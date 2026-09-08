Interior tiene una lista de periodistas y su ideología y el Gobierno lo justifica: “Es un documento de trabajo”

Imagen de archivo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso. (Europa Press)

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El Ministerio del Interior ha reconocido este martes que su equipo de comunicación elaboró un dosier de prensa en el que recoge el nombre de decenas de periodistas españoles junto con su ideología política. Según ha adelantado este martes El Confidencial, este documento incluye comentarios del trabajo de profesionales en activo, a quienes agrupa como “reconocido ‘anti-sanchista’”, “apoya al Gobierno”, “tendencia conservadora” o “es de centro derecha moderado”, entre otros apelativos.

La cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska ha justificado este trabajo de su Oficina de Comunicación como una forma de dar a conocer a los periodistas en activo y los asuntos que trataban. Fuentes del Ejecutivo han insistido a Efe en que es un documento de trabajo, “sin listas negras”, y desde Interior han indicado que se trata de un documento “informativo de carácter interno”, al tiempo que han recalcado que la Oficina de Comunicación “atiende a todos los medios y periodistas, sin distinciones”.

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En la misma línea, ha hablado tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha asegurado que se trataba de un “documento de trabajo” de 2024 que no busca “ni señalar, ni censurar, ni acusar” a medios de comunicación o informadores. Saiz ha asegurado que el Gobierno “respeta profundamente la labor de los medios de comunicación, cree firmemente en la libertad de prensa y actúa con consecuencia todos los días”.

Críticas al Gobierno desde todo el espectro político

Las explicaciones no han convencido fuera de la Moncloa. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con la noticia en una entrevista con Antena 3. “O sea, ¿que tiene más información de los periodistas españoles que de que iba a ocurrir una invasión marroquí? Muy interesante", ha expresado.

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Las críticas también han venido desde los socios de Gobierno. La diputada del grupo de Sumar Tesh Sidi ha considerado que si se confirma la existencia de los informes sería “gravísimo” y ha acusado al bipartidismo de “supervisar y revisar” qué hace el adversario en lugar de hacerse cargo de los problemas de los ciudadanos.

Imagen de archivo: El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ofrece declaraciones a los medios. (Eduardo Parra - Europa Press)

Incluso el PSOE ha censurado la lista. El portavoz parlamentario Patxi López ha indicado que no le gusta “absolutamente nada ninguna lista en que se clasifique a nadie, ni por su pensamiento, ni por su ideología, ni por su raza, ni por nada” y ha confiado en que desde Interior den explicaciones.

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Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha expresado “su más enérgica condena” a lo que considera “un ataque directo a la libertad de prensa”. “En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo”, ha aseverado. La federación ha exigido a Interior “el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas” y que muestre “garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado” por su ideología política. Asimismo, pide “depuración de responsabilidades” por estos hechos.