México

Cazzu celebra el cumpleaños de Inti con fiesta temática de Mulán y sin Nodal: esto se sabe

La decoración incluyó una casita oriental con el nombre de Inti, la figura del dragón Mushu y farolitos de papel

cazzu inti y nodal
Para su tercer cumpleaños, Cazzu organizó una fiesta con temática de Mulán para Inti. El padre de la niña, Christian Nodal, no estuvo presente. (Infobae)
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Cazzu celebró el tercer cumpleaños de su hija Inti con una fiesta temática inspirada en la película Mulán, sin registro alguno de la presencia de Christian Nodal, según imágenes filtradas por invitados al festejo realizado en Argentina.

La niña, fruto de la relación entre ambos cantantes, cumplió tres años este 14 de septiembre en medio de la disputa legal que aún sostienen sus padres.

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La celebración se realizó durante el fin de semana previo a la fecha exacta, en el patio de la casa de Cazzu. Las primeras imágenes no las compartió la cantante, sino amigas cercanas como La Joaqui y DJ Mami, quienes mostraron fragmentos del festejo en sus historias de Instagram.

En la fiesta estuvo presente Ignacio Colombara, actual pareja de Cazzu. (Redes sociales)
En la fiesta estuvo presente Ignacio Colombara, actual pareja de Cazzu. (Redes sociales)

Decoración oriental y ausencia de Nodal marcaron el festejo

Todos los invitados aparecieron con hanfus, el vestido tradicional chino, en sintonía con la temática elegida para la fiesta. La decoración incluyó globos de colores, una mesa de dulces y una casita estilo oriental con el nombre “Inti” pintado en la fachada, junto a la figura de Mushu, el dragón de Mulán, personaje de Disney.

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Un vistazo de la decoración. (Redes sociales)
Un vistazo de la decoración. (Redes sociales)

El espacio se completó con farolitos de papel en tonos pastel —amarillo, azul y rosa— colgados en el jardín, además de un farol chino rojo tradicional y un abanico decorativo del mismo color. DJ Mami cocinó brochetas de carne y carne asada para los asistentes.

En uno de los videos filtrados también se identificó a Ignacio Colombara, bailarín con quien se especula que Cazzu mantiene una relación sentimental. Colombara y DJ Mami repartieron comida juntos entre los invitados. También estuvo presente la madre de Cazzu.

En la fiesta estuvo presente DJ Mami. (Redes sociales)
En la fiesta estuvo presente DJ Mami. (Redes sociales)

La ausencia de Nodal y las disputas legales

La ausencia de Nodal en los registros del festejo no es nueva. En el primer cumpleaños de Inti, celebrado en septiembre de 2024, el cantante sí estuvo presente, aunque Cazzu evitó mostrar su rostro directamente y solo fue identificado por sus tatuajes mientras cargaba a la pequeña.

Para el segundo cumpleaños, en septiembre de 2025, la temática giró en torno a un bosque con ranas, hongos y flores, en referencia al significado del nombre de Inti como deidad solar inca. Nodal no apareció en ninguna fotografía ni video de ese festejo, y las imágenes que la propia Cazzu publicó fueron eliminadas horas después sin explicación.

Fiesta Inti Cazzu
Cazzu celebró el cumpleaños de su hija. (Instagram)

Ese segundo cumpleaños coincidió con el arranque de la gira Latinaje de Cazzu, con funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires. Días antes del festejo, la cantante había revelado en el pódcast Se regalan dudas que Nodal no le otorgaba el permiso para viajar con la niña fuera de Argentina.

La cantante relató que, durante una mediación, el abogado del cantante le dijo: “Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”. Cazzu describió ese episodio como uno de los peores momentos de su vida. Aseguró que en esa misma reunión Nodal le dijo directamente: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”.

En febrero de 2026, Nodal respondió en su canal de Instagram Forajidos y negó haber bloqueado los permisos: “No existe un solo documento en el que me haya negado los permisos de dichos viajes. Y si los hay, que se muestren”.

Documentos mostrados por el periodista Javier Ceriani en abril de 2026 se dejó ver que Nodal volvió a negar el permiso a días de iniciar el Latinaje Tour por Estados Unidos, lo que obligó a Cazzu a recurrir nuevamente a la justicia argentina, que finalmente autorizó el viaje.

(YouTube: Javier Ceriani/Captura de pantalla)
(YouTube: Javier Ceriani/Captura de pantalla)

Además del litigio por los permisos de viaje, Nodal interpuso una demanda contra Cazzu para evitar que Inti sea expuesta en redes sociales. El cantante buscó establecer límites sobre la presencia de la niña en contenidos mediáticos hasta que sea mayor de edad, además de definir acuerdos formales de manutención y crianza.

La medida generó críticas hacia Nodal en redes sociales, luego de que usuarios recordaran que fue él quien mostró primero el rostro de Inti en una publicación pública, mientras que Cazzu evitó exhibir la cara de la menor en sus fotografías.

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