México Deportes

México vs Argentina EN VIVO: El tricolor continua más el control del balón pese a que la Albiceleste apuesta con el contragolpe

El tricolor Femenil enfrenta a La Albiceleste en la Jornada 3 del Grupo A del Mundial Femenil Sub-20 2026

Guardar
16:27 hsHoy

Minuto 25: Llegamos al primer cuarto del encuentro. México generando más jugadas a gol, contrario a Argentina que apuesta con el contragolpe.

16:19 hsHoy

Minuto 20: Se salva de recibir la primera tarjeta del partido la capitana, Yareli Valadez tras una fuerte falta por detrás de una jugadora argentina.

16:12 hsHoy

Minuto 13: La afición mexicana se empieza escuchar en el estadio al grito de ‘México, México’.

16:10 hsHoy

Minuto 10: México genera otra jugada peligrosa después de un tiro de Montse Saldivar que pego por fuera de la red.

16:05 hsHoy

Minuto 4: México genera su primera jugada a gol con la buena mancuerna entre Deiry Ramírez y Montse Saldivar.

16:01 hsHoy

Arranca el partido entre México y Argentina

15:55 hsHoy

Se entona el Himno Nacional de México

15:36 hsHoy

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. México por el Mundial Femenino Sub-20 2026?

El partido Argentina vs. México se podrá seguir en territorio mexicano por televisión por las señales de Nu9ve (TV abierta) y de TUDN (cable). Además, también será transmitido en forma online por ViX Premium. En suelo argentino, mientras tanto, lo pasarán las pantallas de TV Pública, DSports, DGo, Paramount+ y Amazon Prime Video.

15:29 hsHoy

México vs Argentina: a qué hora y dónde ver EN VIVO el tercer partido del Tri en el Mundial Femenil Sub-20 2026

El conjunto azteca solo tiene una opción para mantenerse en competencia dentro de la Copa del Mundo y lo hará enfrentando a un viejo rival del continente

Ambas selecciones se juegan su pase a la siguiente ronda en este último partido del Grupo A. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ambas selecciones se juegan su pase a la siguiente ronda en este último partido del Grupo A. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El margen de error ha quedado completamente reducido a cero para la Selección Mexicana Femenil Sub-20 en la Copa del Mundo Polonia 2026. Tras un arranque accidentado en la fase de grupos, el combinado tricolor se prepara para afrontar una auténtica “final” prematura en el certamen mundialista.

Leer la nota completa
15:13 hsHoy

Qué necesita México para avanzar en el Mundial Femenil Sub 20 y cuándo es su siguiente partido

El conjunto azteca cayó hasta la tercera posición tras su derrota ante Polonia

México se enfrentará a Argentina en su último partido de la Fase de Grupos (IG Selección Mexicana Femenil)
México se enfrentará a Argentina en su último partido de la Fase de Grupos (IG Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil se medirá ante Argentina en su último compromiso de la Fase de Grupos, conjunto que derrotó 8-0 a Benín.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Selección Mexicana FemenilMundial Sub-20 FemenilMéxico vs Argentinamexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Alberto ‘Venado’ Medina culpa a Chivas y Jorge Vergara por no haber ido a Europa: “Al final ya no se dio otra oportunidad”

El exdelantero del rebaño habló abiertamente de que existió interés de clubes en el Viejo Continente, pero no se dieron las facilidades para salir

Alberto ‘Venado’ Medina culpa a Chivas y Jorge Vergara por no haber ido a Europa: “Al final ya no se dio otra oportunidad”

Rafa Márquez compara a Gilberto Mora con Lamine Yamal y explica qué espera del futbolista de Xolos

El entrenador del Tricolor sorprendió al hablar del crecimiento del juvenil de Tijuana y aseguró que la edad no será un impedimento para convocar nuevos talentos

Rafa Márquez compara a Gilberto Mora con Lamine Yamal y explica qué espera del futbolista de Xolos

Rafa Márquez menciona al Piojo Herrera en entrevista con Martinoli y así fue la reacción del narrador

El ahora DT de México habló sobre la presión que representa dirigir al Tricolor y una frase relacionada con Miguel Herrera terminó provocando una peculiar respuesta del narrador de TV Azteca

Rafa Márquez menciona al Piojo Herrera en entrevista con Martinoli y así fue la reacción del narrador

Checo Pérez recibe fuertes sanciones económicas tras el arranque del Gran Premio de España 2026

La máxima categoría regresa a Madrid por primera vez desde 1981

Checo Pérez recibe fuertes sanciones económicas tras el arranque del Gran Premio de España 2026

Monterrey vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio

Una de las rivalidades más apasionantes del futbol mexicano se vivirá este fin de semana en la jornada de clásicos juntos al Cruz Azul vs América y el Chivas contra Pumas

Monterrey vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

YouTube estrena PIN de bloqueo para proteger tu perfil de desconocidos o amigos

Juicio a “Pity” Álvarez: Casación rechazó la recusación de los jueces y se reanudará el debate

Mercurio se contrajo hasta un 30% más de lo estimado: las huellas que ocultaron los meteoritos

Cómo es el dispositivo inventado por un científico argentino que permite detectar la enfermedad renal

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué el acceso al agua en Cuba depende cada vez más del dinero de cada familia?

¿Por qué el acceso al agua en Cuba depende cada vez más del dinero de cada familia?

La Aurora, el Zoológico Nacional de Guatemala incorpora a dos leones blancos africanos procedentes de Sudáfrica

Dos hermanos nicaragüenses pierden la vida en trágico incidente con materiales peligrosos en EE.UU.

Las autoridades de Guatemala decomisaron 624 paquetes de cocaína en Escuintla

Ecuador incorpora 500 patrulleros a la Policía en una inversión de USD 24,3 millones

DEPORTES

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

La Fundación River Plate inauguró la iluminación de la cancha del único club de Purmamarca

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

La reacción de Kylian Mbappé a sus memes de “El Dictador” y una profunda reflexión: “Hay falta de conciencia política y humana”

El argentino Varrone chocó contra el muro y detuvo la sesión: hubo cuatro banderas rojas en media hora de qualy en la Fórmula 2