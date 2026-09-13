El derrumbe de un edificio sobre una casa en San Pablo dejó dos muertos y cuatro desaparecidos

El Cuerpo de Bomberos de São Paulo desplegó 50 agentes y 17 vehículos para el operativo de búsqueda junto con Defensa Civil (X)

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Un desplome de un edificio en construcción sobre una vivienda dejó dos personas muertas y cuatro desaparecidas durante la madrugada del sábado en el barrio de Penha, en la zona este de San Pablo, Brasil.

Las victimas fatales eran dos mujeres, de las cuales una estaba embarazada. El edificio cayó sobre una casa en la que residía una decena de ciudadanos bolivianos. Después del derrumbe, bomberos y equipos de Defensa Civil iniciaron un operativo de búsqueda entre los escombros.

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Las autoridades informaron que al menos diez personas resultaron afectadas por el derrumbe. Los rescatistas sacaron con vida a un adulto y a un menor, quienes fueron trasladados al Pronto Socorro de Tatuapé para recibir atención médica.

El Cuerpo de Bomberos de San Pablo movilizó 50 agentes y 17 vehículos hacia el lugar del hecho. Durante las primeras horas, los equipos retiraron escombros de forma manual para revisar las zonas en las que podían encontrarse las personas atrapadas. Luego, el operativo incorporó maquinaria pesada para continuar las tareas de búsqueda.

El edificio no tenía residentes permanentes. Sin embargo, testigos informaron a las autoridades que dos obreros solían dormir dentro de la obra.

Tras el derrumbe, las autoridades brasileñas abrieron una investigación para esclarecer sus causas. El Cuerpo de Bomberos informó que el inmueble tenía varios pisos, se encontraba en construcción y estaba embargado judicialmente.

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Una de las víctimas del derrumbe en Brasil estaba embarazada y la vivienda afectada albergaba a una decena de ciudadanos bolivianos (EFE)

El colapso ocurrió durante una madrugada de lluvias fuertes, pero la Defensa Civil aclaró que no estableció una relación directa entre las precipitaciones y el derrumbe.

Fuertes lluvias afectaron a San Pablo

Desde el viernes, las autoridades registraron 26 incidentes en municipios paulistas relacionados con lluvias, vientos y daños en viviendas o estructuras. Entre los hechos informados figuraron inundaciones, caídas de árboles, deslizamientos de tierra, derrumbes de muros y afectaciones en casas.

En la ciudad de San Pablo, una vivienda se derrumbó en el barrio de Sapopemba y dejó 24 personas desalojadas. En Jabaquara, dos casas cayeron cerca de un arroyo y otras ocho fueron clausuradas por riesgo de derrumbe. Catorce vecinos tuvieron que dejar sus hogares.

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Además, la Defensa Civil envió 15 alertas a teléfonos celulares durante la noche y la madrugada ante la posibilidad de tormentas, granizo y vientos intensos en varias regiones del estado. El organismo mantuvo un gabinete de crisis desde el viernes para monitorear la evolución de las condiciones climáticas.

Durante las 24 horas previas al sábado por la mañana, Cotia registró 85 milímetros de lluvia y Santo André, 83 milímetros. Santana de Parnaíba y la ciudad de San Pablo acumularon 81 milímetros cada una, mientras que Embu-Guaçu registró 77 milímetros. La Defensa Civil habia previamente recomendado a los habitantes resguardarse ante el pronóstico de lluvias fuertes, vientos intensos y una posible caída de granizo.

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(Con información de EFE y CNN Brasil)