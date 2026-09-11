Bus del Sitp atropelló a un grupo de motociclistas en la avenida Boyacá en Bogotá: tres personas resultaron heridas

Un bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) arrolló a dos motocicletas el jueves 10 de septiembre de 2026 en la Avenida Boyacá, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

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Un bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) arrolló a dos motocicletas el jueves 10 de septiembre de 2026 en la Avenida Boyacá, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, y dejó tres personas lesionadas. Las autoridades avanzan en la investigación para determinar por qué el conductor perdió el control del vehículo cuando los motociclistas arrancaban tras el cambio de semáforo.

Una víctima quedó atrapada después de la colisión y tuvo que ser rescatada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Luego, los equipos de emergencia prestaron atención prehospitalaria a los lesionados y los entregaron a la Secretaría de Salud, informó la entidad.

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El choque provocó represamiento y alteraciones en la movilidad de la zona mientras ambulancias y autoridades atendían la emergencia. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a ciudadanos alrededor del bus volcado y una motocicleta sobre la calzada.

Los tres lesionados trasladados a una clínica de Kennedy

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá rescató a una mujer que había quedado atrapada debajo del vehículo - crédito @PasaenBogota/X

El bus de placas SMS559 pertenece al consorcio Express y era conducido por un hombre de 33 años, quien no sufrió lesiones. De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, el vehículo circulaba por la calle 64B sur para incorporarse a la Avenida Boyacá en sentido sur.

Una motocicleta de placas HZX17G era manejada por una mujer de 25 años, que presentó politraumatismos. El otro vehículo, identificado con placas BGN26H, era conducido por un hombre de 23 años, quien sufrió trauma en ambos miembros inferiores.

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En esta última motocicleta viajaba como acompañante una mujer de 28 años, con trauma lumbar. Los tres ocupantes de los vehículos de dos ruedas fueron llevados a la Clínica Medical de Kennedy para recibir atención médica.

El reporte policial indica que las motocicletas estaban detenidas a la espera del cambio de la señal. Cuando el semáforo pasó a verde, los conductores iniciaron la marcha y el operador del bus habría perdido el control sin conseguir detener el vehículo.

La hipótesis consignada por la Policía corresponde al código 121: no mantener distancia de seguridad para el vehículo uno. En esa secuencia, el automotor “los arrolla”, según informó El Tiempo.

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La falla de frenos, una versión sin confirmación oficial

La hipótesis consignada por la Policía corresponde al código 121: no mantener distancia de seguridad para el vehículo uno. En esa secuencia, el automotor “los arrolla” - crédito Secretaría de Movilidad

La información oficial disponible no establece que el bus se hubiera quedado sin frenos, pese a que esa versión circuló en redes sociales tras el siniestro. Las autoridades tampoco confirmaron que una falla del sistema de frenado hubiera originado el choque o el posterior volcamiento.

TransMilenio, entidad que gestiona el sistema y administra los buses zonales, confirmó que una de sus unidades estuvo involucrada y activó sus protocolos de atención. La empresa informó que ambulancias y autoridades competentes acudieron al lugar.

De igual manera, explicó que una grúa inició las maniobras para retirar el bus y se registró congestión en el sector. Tras ello, los vehículos involucrados fueron retirados y se levantaron los cierres, con habilitación del paso por la avenida Boyacá hacia el sur.

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Sobre las causas, TransMilenio indicó que no tenía información concluyente y que el caso está bajo investigación de las autoridades - crédito IDU

La entidad expresó: “Lamentamos el suceso en el que un bus de TransMiZonal resultó involucrado y enviamos un mensaje de solidaridad a las personas que resultaron valoradas en medio del hecho”. También implementó desvíos para sostener la operación del servicio con la menor afectación posible.

Sobre las causas, TransMilenio indicó que no tenía información concluyente y que el caso está bajo investigación de las autoridades. La empresa agregó que colaborará para esclarecer el accidente vial y señaló que tampoco tenía claridad sobre el volcamiento.

El incidente, según explicó, causó complicaciones en las rutas de TransMiZonal y en los servicios de alimentación 6-4 Paraíso, 6-5 Tesoro, 6-5 Arabia, 6-7 San Joaquín y 6-8 Vista Hermosa. Tras el retiro de los vehículos, se habilitó nuevamente el paso habitual.

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