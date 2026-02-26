América Latina

Sequía en Uruguay: productores señalan que los cultivos de maíz y soja tuvieron grandes pérdidas antes de las medidas

El gobierno declaró la emergencia agropecuaria por el déficit hídrico, pero no descarta que los apoyos se puedan ampliar; en la oposición consideran que la medida es una “tomadura de pelo”

Sequía en Uruguay, en una
Sequía en Uruguay, en una imagen de archivo (@falgorta)

La declaración de emergencia agropecuaria por la falta de lluvias en Uruguay era reclamada al menos desde principios de año, pero el gobierno tardó cerca de un mes y medio para tomar la decisión. Antes, la administración de Yamandú Orsi había tomado otra serie de apoyos al sector productivo pero no declaró la emergencia, que permite activar otra serie de mecanismos y la compra pública de ración sin pasar por procesos burocráticos.

En el sector productivo consideran que la medida llegó tarde aunque la destacan como positiva, al tiempo que desde la oposición criticaron la actuación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en este tema.

La medida rige para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja de los departamentos de Canelones, Maldonado y Montevideo. Además, también se consideran varias seccionales de los departamentos de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, San José y Treinta y Tres.

Productores alertan por déficit hídrico
Productores alertan por déficit hídrico en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

“Dada la naturaleza dinámica del déficit hídrico, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los parámetros objetivos a los efectos de evaluar la incorporación de nuevas seccionales policiales en caso de que los datos técnicos así lo sugieran”, dice el comunicado del MGAP.

El director de Recursos Naturales de la cartera, Gustavo Garibotto, comentó que la decisión se tomó en base a datos objetivos. El déficit hídrico se registra en 12 de los 13 departamentos del sur del Río Negro, pero el ministerio consideró que en algunos todavía no es necesario tomar la emergencia.

“Las medidas que el ministerio está tomando son de apoyo a los más chicos, a los productores con menos espalda, que son los productores familiares con menos de 100 hectáreas Conneat 100”, dijo el jerarca. Expresó que, si los datos muestran que hay que agregar nuevos lugares a la lista de apoyos, eso va a ocurrir.

La soja, uno de los
La soja, uno de los cultivos más afectados por la sequía en Uruguay (Archivo/MGAP Uruguay)

Quienes hoy quedaron afuera –y somos conscientes y sabemos que están al bordo– tienen que entender que no están tan mal como otros”, argumentó Garibotto.

Tras la definición del gobierno, la Federación Rural del Uruguay señaló que en los últimos días las precipitaciones han continuado por debajo de lo que el campo necesita. “Las medidas hasta ahora venían siendo como un pequeño paliativo para cierto proceso productivo, pero en realidad no cubren cabalmente lo que se necesita”, expresó el presidente de esta gremial de productores, Rafael Normey, a Canal 12.

“A partir de esta declaratoria de emergencia, que vemos como algo muy positivo, creo que se deberían desencadenar procesos de profundización de medidas”, dijo el productor. Normey insistió con que están pidiendo que se declare la emergencia desde enero.

Falta de alimentación y de
Falta de alimentación y de agua para animales: dos consecuencias de la sequía en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

El sector todavía no tiene cuantificadas las pérdidas, aunque en algunos rubros ya se sienten. “El maíz de primera –todo lo que es maíz temprano– tienen daños enormes, pérdidas enormes, que no tenemos cuantificados todavía porque es un cultivo que está en proceso de cosecha”, dijo el presidente de la federación.

Hay un golpe grande en soja. Muy grande. Todavía es un cultivo que está en proceso”, señaló.

El senador opositor Sebastián Da Silva, que se define como un defensor del campo en el Parlamento, fue crítico con la decisión del gobierno.

El ministro de Ganadería, Agricultura
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

Es un desastre, una tomadura de pelo. Hay que esperar dos meses cuando la gente veía cómo se le secaban los tajamares para tomar una medida de estas características”, señaló el legislador del Partido Nacional.

En una rueda de prensa, cuestionó que se deje por fuera a Colonia, Soriano y parte de Lavalleja. “Yo la verdad que no sé en qué planeta vive (el ministro Afredo) Fratti. No sé si el sombrero le licuó un poco la mirada. Es una verdadera vergüenza”, señaló.

En el oficialismo, valoraron el trabajo del ministro.

