. La prenda, valorada entonces en 850 euros, combina tonos fucsia y morado sobre fondo blanco y tiene largo midi.

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Las mangas largas del vestido terminan en puños con gemelos de perla y la prenda cuenta además con bolsillos laterales. El estampado floral, de acabado acuarela, contrapone el fucsia y el morado al blanco del fondo. La reina Letizia llevó el vestido por primera vez en Barcelona, en la que fue su primera visita a la ciudad en siete años. Entonces lo combinó con un bolso fucsia de Carolina Herrera, unas sandalias blancas de tacón ancho de Hugo Boss y pendientes de Tous.

La reina Letizia en el II Homenaje a la Enfermería (Europa Press)

Aquella elección incluyó dos referencias a Cataluña: Carolina Herrera opera bajo el paraguas de Puig y Tous es una firma originaria de Manresa. Sin embargo, para esta ocasión, ya alejada del luto tras el funeral del rey Harald en Noruega, ha cambiado las sandalias por unas bailarinas tipo Mary Jane de la firma francesa Sézane. Se trata del modelo Babies Paula en color crudo, con cierre mediante una tira al tobillo, otras dos sobre el empeine, rematadas con hebillas de latón, y un pequeño tacón ancho.

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La reina Letizia en el II Homenaje a la Enfermería (Europa Press)

El bolso escogido ha sido el modelo Metropolis de Furla, una bandolera blanca con cierre dorado que lleva desde hace años en su armario y utiliza con frecuencia. En julio de 2024, el complemento había sido sustituido por una cartera de mano fucsia de Carolina Herrera. En el apartado de joyería, ha llevado los pendientes Luzia de Gold & Roses, elaborados en oro rosado y diamantes, junto a una cadena fina dorada. También ha lucido sus dos anillos habituales: uno de Coreterno y otro de Karen Hallam.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Reina Letizia de España reflexiona sobre los peligros de fumar y el uso de nuevos productos como los vapeadores. En su mensaje, cuestiona las motivaciones detrás de su consumo, ya sea por adicción o por moda.

La reina Letizia tras su cumpleaños

Es también su primer acto entrada en los 54 años, un cumpleaños que celebró en privado este martes 15 de septiembre junto a la princesa Leonor, quien estudia Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. La monarca pudo disfrutar sin actividades institucionales previstas, mientras que el rey Felipe inauguró por la mañana el curso de la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid. La ausente fue la infanta Sofía, quien inició este lunes en París el segundo curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, después de completar el primero en Lisboa.

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