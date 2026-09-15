Emmy Rossum, actriz de ‘Furious’: Las mujeres intentan conseguir justicia, pero los mecanismos para ello son complicados y están viciados"

La serie creada por Elizabeth Meriwether se ha convertido en la gran revelación de la temporada, un thriller sobre una asesina en serie que mata a los ricos que abusaron de ella cuando era menor de edad

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Se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada gracias a su capacidad por invertir las mecánicas tradicionales del thriller criminal. Se trata de Furious, la serie creada por Elizabeth Meriwether y protagonizada por Emmy Rossum que habla de las mujeres marcadas por la violencia frente a hombres poderosos que dejan de controlar el relato y que examina qué ocurre cuando las supervivientes rechazan el papel de víctima pasiva.

La primera temporada consta de ocho episodios y arranca con Catherine, encarnada por Lola Petticrew, observando a un hombre agonizante en un apartamento antes de administrarle una inyección letal. La investigación identifica después al fallecido como Caleb Easton, heredero del multimillonario Jay Easton, y apunta a una asesina en serie.

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Rossum interpreta a Alice Black, una agente novata del FBI que antes trabajaba en la Policía de Nueva York. Abandonó el cuerpo tras sufrir una agresión grave de Marshall (Jack Lacy), su pareja desde la adolescencia y también detective, y después de que buena parte de sus compañeros le retirase el apoyo cuando denunció los hechos.

La llamada de Danny Kelly (Scoot McNairy), su antiguo supervisor y uno de los pocos agentes que la respaldaron, devuelve a Alice a la investigación. El cadáver de Easton parece haber muerto por una sobredosis preparada para aparentar un accidente, y las similitudes con un caso previo llevan a los investigadores tras la pista de Catherine.

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Una serie sobre los abusos sexuales a menores

La asesina no persigue a desconocidos elegidos al azar. Catherine fue explotada sexualmente cuando era menor y dirige su violencia contra hombres vinculados con aquella red de abusos, entre ellos figuras acomodadas que creen poder protegerse con acuerdos de confidencialidad y el silencio de sus víctimas.

La actriz Emmy Rossum, en la serie 'Furious', una agente del FBI que se implica en el caso que está investigando (Disney+)

“Quería que la tensión de la serie proviniera de los personajes, que el espectador nunca se sintiera cómodo con los clichés de ”este es el bueno, este es el malo. Esa fue una gran parte de la estructura de la serie: siempre hay una revelación sobre un personaje, de forma que se van acumulando capas alrededor de ellos que los hacen más ricos y complejos", cuenta la creadora, responsable también de Dying for Sex o The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes.

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Meriwether se ha inspirado libremente en la película Black Widow, estrenada en 1987, aunque ha sustituido la historia de una mujer que se casa con hombres ricos para asesinarlos por la de una superviviente de trata que busca a quienes la dañaron. Uno de esos agresores es un magnate neoyorquino interesado en menores, un elemento que remite al fallecido financiero Jeffrey Epstein.

“Creo que la serie contiene una reflexión de fondo acerca de los sistemas opresivos del patriarcado y la misoginia. Y aquí es como si las Furias de la antigua Grecia se tomaran la revancha hacia todo eso”, cuenta Petticrew. “En efecto, hay mucha furia hacia las mujeres, que han tenido que soportar todo eso a lo largo de la historia. Hay muchos depredadores que han aparecido en las noticias en los últimos 25 años, están ahí desde siempre. No queríamos circunscribir la serie a un caso en concreto como el de Epstein, sino analizarlo como algo estructural”, añade Rossum.

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Lola Petticrew, actriz de la serie 'Furious', una mujer que fue víctima de trata y que ahora se quiere vengar (Disney+)

La serie presenta a Catherine como una mujer con emociones cambiantes, escaso control de los impulsos y una apariencia infantil que contrasta con la violencia de sus crímenes. Lleva una mochila deteriorada como si fuera un talismán y utiliza dosis mortales de fentanilo para matar a los hombres a los que atrae.

Alice reconoce en esa violencia una cercanía que la incomoda. También ella arrastra las secuelas de una relación abusiva y busca encuentros con hombres desconocidos a través de aplicaciones para que la golpeen bajo sus propias condiciones, una conducta que la acerca a la temeridad y a la autodestrucción.

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Una relación compleja y sin juicios morales

“Creo que mi personaje se obsesiona con el personaje de Catherine porque de alguna manera se siente identificada con ella. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo puede sentir eso por una ‘serial killer’? ¿Por qué alguien puede convertirse en un monstruo? Pero eso es lo fascinante que tiene esta serie, que te lleva por lugares muy oscuros", cuenta Rossum.

Nora Washington, responsable de la unidad de delitos sexuales del FBI e interpretada por Quincy Tyler Bernstine, se convierte en mentora de Alice. La agente, agotada tras años investigando abusos a menores y con una adicción al alcohol que no oculta, identifica el mecanismo que une a la detective y a su objetivo.

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Quincy Tyler Bernstine se convierte en mentora de Emily Rossum en 'Furious' (Disney+)

Nora recurre al mito de Medusa para definir a Catherine: una mujer convertida en monstruo después de ser violada por Poseidón. “Es una víctima, pero eso no la convierte en una buena persona. La convierte en un monstruo”, afirma el personaje.

La misma agente formula con mayor crudeza la rabia que atraviesa la trama: “Estoy jodidamente enfadada”. Su experiencia en delitos sexuales le ha enseñado los límites de la investigación ante una estructura donde los agresores cuentan con dinero, poder y redes de protección.

La serie sitúa el centro de la serie en tres personajes femeninos complejos: Alice, Catherine y Nora que tienen que enfrentarse a un mundo de hombres que siempre se encarga de cuestionarlas.

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La aproximación entre Alice y Catherine convierte el caso en un juego de persecución entre dos mujeres que han sufrido la violencia de hombres poderosos y protegidos. Ninguna encaja en la imagen socialmente aceptable de la víctima, y esa incomodidad moral está en el centro del relato.

El póster promocional de la serie 'Furious'. (Disney+)

“Todo el mundo disfruta cuando hay una mujercita dulce tirada en el suelo, cortada en pedazos”, observa Nora. Al negarse a ocupar ese lugar, Alice y Catherine se convierten en figuras menos fáciles de aceptar: una detective que responde al daño con conductas destructivas y una asesina que dirige su furia contra quienes participaron en su explotación.

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“Creo que hay mucha furia ahí fuera. La serie creo que analiza cómo la ira se convierte en una liberación y en una condena, porque te consume y pierdes una parte de ti misma y de tu humanidad. Así que quería profundizar en este tema, de esa parte de liberación y también de autodestrucción. Y sí, creo que hay paralelismos con el enfado de lo que pasa en la actualidad. Las mujeres intentan conseguir justicia, pero lamentablemente los mecanismos para ello son complicados y están viciados”, culmina Rossum.