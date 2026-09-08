Esposa e hija de Einar Méndez, entrenador de Martha Debayle, se despiden con doloroso mensaje tras su muerte: “Era mi todo”

Una mujer, identificada como Jan, esposa del entrenador Einar Méndez, aparece sentada en un sofá dentro de una residencia. Detrás de ella, en la pared, se observa un cuadro con la imagen de un hombre. Delante, sobre una mesa de madera, hay un gran arreglo floral blanco y una vela encendida. La mujer, vestida con ropa oscura y gafas de sol, entrega un mensaje público de despedida y agradecimiento tras la muerte de su esposo. Este video es un tributo personal.

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Yan, esposa de Einar Méndez y su hija Fanny compartieron mensajes de despedida tras la muerte del entrenador fitness de 48 años, quien dejó una comunidad de alumnos y seguidores que lo reconocían por su disciplina y cercanía.

En un video publicado en Instagram, Yan recordó que Einar Méndez había hablado con frecuencia de sus alumnos, a quienes consideraba parte de su entorno cercano. La familia recibió mensajes y visitas durante el velorio.

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La esposa del entrenador también señaló que él había tenido el propósito de ayudar a personas que no contaban con recursos para recibir orientación sobre entrenamiento. Dijo que buscaría mantener vivo ese proyecto, aun cuando enfrentaba el duelo junto con sus hijas, su yerno y sus nietas.

La esposa de Einar Méndez agradeció el apoyo y pidió frenar las especulaciones

Yan Méndez inició su mensaje con un agradecimiento para quienes acompañaron a la familia. “Mi esposo” fue la forma en que se refirió a Einar, pues sostuvo que no quería hablar de él en pasado.

(Instagram)

“Siempre lo va a ser. Nunca voy a mencionarlo en pasado”, expresó. La esposa del entrenador afirmó que las muestras de afecto recibidas le dieron fuerza durante los días posteriores a la muerte de Méndez.

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La mujer mencionó a su familia, a las hijas de ambos, a su yerno y a los alumnos que el fisicoculturista tuvo dentro y fuera de México. Explicó que conocía muchas de esas historias porque su esposo le hablaba de sus rutinas, logros y planes.

Yan describió a Méndez como un hombre disciplinado, resiliente y generoso. Señaló que solía orientar a jóvenes en el gimnasio y que les transmitía la idea de que podían alcanzar sus metas con trabajo constante.

La esposa también habló de la relación que mantuvieron durante 30 años. Recordó que el entrenador comenzaba su jornada desde las 5:30 de la mañana y regresaba a casa cerca de las 11:00 de la noche, después de atender su trabajo.

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El entrenador Einar Méndez, coach de Martha Debayle (@marthadebayle)

“Él era mi fuerza, él era mi todo”, dijo Yan Méndez en el video. Añadió que Einar le había pedido mantenerse activa y cuidar su salud, por lo que prometió que buscaría reconstruirse para sacar adelante a su familia.

La viuda del entrenador pidió que no se difundieran teorías sin sustento sobre el fallecimiento. Señaló que Einar evitaba confrontaciones en redes sociales porque procuraba mantener una imagen alejada de los conflictos y los chismes.

“Dejemos descansarlo en paz. Dejemos que él vaya tranquilo a su viaje eterno”, manifestó. Yan agradeció a los medios y a quienes compartieron recuerdos del fisicoculturista, pero solicitó que se eliminaran los comentarios que no correspondían al duelo de la familia.

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Fanny Méndez recordó a su papá como un hombre que estuvo en cada etapa de su vida

Fanny Méndez, hija del entrenador, dejó un comentario en redes sociales para despedirse de su padre. En su mensaje, agradeció el tiempo que compartieron y destacó que él siempre procuró darle lo mejor.

Última publicación de Einar Méndez antes de su fallecimiento (Captura de pantalla)

“Gracias por ser mi papá, por darnos siempre todo lo mejor, por estar en cada momento de mi vida”, escribió. La joven se refirió a él como “mi gran hombre” y aseguró que cumpliría las recomendaciones que le dejó.

La hija de Einar Méndez afirmó que él estaría orgulloso de ella, de su hermana y de su yerno. También le dedicó un mensaje de despedida en el que reiteró el cariño que sentía por su padre.

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Las palabras de Fanny se sumaron al mensaje de Yan, quien relató que el entrenador organizaba y ahorraba para las fiestas de sus hijas. Según contó, se esforzaba por consentirlas y presumía a su esposa e hijas cuando era reconocido en espacios públicos.

(Captura de pantalla/IG)

Einar Méndez murió después de terminar su entrenamiento en el gimnasio

Yan Méndez aseguró que su esposo había fallecido en el gimnasio, aunque aclaró que el hecho no ocurrió mientras entrenaba. Dijo que él ya había terminado su rutina cuando sufrió un “infarto fulminante”, diagnóstico que compartió para frenar las versiones sobre su muerte.

Méndez había construido una carrera en el fisicoculturismo y colaboró durante nueve años con Martha Debayle. También reunió una comunidad de cerca de 44 mil seguidores en Instagram, donde difundía rutinas, consejos de alimentación y contenidos sobre salud.

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En su despedida, Yan Méndez sostuvo que buscaría continuar la labor que Einar había imaginado para apoyar a quienes no tenían recursos. “Yo voy a seguir adelante con todo esto”, afirmó.