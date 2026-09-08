“Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo”

Aparecieron diversos mensajes con amenazas contra Omar García Harfuch en distintos puntos de Guerrero. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

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Presuntos integrantes del grupo criminal “Los Rusos” colocaron cartulinas con amenazas contra el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en distintos puntos de Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, luego de la detención de Govén Ulises “N”, alias “El Amarillo”, ocurrida el pasado 3 de septiembre en Puebla.

Los mensajes, acompañados de ponchallantas, fueron localizados la madrugada del lunes 7 de septiembre en la avenida Margarita Maza de Juárez, colonia La Sabana, cerca del monumento a Lázaro Cárdenas, así como en Paso Texca y en la comunidad de Bajos del Ejido, rumbo a Coyuca de Benítez. A

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gentes de la Policía Estatal retiraron el material y revisaron las vialidades sin reportar personas lesionadas.

El grupo exige la liberación de “El Amarillo”

Imagen de archivo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hablando durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Las cartulinas, que se viralizaron a través de redes sociales, lanzan un ultimátum directo contra el funcionario federal. “Tienen 24 horas para que suelten a Govén Ulises... nosotros no te vamos a fallar Omar García Harfuch como los de la 4 letras”, se lee en uno de los mensajes atribuidos a “Los Rusos”.

El texto no se limita a la exigencia de liberación. En otro fragmento, el grupo advierte directamente: “nosotros sí te vamos a matar”, en referencia al atentado que sufrió García Harfuch en 2022 orquestado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El mensaje también dirige con insultos y calificativos despectivos contra el secretario.

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El mensaje advierte que no quieren ver patrullas de la SSPC, estatales o de la Marina en San Marcos, Tres Palos, Zona Diamante, Puerto Márquez, Barra de Coyuca, Pie de la Cuesta, Xaltianguis, y los kilómetros 22 y 30, además de los recorridos en Bajos del Ejido, Coyuca de Benítez.

El grupo advierte que si detectan una patrulla en esas zonas enviarán “descuartizada” y que quemarán el resto de las unidades de las corporaciones. El mensaje cierra con la amenaza de generar un “desmadre” en todo Acapulco si las autoridades hacen caso omiso.

El asesinato de un agente de la Guardia Nacional se suma a las amenazas

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero. RRSS

En una de las cartulinas, el grupo criminal se atribuye el homicidio del agente de la Guardia Nacional, Eduardo Bustos Pérez, ocurrido el sábado 5 de septiembre en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero. El cuerpo de Bustos Pérez fue hallado junto con los cadáveres de otras tres personas.

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Antes de su muerte, un video del agente circuló en redes sociales. En la grabación, Bustos Pérez denuncia que compañeros suyos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado reciben sobornos del grupo criminal “Los Ardillos”.

Tras el homicidio, fuerzas federales desplegaron un operativo en comunidades de Juan R. Escudero y Acapulco. Como resultado, fueron detenidas 16 personas presuntamente vinculadas con “Los Ardillos”, entre ellas uno de los principales financiadores del grupo, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

“El Amarillo” fue detenido en Puebla

Foto: SSPC

Govén Ulises Chávez es señalado como presunto líder de una célula vinculada a “Los Rusos”, organización con presencia principalmente en Acapulco. Fue detenido el 3 de septiembre en Lomas de Angelópolis, Puebla, junto con dos escoltas, en un operativo donde le fueron aseguradas armas, drogas y un vehículo de lujo.

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La captura se realizó con base en datos del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). García Harfuch agradeció públicamente al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por la colaboración en el operativo.

Como parte de la investigación derivada de la detención, autoridades aseguraron 39 autos de lujo en una agencia Dimont en Puebla. Las autoridades estatales de esa entidad han señalado que no hay pruebas de presencia del grupo criminal en Puebla, pese a que el detenido habría usado la zona como refugio.

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Foto: X/@OHarfuch

El sábado 6 de septiembre, un día antes del hallazgo de las cartulinas, fuerzas federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en Coahuayutla de José María Izazaga y Zirándaro de los Chávez, Guerrero. En el operativo aseguraron nueve reactores, más de 260 tambos con capacidad de 200 litros y cerca de una tonelada de precursores químicos.

Entre el material asegurado había también 150 costales de sosa cáustica, 663 kilogramos de cloruro de amonio y aproximadamente 2,400 kilogramos de sustancias químicas. García Harfuch informó que en la operación participaron elementos de la Defensa, la Guardia Nacional y la SSPC, con colaboración de agencias de Estados Unidos.

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¿Quiénes son Los Rusos de Guerrero?

“Los Rusos” surgieron alrededor de 2015-2016 en Acapulco como una escisión del Cártel Independiente de Acapulco, fundados por un líder conocido como “El Ruso”. Su presencia se concentra en Acapulco, Coyuca de Benítez y parte de la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero.

Este grupo no tiene relación con “Los Rusos” de Baja California, facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Mexicali y Tijuana, ligada históricamente al ala de Ismael “El Mayo” Zambada.

Ambas organizaciones comparten el nombre por sus fundadores pero surgieron en estados distintos y no mantienen vínculo orgánico entre sí.