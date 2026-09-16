4 señales ocultas de que los grillos ya invadieron tu hogar y no te has dado cuenta

Sellar grietas en puertas y ventanas reduce el ingreso del grillo doméstico durante el otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuatro señales de invasión de grillos pasan inadvertidas en la mayoría de los hogares mexicanos antes de que aparezca el primer ejemplar a la vista.

Extensiones universitarias de Estados Unidos como Missouri, Arizona y Clemson coinciden en que estos indicios anticipan una infestación semanas antes del canto nocturno, la pista más conocida.

PUBLICIDAD

En México, la especie que con mayor frecuencia se instala en interiores es el grillo doméstico tropical (Gryllodes sigillatus).

El grillo doméstico prefiere ambientes cálidos, oscuros y con humedad constante para sobrevivir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de estas señales se confunde fácilmente con las de otra plaga común en casa: la cucaracha.

La diferencia está en el movimiento, el sonido y la forma del excremento, según guías especializadas de identificación de plagas.

Excremento del tamaño de un grano de pimienta se acumula en rincones

El primer indicio, y el más citado por las extensiones universitarias, son pequeños gránulos oscuros y cilíndricos de uno a dos milímetros. Se acumulan en esquinas, bajo rodapiés y detrás de electrodomésticos como refrigeradores o lavadoras.

La Universidad de Missouri y la Universidad de Arizona coinciden en que estos residuos suelen confundirse con tierra o migas.

Los excrementos del grillo miden entre uno y dos milímetros y suelen confundirse con residuos de tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia con la cucaracha alemana está en la forma: el excremento de grillo es más alargado y cilíndrico, mientras que el de cucaracha es más fino, como café molido.

PUBLICIDAD

Las telas se rasgan sin agujeros circulares, a diferencia de la polilla

La segunda señal aparece en la ropa. Los grillos no perforan la tela como la polilla: raspan la superficie de la fibra al alimentarse, dejando zonas ásperas y deshilachadas visibles a simple vista.

Según la Extensión de la Universidad de Maryland, el daño se concentra en prendas de algodón, lana, seda o lino manchadas con sudor, comida o bebidas. Esa condición atrae directamente al insecto y acelera el deterioro del tejido.

El grillo raspa la superficie de la tela al alimentarse, sin dejar agujeros circulares como la polilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cáscaras color café aparecen cerca del calentador de agua o la cocina

El tercer indicio son las mudas de piel, también llamadas exuvias.

El grillo doméstico pasa por tres etapas —huevo, ninfa y adulto— y desprende su exoesqueleto varias veces antes de alcanzar el estado adulto, según la Extensión de la Universidad Estatal de Utah.

PUBLICIDAD

El grillo pasa por tres etapas de desarrollo: huevo, ninfa y adulto, antes de alcanzar su forma final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cáscaras translúcidas de color café amarillento se acumulan cerca de fuentes de calor: calentadores de agua, chimeneas y áreas de cocina.

Ahí el insecto encuentra el calor y la humedad constante que necesita para sobrevivir todo el invierno, precisa la Extensión de la Universidad de Clemson.

Ver un grillo de día indica que el refugio ya está saturado

La cuarta señal es de comportamiento. El grillo es un insecto estrictamente nocturno: permanece oculto durante el día y sale a buscar alimento por la noche, cuando también produce su característico chirrido al frotar las alas.

Las patas traseras del grillo, largas y musculosas, le permiten saltar varias veces su propio tamaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Extensión de la Universidad de Minnesota, verlo activo en horario diurno es señal de que la población alcanzó un punto de saturación. Los ejemplares se ven forzados a salir de sus escondites habituales en busca de espacio o comida adicional.

PUBLICIDAD

La tranquilidad ante la luz distingue al grillo de la cucaracha

El grillo tiene patas traseras grandes y musculosas que le permiten saltar varias veces su tamaño cuando se siente amenazado. La cucaracha no salta: su cuerpo aplanado está hecho para correr rápido y meterse en grietas.

Al encender una luz de repente, la cucaracha corre de inmediato hacia la oscuridad. El grillo reacciona distinto: puede quedarse quieto un momento o saltar, sin esa huida instantánea típica de la cucaracha.

Una diferencia con la cucaracha es que las cucarachas huyen de la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra forma de distinguirlos es cómo ponen sus huevos. La cucaracha carga una cápsula color marrón, llamada ooteca, donde protege decenas de huevos.

El grillo no usa esa cápsula: entierra los huevos uno por uno en la tierra con un órgano en forma de aguja que tiene en la parte final del abdomen.

PUBLICIDAD

El grillo doméstico tropical es la especie que con mayor frecuencia se instala en hogares mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para que los grillos no se metan a tu hogar

La Extensión de la Universidad de Maryland recomienda revisar burletes desgastados en puertas y aplicar espuma de poliuretano alrededor de ventanas de sótano, ductos de secadora y entradas de tuberías.

El grillo aprovecha cualquier abertura, sobre todo cuando baja la temperatura en otoño.

La luz blanca exterior atrae al grillo doméstico durante la noche con mayor intensidad que la luz amarilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar los focos exteriores por bombillas amarillas reduce la atracción del insecto hacia la luz blanca durante la noche.

Mantener la tierra suelta o el mantillo alejados de los cimientos también limita las zonas de refugio cercanas a la vivienda.