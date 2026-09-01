El look que utilizó Claudia Sheinbaum en el Segundo Informe de Gobierno: colorimetría, diseñador, modista y más (Foto: RS)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum utiliza un vestido en tono lila durante su Segundo Informe de Gobierno, realizado este 1 de septiembre de 2026, una prenda que habría sido diseñada por Thelma Islas Lagunas, con bordado hechos por artesanos del estado de Chiapas y confección de su modista Adrián Herrera.

De acuerdo con información difundida por Cuna de Grillos, la elección coincide con un mensaje centrado en la soberanía, la seguridad, los programas sociales y la presencia de las mujeres en la vida pública.

El atuendo aparece durante una jornada en la que Sheinbaum presenta cifras de su administración y defiende la independencia del país. La mandataria sostiene que “los ojos del mundo están puestos en México, porque aquí el pueblo es grande”.

PUBLICIDAD

El vestido lila se suma a la imagen pública que la presidenta ha construido desde su etapa como jefa de Gobierno de Ciudad de México: prendas de líneas sobrias, textiles mexicanos y detalles artesanales vinculados con comunidades indígenas.

Claudia Sheinbaum utiliza un vestido lila con bordado hecho en Chiapas

Segundo Informe de Gobierno

De acuerdo con dicho medio, el vestido de Sheinbaum se acerca más al lila que al violeta o morado. La prenda incorpora un bordado de Chiapas, uno de los elementos que concentra la atención durante el acto protocolario.

El color lila suele asociarse con interpretaciones de calma, espiritualidad, juventud y renovación. En el caso de la presidenta, la elección cromática también acompaña un discurso que coloca a las mujeres en el centro de su balance de gobierno.

PUBLICIDAD

Sheinbaum sostiene que, como primera presidenta de México, siente orgullo de que la presencia y la perspectiva de las mujeres ya no sean excepcionales, sino que formen parte de la Constitución, las leyes y las decisiones de la República.

La combinación entre un diseño de corte formal, el tono lila y el bordado chiapaneco proyecta una imagen institucional con referencias al trabajo artesanal mexicano. Hasta el momento, la Presidencia no ha difundido una ficha oficial sobre la prenda, su proceso de elaboración o el nombre de las personas involucradas.

Thelma Islas Lagunas habría diseñado la prenda de la presidenta

Thelma Islas Lagunas habría diseñado la prenda de la presidenta REUTERS/Daniel Becerril

La informaciónseñala que Thelma Islas Lagunas sería la diseñadora del atuendo que Sheinbaum utiliza en su Segundo Informe de Gobierno. La prenda también habría sido confeccionada por el modista Adrián Herrera.

PUBLICIDAD

Thelma Alejandra Islas Lagunas ha sido identificada como una de las figuras detrás del estilo de la mandataria. Su nombre ha cobrado presencia pública por su cercanía profesional con la oficina de la Presidencia y por diseños que recuperan elementos de la indumentaria mexicana.

La diseñadora también ha sido mencionada como responsable de parte del estilo que Sheinbaum ha mostrado en actos oficiales. Esa imagen ha llamado la atención de medios internacionales, entre ellos The New York Times, de acuerdo con la información proporcionada sobre su trayectoria.

La edad de Islas Lagunas no es pública. Los datos disponibles sobre su perfil profesional señalan que cursó Arquitectura en la UNAM, aunque no concluyó la carrera.

PUBLICIDAD

Entre 2019 y 2023 se desempeñó en el área de la Dirección de la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Ese periodo coincide con la administración de Sheinbaum en la capital del país.

Adrián Herrera habría confeccionado el vestido del Segundo Informe

Adrián Herrera habría confeccionado el vestido del Segundo Informe REUTERS/Daniel Becerril

El nombre de Adrián Herrera aparece como el modista que habría llevado a prenda el diseño atribuido a Thelma Islas Lagunas. La confección de un vestido para un informe presidencial implica ajustes para un acto de larga duración, exposición ante cámaras y movilidad durante el mensaje.

El bordado de Chiapas coloca un elemento artesanal dentro de una silueta de carácter institucional. La referencia resulta consistente con la presencia de textiles y trabajos manuales de comunidades mexicanas en la vestimenta de funcionarias y figuras políticas.

PUBLICIDAD

El uso de prendas con bordados tradicionales suele abrir discusiones sobre reconocimiento a las artesanas, trazabilidad de los diseños y pagos justos por el trabajo. En este caso, no se han dado a conocer los datos sobre la comunidad, taller o personas que habrían elaborado el bordado del vestido.

La falta de una ficha pública también impide conocer los materiales utilizados, el tiempo de elaboración y si el diseño forma parte de una colaboración con artesanas chiapanecas o de una producción realizada en taller.

El Segundo Informe concentra anuncios sobre seguridad, agua y energía

Mientras el vestido lila concentra comentarios por su diseño y origen, Sheinbaum utiliza su Segundo Informe para presentar resultados de seguridad. La presidenta informa una reducción de 51% en el homicidio doloso desde el inicio de su gobierno.

PUBLICIDAD

La mandataria afirma que la baja equivale a 44 homicidios menos cada día. También señala que julio registra el promedio diario más bajo en 11 años y que, durante 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto disminuye 54% frente a 2018.

Sheinbaum reporta que, de octubre de 2024 a julio de 2026, las autoridades detienen a 63,000 personas relacionadas con algún delito. De esa cifra, 207 corresponden a objetivos prioritarios de grupos de la delincuencia organizada.

También informa el decomiso de 32,824 armas de fuego y 519 toneladas de droga. En su mensaje agradece al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, así como a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

PUBLICIDAD

Mexico's President Claudia Sheinbaum gestures from the stage on the day she delivers a speech marking her second year in office, in Mexico City, Mexico, September 1, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

CFE anuncia inversión de 244,000 millones de pesos

En materia energética, la presidenta informa que la CFE inicia la aplicación de un plan de inversión superior a 244,000 millones de pesos para modernizar y ampliar las redes de transmisión y distribución eléctrica.

Sheinbaum añade que el Plan de Justicia Energética realiza 20,377 obras. También adelanta que una coquizadora en Tula concluirá este año, mientras que el proyecto de Salina Cruz terminará durante el primer semestre de 2027.

En agua, la mandataria refiere 17 proyectos estratégicos para garantizar el derecho humano al recurso y reducir riesgos de inundación. El plan para la Zona Oriente del Edomex registra un avance de 40%, según el informe.

PUBLICIDAD

La presidenta también informa sobre trabajos de saneamiento y restauración en los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, donde se construyen y rehabilitan 23 plantas de tratamiento de agua.