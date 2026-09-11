Colombia

Confirmada moción de censura contra el ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella por muerte de menores en bombardeos: esta es la fecha

El general Jorge Eduardo Mora, titular de la cartera, deberá presentarse ante la plenaria del Senado el miércoles 16 de septiembre de 2026

- crédito Joel González/Presidencia
Esta es la fecha en la que se realizará en el Congreso el debate de moción de censura al ministro de Defensa por muerte de menores en bombardeos - crédito Joel González/Presidencia
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Integrantes de la oposición al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentaron ante el Congreso una solicitud de moción de censura contra el general Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa, por los ataques y bombardeos de la fuerza pública en regiones de Colombia que, provocaron el fallecimiento de menores de edad.

La citación de Mora ante la plenaria del Senado quedó definida para el próximo miércoles 16 de septiembre de 2026, según fuentes citadas por La FM.

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A criterio de los congresistas, el titular de la cartera tiene “responsabilidad política por la planeación, dirección y supervisión de una política operacional que culminó con la muerte de tres menores reclutados, sin que hasta el momento se hayan explicado suficientemente qué conocimiento tenía el Estado sobre su presencia antes del ataque”, puntualiza el documento.

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El general Jorge Eduardo Mora, titular de la cartera, deberá presentarse ante la plenaria del Senado el miércoles 16 de septiembre de 2026- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El debate busca que el Gobierno nacional explique qué precauciones aplican las autoridades en este tipo de ataques para evitar que los menores resulten víctimas de estas operaciones. Durante la sesión, la oposición expondrá las razones por las que pide la salida de Mora, el funcionario presentará su defensa y los partidos políticos fijarán su posición sobre lo ocurrido.

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Frenan los bombardeos de Abelardo de la Espriella contra grupos armados

Juez le ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella frenar bombardeos contra grupos armados si hay menores en la zona
Juez le ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella frenar bombardeos contra grupos armados si hay menores en la zona

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República de Colombia, liderada por Abelardo de la Espriella, suspender provisionalmente los operativos de las Fuerzas Militares contra campamentos de grupos armados.

Conforme a lo estipulado en el fallo judicial, la ofensiva solo podría realizarse si, con base en la información disponible y en los protocolos operacionales aplicables, se concluye que no existe una alternativa operacional menos lesiva para alcanzar un objetivo militar legítimo.

“Mientras se profiere decisión de fondo en la presente acción de tutela, se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias”, señala el escrito.

Después del primer dictamen de la justicia, el 5 de septiembre de 2026, el juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Jhoan Aguilera Martínez, ordenó la suspensión provisional de los bombardeos en el departamento del Guaviare. La medida está dirigida al primer mandatario y a las Fuerzas Militares, mientras avanza el estudio de una acción de tutela y de una solicitud de medida cautelar.

Circuito de San José del Guaviare se pronunció por bombardeos de Abelardo de la Espriella - crédito Circuito de San José del Guaviare
Circuito de San José del Guaviare se pronunció por bombardeos de Abelardo de la Espriella - crédito Circuito de San José del Guaviare

La decisión figura en un auto de 12 páginas y establece que la prohibición regirá cuando haya información de inteligencia, alertas preventivas u otros indicios objetivos que permitan prever, de manera razonable, la presencia de niños o adolescentes en el área de la operación.

El juez indicó que el presidente –como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas–, el Ministerio de Defensa y las autoridades militares deberán abstenerse temporalmente de bombardear objetivos de grupos armados ilegales en Guaviare si existen elementos que adviertan un posible riesgo para la vida o la integridad física de menores de edad.

“ORDENAR al Presidente de la República, Dr. Abelardo de la Espriella -Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Colombianas, al Ministerio de Defensa Nacional y a las autoridades militares competentes, la SUSPENSIÓN TEMPORAL (mientras se resuelve de fondo la acción de tutela) DE BOMBARDEOS A OBJETIVOS MILITARES, en contra de cualquier grupo o estructura armada al margen de la ley, ubicados en el departamento del Guaviare, cuando exista información de inteligencia, alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita razonablemente advertir la posible presencia de niños y adolescentes, que pudieren llegarse a ver afectados en su vida o integridad física”, puntualiza la prohibición.

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