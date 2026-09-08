América Latina

Fernando Cerimedo fue trasladado de Santa Cruz de la Sierra a La Paz para ser recluido en la cárcel boliviana de Chonchocoro

La medida responde a una segunda orden de detención preventiva contra el asesor político acusado de enriquecimiento ilícito e investigado por el intento de asesinato de Nadia Beller

Fernando Cerimedo fue trasladado desde Santa Cruz a La Paz
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El asesor político Fernando Cerimedo fue trasladado este martes desde Santa Cruz de la Sierra hasta La Paz, donde cumplirá una nueva detención en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. El traslado se concretó cerca de las 05:30, cuando el vuelo despegó desde el aeropuerto de Viru Viru rumbo a la terminal de El Alto.

El operativo comenzó horas antes: alrededor de las 03:30, Cerimedo fue retirado del penal de Palmasola, bajo fuerte resguardo policial, y conducido hasta la terminal aérea cruceña. Allí permaneció unos minutos en la Estación Presidencial antes de abordar un vuelo de la empresa estatal con destino a La Paz.

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El traslado responde a una segunda orden de detención preventiva, dictada en La Paz, que dispuso su reclusión en Chonchocoro por el delito de enriquecimiento ilícito, con una medida cautelar de 180 días.

Hasta entonces, el asesor cumplía otra detención preventiva en Palmasola por el delito de tentativa de femicidio, vinculado al ataque armado contra su ex pareja, Nadia Beller.

Un hombre con gorra y sudadera gris camina de noche junto a un vehículo y personas con gorras e insignias en la ropa
Fernando Cerimedo fue trasladado desde Santa Cruz a La Paz

Una orden judicial pendiente de ejecución durante dos semanas

El traslado responde a la Resolución Judicial 313/2026, emitida el 29 de agosto por un juzgado de La Paz, que dispuso seis meses de detención preventiva para Cerimedo en Chonchocoro dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La medida fue ratificada posteriormente por una sala penal, que ordenó de manera expresa la ejecución del traslado desde Santa Cruz.

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La orden, sin embargo, tardó en concretarse. El comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, había señalado días antes que la institución aún no había recibido la disposición formal para movilizar al detenido. La demora también obedeció a complicaciones en el estado de salud del imputado, que retrasaron el operativo. Recién tras una evaluación médica y la certificación de su abogado defensor, que confirmó su estabilidad, la Justicia autorizó la ejecución del traslado.

Ante la falta de avances, la Vicepresidencia del Estado solicitó de manera formal el traslado “inmediato” de Cerimedo, con el pedido de que la operación se realizara exclusivamente por vía aérea y bajo un dispositivo de máxima seguridad, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Fuerza Aérea Boliviana. La solicitud fue dirigida al director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida Balderrama.

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó a Fernando Cerimedo

El origen del caso, un ataque armado contra su ex pareja

Cerimedo permanecía recluido en Palmasola desde el 18 de agosto, cuando fue aprehendido cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Su detención se produjo tras ser señalado como presunto autor intelectual del ataque armado contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller, quien resultó herida de tres disparos la noche del 17 de agosto, cuando se encontraba frente a un hotel en Santa Cruz.

Beller, quien se encuentra embarazada, sobrevivió al ataque y las autoridades bolivianas la mantienen bajo protección como testigo, en un lugar no revelado.

Tres días después del ataque, el juez cautelar Wilson Espada ordenó la detención preventiva de Cerimedo por 180 días en Palmasola, dentro del proceso abierto por tentativa de feminicidio. Cerimedo cumplió 20 días de reclusión en ese penal antes de que se dispusiera su traslado a Chonchocoro por el segundo proceso en su contra.

Fernando Cerimedo (REUTERS/Ipa Ibanez)
Fernando Cerimedo (REUTERS/Ipa Ibanez)

Las acusaciones de enriquecimiento y otros procesos abiertos

Fue precisamente Beller quien denunció que Cerimedo actuaba como el “presidente en las sombras” del país y lo acusó de realizar negociados vinculados al combustible y al oro junto al presidente Paz y su entorno, incluida la primera dama, Bibi Urquidi.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía realizó allanamientos en inmuebles vinculados al argentino, entre ellos una oficina alquilada por 25.000 bolivianos en la zona sur de La Paz, donde presuntamente pretendía operar como asesor del Gobierno.

“Según la información preliminar y declaraciones testificales, acá iba a funcionar la oficina del señor Cerimedo, donde iban a realizar toda la logística que iban a tener como parte del Gobierno o asesor del Gobierno, que es lo que se está investigando”, declaró en su momento el fiscal Miguel Cardozo.

En otro allanamiento, la Fiscalía encontró más de medio millón de bolivianos en moneda nacional, dólares y euros, además de documentación y lo que las autoridades describieron como una “mini granja de bots”. El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, confirmó el hallazgo y remarcó que la presencia de esa estructura de bots había llamado la atención de los investigadores.

Cerimedo enfrenta, además, otros procesos abiertos: uno por violencia familiar, otro vinculado a una causa en Beni por presunta protección al narcotráfico —relacionada con vuelos irregulares que partirían desde el municipio de Santa Ana con destino a Brasil— y una investigación conocida como “narcoencomiendas”, que involucra el movimiento irregular de 350.000 bolivianos con la participación de un piloto y tres policías.

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