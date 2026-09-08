El festival “Échale Flores a México” llega con talleres, música tradicional y chiles en nogada, a menos de 2 horas de CDMX

Un mosaico fotográfico reúne la gastronomía tradicional mexicana, celebraciones populares, una cabalgata a caballo y un taller culinario al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jardines de México prepara una nueva edición de Échale Flores a México, el festival que combina gastronomía, música, danza y tradiciones populares para celebrar las fiestas patrias. El evento se realizará los días 12 y 13 de septiembre en el parque floral ubicado en Tehuixtla, Morelos.

La celebración reunirá elementos representativos de la identidad mexicana: desde el tradicional brinco del chinelo hasta un recorrido dedicado al mezcal, pasando por presentaciones ecuestres y la participación de cocineras tradicionales. El festival tiene antecedentes desde al menos 2016 como una de las citas fijas del recinto morelense en torno a septiembre.

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Échale Flores a México/Facebook

Qué es Échale Flores a México y cuál es su programa

Miles de mexicanos se reúnen el 15 de septiembre para festejar la Independencia de México. Foto: (iStock)

¿Qué es el festival Échale Flores a México? Se trata de una celebración organizada por Jardines de México, en Morelos, dedicada a las tradiciones populares y la identidad nacional durante las fiestas patrias. Combina gastronomía, música en vivo, danza folklórica y actividades familiares, con entrada mediante boleto al parque, los días 12 y 13 de septiembre de 2026.

El programa arranca a las 9:00 horas con el Turibús-Ruta del Mezcal, un recorrido que conecta la Plaza Neem con el Jardín de Cactáceas y combina el paseo por los espacios temáticos del parque con una experiencia dedicada a esta bebida mexicana.

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Durante ambos días también funcionará un mercadito, abierto de 9:00 a 18:00 horas, con productos y artesanías. Las presentaciones artísticas incluyen a Tierra de Carrizal Grupo de Danza, con funciones a las 10:30, 11:00, 13:00 y 14:00 horas, y a Vuelo de Notas a las 10:45 horas. Por la tarde, el cantante Kike Rubio se presentará en tres horarios: 12:00, 13:00 y 14:30 horas. A las 15:40 horas está previsto un acústico de Matíz y Andrey Cabrera, seguido a las 16:20 horas del show de caballos a cargo de la Cuadra Tony Castillo.

El cierre de la jornada contempla dos momentos centrales de la agenda patria: a las 16:50 horas se realizará la puesta en escena Alborada de Libertad junto con la celebración del Grito de Independencia, y a las 17:15 horas se llevará a cabo el brinco del chinelo con la Comparsa San Juanito de Tlaltizapán.

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Gastronomía: cocineras tradicionales y Festival de Chiles en Nogada

Este platillo es uno de los más representativos de la cultura mexicana. Foto: (iStock)

La oferta gastronómica tendrá un papel central durante el festival. Cocineras tradicionales estarán presentes ambos días, con horarios de actividad de 12:30 y de 13:00 a 17:30 horas, ofreciendo platillos representativos de la cocina mexicana.

De forma paralela y durante todo el mes de septiembre, Jardines de México organiza su propio Festival de Chiles en Nogada, dedicado a uno de los platillos más representativos de la temporada patria. Este festival gastronómico del recinto morelense es independiente del que se realiza en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que se desarrolla del 3 al 26 de septiembre en 60 establecimientos de la capital.

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El chile en nogada se prepara únicamente entre julio y septiembre, cuando se cosechan la nuez de Castilla y la granada, ingredientes centrales de la receta. El platillo consiste en un chile poblano relleno de picadillo de carne y frutas de temporada, cubierto con la nogada, una salsa elaborada a base de nuez, almendra y queso.

Para quienes visiten Jardines de México durante Échale Flores a México, la oferta gastronómica se extiende más allá del festival, ya que el recinto cuenta con un restaurante panorámico junto a un lago artificial, donde se ofrece gastronomía mexicana de fusión que incorpora flores comestibles a algunos de sus platillos.

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El municipio invitado: Tlaltizapán de Zapata

Una de las novedades de la edición 2026 es la participación de Tlaltizapán de Zapata como municipio invitado. Este Pueblo Mágico de Morelos llevará parte de sus expresiones culturales al recinto, entre ellas la Comparsa San Juanito de Tlaltizapán, encargada del brinco del chinelo durante el festival.

La inclusión de un municipio invitado busca dar espacio a las tradiciones específicas de distintas regiones de Morelos dentro de la programación general del festival, en un formato que en años anteriores ha reunido gastronomía, música, danza y artesanías vinculadas a las fiestas patrias.

El recinto: Jardines de México, el parque floral más grande del mundo

El parque, considerado por sus operadores como el jardín floral más grande del mundo REUTERS/Henry Romero

Jardines de México se ubica en el kilómetro 129 de la Autopista México-Acapulco, en la localidad de Tehuixtla, dentro del municipio de Jojutla, Morelos, muy cerca del Lago de Tequesquitengo. El trayecto desde la Ciudad de México toma aproximadamente 90 minutos por la Autopista del Sol.

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El parque, considerado por sus operadores como el jardín floral más grande del mundo, abarca 51 hectáreas distribuidas en siete jardines temáticos: el Jardín Italiano, el Japonés, el Tropical, el de Cactáceas, el de las Cuatro Primaveras, el Abanico de Flores y el Laberinto de los Sentidos, este último pensado para una experiencia sensorial con todos los sentidos.

Además de los jardines, el recinto cuenta con un centro de convenciones para eventos empresariales y de exposiciones, un espacio llamado “Bamboo” destinado a bodas y celebraciones sociales, y un foro al aire libre denominado “Spectare”, donde se presentan conciertos de artistas de nivel internacional.

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Jardines de México abrió sus puertas al público en marzo de 2014 y, desde entonces, ha sido escenario de distintos festivales a lo largo del año, entre ellos uno dedicado a los globos aerostáticos, un Beerfest, una ofrenda de Día de Muertos y celebraciones navideñas, además de Échale Flores a México.

Costos, promociones y cómo llegar

Quienes viajen en transporte público pueden salir desde la Terminal del Sur hacia Jojutla y completar el trayecto final en taxi o transporte local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso general a Jardines de México durante Échale Flores a México tiene un costo de 380 pesos para adultos y 160 pesos para menores de 12 años. Los residentes de Morelos cuentan con una promoción de 50% de descuento en el ingreso, la cual se hace válida acreditando su residencia con una identificación oficial al momento de la compra. Para llegar desde la Ciudad de México, la ruta más directa es tomar la Autopista del Sol en dirección a Acapulco hasta el kilómetro 129.

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Quienes viajen en transporte público pueden salir desde la Terminal del Sur hacia Jojutla y completar el trayecto final en taxi o transporte local. Las autoridades del recinto recomiendan a los visitantes llevar protector solar, sombrero y calzado cómodo, ya que el recorrido completo por los distintos jardines temáticos puede implicar caminar entre 8 y 10 kilómetros dentro de las 51 hectáreas del parque.