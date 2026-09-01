Abelardo de la Espriella pidió a la ministra de Salud garantizar la atención de Carla Elena, la niña de tres años que fue sometida a una traqueotomía: “Sigue sonriendo”

La familia reclama atención domiciliaria para que Carla continúe su tratamiento en casa con soporte médico completo - crédito Captura de Video X

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Se conoció un nuevo caso frente a las barreras de acceso a servicios de salud que enfrentan los menores de edad en Colombia.

El turno fue para Carla Elena, una niña de tres años y siete meses de edad que ha estado hospitalizada durante más de un año.

En un video publicado en redes sociales, la madre de la menor Geno Paola Gutiérrez asegura que su hija depende de una traqueostomía, de ventilador y de oxígeno durante las 24 horas.

La mujer sostuvo que durante todo este tiempo ha adelantado gestiones legales y administrativas para conseguir que Carla continúe su tratamiento fuera del hospital. Sin embargo, denuncia que la entidad promotora de salud Nueva EPS no le ha dado una solución efectiva durante la estancia de Carla en el centro hospitalario.

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- crédito Captura de Video

“Ella tiene traqueostomía, gastrostomía, depende de un ventilador mecánico de oxígeno y la nueva EPS no le ha querido autorizar lo que ella necesita”, dijo.

Ante la poca atención de la entidad de salud, así como la imposibilidad de que Carla pueda pedir ayuda por sí misma, la madre dirigió una petición al presidente Abelardo de la Espriella para que sea atendido su requerimiento lo más pronto posible.

“Yo soy su mamá y no voy a dejar de luchar por mi hija. Ya estoy cansada de intentar hablar, de pedir auxilio y no ser escuchada. Por eso hoy me dirijo a usted, señor presidente, para que me ayude. Carla no puede hablar para pedir ayuda, por eso ya hablo yo por ella como mamá. Presidente, por favor, ayúdeme a que su caso sea escuchado. Llevo mucho tiempo luchando con el sistema de salud y no hemos obtenido respuesta”, imploró.

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Colombia's President Abelardo de la Espriella speaks during a press conference at San Carlos Palace in Bogota, Colombia, August 25, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Respuesta de Abelardo de la Espriella

Ante la súplica de Geno Paola Gutiérrez por la situación médica de Carla Elena, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella dio respuesta a la solicitud.

En una publicación hecha en X, el mandatario instó a la ministra de Salud Ana María Vesga para que atienda con prioridad su caso. “La ministra de Salud, Ana María Vesga, ya está al tanto de tu situación y he dado la instrucción de que seas atendida con todas las garantías y sin más dilaciones”, escribió el jefe de Estado.

Así mismo, señaló que este caso representa la forma en la que, en sus palabras, el sistema de salud fue perjudicado durante la administración anterior.

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- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Carla, escuché tu voz a través de tu valiente mamá. Con tan solo 3 años, has tenido que enfrentar las consecuencias de una crisis humanitaria en el sistema de salud que heredamos del anterior gobierno. Pero en la era del Tigre esto no puede seguir pasando”, mencionó.

Pese a ello, De la Espriella reitero su disposición para que se garantice la atención prioritaria de los niños, niñas y adolescentes en materia de salud en el territorio colombiano. “Estamos reconstruyendo a Colombia y haciendo realidad la Patria Milagro, una nación en la que la vida y la salud de nuestros niños estén por encima de cualquier obstáculo”.

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Finalmente, el presidente colombiano le hizo una promesa a la pequeña Carla Elena. “Sigue sonriendo, pequeña Carla, y llenando de amor y esperanza a tu mamá. El Estado no te va a dar la espalda”, concluyó.

La Nueva EPS respondió y gestionó el ingreso de Lucas Francesco Murillo a tratamiento especializado - crédito Nueva EPS

Este caso se suma al de Lucas Murillo, un niño de siete años de Cúcuta que padece una cardiopatía congénita grave, y que grabó un video para pedir ayuda al presidente Abelardo de la Espriella.

En ese mensaje explicó que su madre llevaba un año intentando que la Nueva EPS autorizara exámenes y un cateterismo en una clínica de cuarto nivel, necesarios para que pudiera ser incluido en la lista de trasplante.

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Tras conocer el caso, el mandatario nacional anunció que dio una instrucción inmediata a la ministra de Salud Ana María Vesga para asumirlo de manera personal. “No podemos permitir que un niño tenga que decir ‘yo no me quiero morir’ para que el sistema responda”, afirmó.

El menor fue trasladado en un avión ambulancia desde Cúcuta hasta Bucaramanga donde esta recibiendo una valoración especializada en la Fundación Cardiovascular de Colombia.