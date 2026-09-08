España

Interior tiene una lista de periodistas y su ideología y el Gobierno lo justifica: “Es un documento de trabajo”

La información revelada por ‘El Confidencial’ muestra que el Ministerio del Interior clasificaba a los periodistas españoles según su ideología política

Imagen de archivo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso. (Europa Press)
Imagen de archivo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso. (Europa Press)
Guardar

El Ministerio del Interior ha reconocido este martes que su equipo de comunicación elaboró un dosier de prensa en el que recoge el nombre de decenas de periodistas españoles junto con su ideología política. Según ha adelantado este martes El Confidencial, este documento incluye comentarios del trabajo de profesionales en activo, a quienes agrupa como “reconocido ‘anti-sanchista’”, “apoya al Gobierno”, “tendencia conservadora” o “es de centro derecha moderado”, entre otros apelativos.

La cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska ha justificado este trabajo de su Oficina de Comunicación como una forma de dar a conocer a los periodistas en activo y los asuntos que trataban. Fuentes del Ejecutivo han insistido a Efe en que es un documento de trabajo, “sin listas negras”, y desde Interior han indicado que se trata de un documento “informativo de carácter interno”, al tiempo que han recalcado que la Oficina de Comunicación “atiende a todos los medios y periodistas, sin distinciones”.

PUBLICIDAD

En la misma línea, ha hablado tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha asegurado que se trataba de un “documento de trabajo” de 2024 que no busca “ni señalar, ni censurar, ni acusar” a medios de comunicación o informadores. Saiz ha asegurado que el Gobierno “respeta profundamente la labor de los medios de comunicación, cree firmemente en la libertad de prensa y actúa con consecuencia todos los días”.

Críticas al Gobierno desde todo el espectro político

Las explicaciones no han convencido fuera de la Moncloa. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con la noticia en una entrevista con Antena 3. “O sea, ¿que tiene más información de los periodistas españoles que de que iba a ocurrir una invasión marroquí? Muy interesante", ha expresado.

PUBLICIDAD

Las críticas también han venido desde los socios de Gobierno. La diputada del grupo de Sumar Tesh Sidi ha considerado que si se confirma la existencia de los informes sería “gravísimo” y ha acusado al bipartidismo de “supervisar y revisar” qué hace el adversario en lugar de hacerse cargo de los problemas de los ciudadanos.

Imagen de archivo: El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ofrece declaraciones a los medios. (Eduardo Parra - Europa Press)
Imagen de archivo: El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ofrece declaraciones a los medios. (Eduardo Parra - Europa Press)

Incluso el PSOE ha censurado la lista. El portavoz parlamentario Patxi López ha indicado que no le gusta “absolutamente nada ninguna lista en que se clasifique a nadie, ni por su pensamiento, ni por su ideología, ni por su raza, ni por nada” y ha confiado en que desde Interior den explicaciones.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha expresado “su más enérgica condena” a lo que considera “un ataque directo a la libertad de prensa”. “En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo”, ha aseverado. La federación ha exigido a Interior “el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas” y que muestre “garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado” por su ideología política. Asimismo, pide “depuración de responsabilidades” por estos hechos.

Temas Relacionados

Fernando Grande-MarlaskaMinisterio del InteriorÚltima Hora EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

La pareja, que trabajó casi veinte años en Bélgica, complementa sus ingresos con una segunda pensión y evita el pago de alquiler gracias a ser propietarios de su vivienda

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

La vuelta al cole del príncipe George con su primer día en el Eton College: estrena uniforme tras llegar bajo la lluvia junto a sus padres

Los príncipes de Gales han arropado a su hijo mayor como lo hicieron Carlos III y Diana de Gales con Guillermo en su día

La vuelta al cole del príncipe George con su primer día en el Eton College: estrena uniforme tras llegar bajo la lluvia junto a sus padres

Juan Luis Vicente, médico en la UCI: “Dos personas pueden pesar exactamente lo mismo y una de ellas tener más posibilidades de sobrevivir a una enfermedad grave”

El doctor asegura que en el momento en el que entra un paciente por la puerta de la UCI, “el peso por sí solo dice muy poco”

Juan Luis Vicente, médico en la UCI: “Dos personas pueden pesar exactamente lo mismo y una de ellas tener más posibilidades de sobrevivir a una enfermedad grave”

Resultados ganadores del Super Once del 8 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 8 septiembre

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

El líder financiero, Perikles David Daremas, era un bróker vinculado al blanqueo de dinero del narcotráfico. Según las autoridades, trabajaba con Burger King, Jonas Falk y El Tigre

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar el voto exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos

La audiencia preliminar de Begoña Gómez se celebrará finalmente: su abogado consigue viajar a Madrid y pide al juez Peinado retrasarla 45 minutos

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Vivas pide a la UE que sea más contundente con Marruecos y se implique en el retorno de los migrantes: “Estamos al borde del colapso”

ECONOMÍA

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

Las empresas deberán justificar los periodos de prueba de más de seis meses y detallar el uso de algoritmos para decidir sobre salarios o despidos

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

DEPORTES

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”