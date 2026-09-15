Presidenta de Grupo Aval advierte golpe de $500.000 millones al sector financiero por aumento del ICA en Bogotá

La presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez cuestionó el aumento del ICA para las actividades financieras en Bogotá.- crédito Colprensa

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La presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, cuestionó el aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero en Bogotá y advirtió que la medida tendría un efecto cercano a $500.000 millones, de acuerdo con las estimaciones de Asobancaria.

“Es un golpe duro para el sistema financiero. Nos pusieron un ICA parecido al de los cigarrillos y los licores y, pues, nos toca mirar estrategias”, afirmó Gutiérrez, según Blu Radio, al referirse a la propuesta que hace parte de la reforma tributaria impulsada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

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La directiva señaló que el sector todavía no ha definido qué acciones adoptará frente al incremento y aseguró que permanece atento a las decisiones que se tomen durante el trámite de la iniciativa en el Concejo de Bogotá.

Así cambiaría la tarifa del ICA para los bancos

La reforma tributaria contempla modificar la tarifa que pagan las actividades financieras por concepto de ICA. El texto aprobado en primer debate establece que en 2027 el gravamen pasaría de 14 por 1.000 a 20 por 1.000.

El cambio representa un incremento de 42,8% frente a la tarifa vigente. La propuesta que inicialmente presentó la administración distrital contemplaba una tarifa de 21 por 1.000, pero durante la discusión en la Comisión de Hacienda se redujo en un punto.

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Para los dos años siguientes, el proyecto establece una reducción progresiva de la tarifa: 19 por 1.000 en el segundo año y 18 por 1.000 en el tercero.

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó la reforma en primer debate la semana pasada, por lo que las modificaciones tributarias deberán ser sometidas ahora a consideración de la plenaria de la corporación.

La reforma propone modificar progresivamente la tarifa del ICA que pagan las actividades financieras en la capital. - crédito Alcaldía de Bogotá

Sector financiero cuestiona efectos sobre el crédito

El aumento ha sido rechazado por representantes del sector financiero. Asobancaria y Colombia Fintech habían solicitado retirar la modificación durante la discusión del proyecto y advirtieron que el mayor costo tributario podría trasladarse a los precios de los créditos y otros productos financieros.

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Las organizaciones también señalaron posibles efectos sobre el acceso a financiación de hogares, empresas y emprendedores. Según la posición expresada por el sector, el ajuste equivaldría a un incremento del 50% frente al impuesto que actualmente paga.

A las críticas se sumó María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, quien afirmó que el aumento del ICA en Bogotá podría encarecer el acceso al crédito y a productos financieros, además de restringir las posibilidades de financiación.

Gutiérrez también puso el foco en la carga tributaria que ya asume el sistema financiero. La presidenta de Grupo Aval sostuvo que las entidades enfrentan sobretasas elevadas en otros impuestos, entre ellos el de renta, y relacionó esa situación con las condiciones de la actividad económica.

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El sector financiero advirtió que el aumento del impuesto podría trasladarse al costo de los créditos y otros productos financieros. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hacienda defiende la tarifa propuesta

La Secretaría de Hacienda de Bogotá ha defendido el cambio planteado por la administración distrital y sostiene que, incluso después del aumento, el sector financiero mantendría una tributación efectiva inferior al promedio de las demás actividades económicas.

Durante la discusión en la Comisión de Hacienda, la entidad afirmó que el sector de actividades financieras conserva “una de las tarifas efectivas más bajas de todos los sectores de la economía”.

La exposición de motivos del proyecto señala que los bancos tienen una tarifa efectiva de tributación del 6,6%, mientras que el promedio correspondiente a los demás sectores económicos llega al 9,9%.

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Así, la administración distrital sustenta el ajuste en la diferencia existente entre la tributación efectiva de las entidades bancarias y la del resto de actividades económicas.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá sostiene que, pese al ajuste, la tributación efectiva del sector financiero seguiría por debajo del promedio de la economía. - crédito Alcaldía de Bogotá.

La reforma también modifica otros impuestos

El incremento para las actividades financieras hace parte de un proyecto más amplio con el que la Alcaldía de Bogotá busca recaudar más de $1,2 billones anuales mediante modificaciones tributarias, nuevos impuestos y otras medidas.

Entre los sectores incluidos está el de los concesionarios de vehículos. El proyecto establece una tarifa de ICA de 8 por 1.000 para la comercialización de automotores eléctricos, mientras que los vehículos híbridos tendrían una tarifa de 10 por 1.000 y los demás automotores, de 11 por 1.000.

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La reforma deberá continuar su trámite en la plenaria del Concejo de Bogotá, instancia en la que se discutirá el texto aprobado por la Comisión de Hacienda y se definirá el futuro de las modificaciones tributarias propuestas por la administración distrital.