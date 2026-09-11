México vs Argentina EN VIVO: El tricolor continua más el control del balón pese a que la Albiceleste apuesta con el contragolpe

Minuto 25: Llegamos al primer cuarto del encuentro. México generando más jugadas a gol, contrario a Argentina que apuesta con el contragolpe.
Minuto 20: Se salva de recibir la primera tarjeta del partido la capitana, Yareli Valadez tras una fuerte falta por detrás de una jugadora argentina.
Minuto 13: La afición mexicana se empieza escuchar en el estadio al grito de ‘México, México’.
Minuto 10: México genera otra jugada peligrosa después de un tiro de Montse Saldivar que pego por fuera de la red.
Minuto 4: México genera su primera jugada a gol con la buena mancuerna entre Deiry Ramírez y Montse Saldivar.
Arranca el partido entre México y Argentina
Se entona el Himno Nacional de México
¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. México por el Mundial Femenino Sub-20 2026?
El partido Argentina vs. México se podrá seguir en territorio mexicano por televisión por las señales de Nu9ve (TV abierta) y de TUDN (cable). Además, también será transmitido en forma online por ViX Premium. En suelo argentino, mientras tanto, lo pasarán las pantallas de TV Pública, DSports, DGo, Paramount+ y Amazon Prime Video.
El margen de error ha quedado completamente reducido a cero para la Selección Mexicana Femenil Sub-20 en la Copa del Mundo Polonia 2026. Tras un arranque accidentado en la fase de grupos, el combinado tricolor se prepara para afrontar una auténtica “final” prematura en el certamen mundialista.
La Selección Mexicana Femenil se medirá ante Argentina en su último compromiso de la Fase de Grupos, conjunto que derrotó 8-0 a Benín.