América Latina

Chile: prisión preventiva para dos individuos que traficaban armas desde Argentina

Uno de ellos internó 10 pistolas por un paso irregular y el otro era el encargado de transportarlo

Varias armas de fuego, cargadores y billetes dispuestas sobre una mesa verde con la sigla O.S.7 y un letrero con la palabra EVIDENCIA
Las pesquisas buscan ahora establecer la procedencia de las armas en Argentina y sus destinatarios en Chile.
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El Juzgado de Garantía de Temuco (680 kms al sur de Santiago) decretó este lunes prisión preventiva para dos ciudadanos chilenos acusados de tráfico e internación ilegal de armas de fuego desde Argentina. Los sujetos, identificados como J.M.L.M. (40) y E.A.S.V. (35), cayeron con 10 pistolas nuevas, todas con su número de serie borrado, y la policía investiga ahora quiénes eran sus destinatarios.

El primero de los detenidos cuenta con antecedentes penales previos y mantenía una orden de detención vigente por el delito de tráfico de drogas, mientras que el segundo no presentaba antecedentes criminales. Ambos sujetos registran domicilio en la comuna de Talcahuano (500 kms al sur de Santiago), hacia donde se presume que iba dirigido el arsenal.

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Según información policial, uno de los involucrados habría cruzado a Argentina para adquirir las armas y luego regresó con ellas por un paso no habilitado ubicado en la comuna de Curarrehue (820 kms al sur de Santiago), en la región de La Araucanía.

En tanto, su cómplice era el encargado de esperarlo en la frontera en un vehículo y trasladarlo primero hasta la ciudad de Pucón.

Así, los uniformados del OS-7 de Carabineros que les seguían la pista interceptaron el automóvil en la Ruta 5 Sur, específicamente en las inmediaciones del peaje Quepe, a unos 18 kilómetros de Temuco. Uno de los sujetos fue detenido en el auto y el otro a bordo de un bus interurbano.

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Diferentes tipos de pistolas y un revólver colocados sobre una mesa cubierta con un mantel verde
Las armas eran nuevas y tenían su número de serie borrado.

Las armas

En un punto de prensa, las autoridades catalogaron este decomiso como uno de los más grandes de este tipo en la región y detallaron la evidencia incautada, a saber:

- 10 pistolas calibre 9 mm: Cinco de marca Glock (modelos 17, 19 y 45), tres Bersa (modelo TPR9), una Taurus (modelo G3) y una Girsan (modelo MC).

- 19 cargadores convencionales y 2 cargadores extendidos (algunos con capacidad de hasta 50 tiros).

- Teléfonos celulares, el automóvil utilizado -que resultó ser del padre de uno de ellos-, y dinero en efectivo en pesos chilenos y argentinos.

Así las cosas, el tribunal fijó un plazo de cinco meses para la investigación, periodo en el cual los imputados permanecerán tras las rejas. Las indagatorias, ahora reservadas, buscan establecer la procedencia exacta de las armas en Argentina y la identidad de sus destinatarios finales en Chile.

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