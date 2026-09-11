Michaela, hija de Daniel Bisogno, termina con el brazo enyesado tras accidente

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Michaela, hija de Daniel Bisogno, apareció con un yeso morado en el brazo después de haber sufrido una fractura. Cristina Riva Palacio compartió imágenes de la menor durante una visita médica y mostró la manera en que enfrentó el accidente.

¿Qué le pasó a Michaela Bisogno?

La exesposa del conductor de Ventaneando publicó el collage en sus historias de Instagram. En una de las fotos, Michaela sonrió frente a la cámara mientras levantaba el brazo inmovilizado.

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Cristina Riva Palacio describió la reacción de su hija con un mensaje: “La niña más valiente, brazo roto y nunca lloró, nunca se quejó”.

La madre de Michaela explicó que acudieron al hospital porque la abuela de la niña detectó que algo no estaba bien. “Solo nos fuimos al hospital porque la súper Oma insistió q no era normal cómo se veía”, escribió sobre una de las imágenes.

La publicación también incluyó una fotografía tomada en el área de rayos X y otra en la que la menor levantó ambos brazos. Sobre la postal con el yeso, Riva Palacio colocó la frase en inglés “You are brave”.

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(Instagram)

Cristina Riva Palacio había recordado a Daniel Bisogno en el primer aniversario de su muerte

El accidente de Michaela ocurrió meses después de que Cristina Riva Palacio recordó a Daniel Bisogno en redes sociales, al cumplirse un año de la muerte del conductor, ocurrida el 20 de febrero de 2025.

La madre de la niña compartió un video con momentos familiares junto al presentador. El material reunió imágenes de Bisogno con Michaela y dejó ver la cercanía que mantuvieron como padres, aun después de su separación.

La publicación destacó la paternidad como una de las etapas que Riva Palacio y el conductor compartieron.

(YT: Ventaneando // Matilde Obregón)

Daniel Bisogno murió a los 51 años tras permanecer hospitalizado por complicaciones derivadas de un trasplante de hígado. En sus últimos días sufrió una falla multiorgánica que no logró superar, de acuerdo con los reportes difundidos entonces por familiares y compañeros de Ventaneando.

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La muerte del conductor también abrió un proceso sucesorio debido a que no dejó un testamento formal. La disputa por sus bienes mantuvo diferencias entre integrantes de su familia y Cristina Riva Palacio, quien habría quedado como albacea de los bienes destinados a Michaela.

Alex Bisogno había acusado un rompimiento definitivo con Michaela

El pasado 3 de junio, Alex Bisogno habló del distanciamiento que mantuvo con su sobrina en medio del conflicto familiar relacionado con la herencia de Daniel Bisogno.

“Lamentablemente ya no hay relación con ella y no la va a haber, no la va a haber. Definitivamente”, dijo Alex Bisogno a medios.

(Fabook Alex Bisogno)

El hermano del conductor sostuvo que el quiebre se produjo tras acusaciones en su contra por el presunto retiro de piezas de arte, ropa y otros objetos de la casa de Daniel Bisogno. También aseguró que Cristina Riva Palacio le ofreció disculpas en privado.

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“Si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender?”, declaró Alex Bisogno al explicar su decisión de responder públicamente a los señalamientos.

El conductor de televisión afirmó que contemplaba la posibilidad de reencontrarse con Michaela cuando ella tuviera edad suficiente para tomar sus propias decisiones. “Yo creo que tendrá que esperar hasta que tenga dieciocho años la niña y que pueda ella decidir ver a su tío”, señaló.

Mientras ese conflicto permanecía sin una solución pública, Cristina Riva Palacio mostró que Michaela recibió atención médica tras la fractura. La menor posó sonriente con el yeso morado y escuchó de su mamá un mensaje breve: “Qué bonito jueves”.

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