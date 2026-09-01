El Salvador: experto señala debilitamiento de la oposición rumbo a las elecciones 2027

La oposición salvadoreña llega al proceso electoral en una posición de debilidad frente al oficialismo, según Mauricio Maravilla. (Foto: Asamblea Legislativa)

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La oposición salvadoreña encara el proceso electoral en una posición de debilidad frente al avance del oficialismo. Así lo plantea Mauricio Maravilla, abogado y docente universitario, quien identifica una desconexión profunda entre los partidos tradicionales y el electorado.

El desgaste de sus banderas, la falta de confianza y el pasado cuestionado de sus dirigencias han debilitado su capacidad de convocatoria.

A esto se suman los efectos de las recientes reformas electorales y constitucionales, que han generado un entorno aún más complicado para la competencia.

Los partidos opositores enfrentan obstáculos organizativos, falta de recursos y escaso apoyo social, en un escenario institucional que no favorece la igualdad de condiciones.

Maravilla considera que, ante este panorama, la única estrategia realista para la oposición sería concentrar recursos en la contienda legislativa, donde aún existen posibilidades de obtener representación. Sin embargo, la marcada ventaja del oficialismo en el voto exterior expone aún más las limitaciones de la oposición.

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Ventaja oficialista y la nueva circunscripción de la diáspora

El partido Nuevas Ideas se perfila como favorito para obtener los escaños de la diáspora en la próxima Asamblea Legislativa. Según Mauricio Maravilla, la estructura internacional del oficialismo supera ampliamente a la de sus rivales.

Los diputados oficialistas mantienen vínculos directos y realizan viajes frecuentes para fortalecer la organización en el exterior, mientras Arena y el FMLN han perdido presencia y capacidad de movilización fuera del país. “En la actualidad carecen de esa estructura, ni siquiera la tienen acá adentro”, afirma Maravilla.

En entrevista en Diálogo, Maravilla advierte que el acceso a la información también influye en la preferencia del voto exterior. Los salvadoreños fuera del país consumen principalmente contenidos en plataformas como YouTube, donde prevalecen mensajes favorables al oficialismo.

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Esta situación, sostiene, distorsiona la percepción política y refuerza el posicionamiento del partido de gobierno.

Las reformas electorales y constitucionales complicaron la competencia y profundizaron los obstáculos para los partidos opositores en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La disputa por el voto exterior adquiere un matiz completamente nuevo con la incorporación de la circunscripción especial para la diáspora. Mauricio Maravilla explica que los salvadoreños en el extranjero elegirán seis diputados propietarios con sus respectivos suplentes, lo que constituye el segundo grupo más grande después de San Salvador.

Esta modificación respondió a la reforma constitucional que acortó el periodo presidencial y unificó en una sola jornada la elección de presidente, diputados y alcaldes.

Maravilla señala que la expectativa original era que los escaños fuesen ocupados por salvadoreños con vida y trayectoria en el exterior. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los candidatos provienen del ámbito local y muchos son funcionarios públicos actuales.

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La inclusión de la diáspora refuerza el peso estratégico de la Asamblea Legislativa en los próximos comicios. El control parlamentario resulta clave para la capacidad del Ejecutivo de avanzar con su agenda.

La nueva circunscripción especial de la diáspora permitirá elegir seis diputados propietarios para la Asamblea Legislativa, el segundo bloque más grande después de San Salvador. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)

En este contexto, Mauricio Maravilla, abogado y docente universitario, subraya que la composición de la Asamblea no solo define la facilidad para aprobar leyes, sino que también impacta en la rendición de cuentas democrática. Maravilla diferencia entre la rendición vertical, ejercida por la ciudadanía, y la horizontal, a cargo de instituciones de control. La Corte de Cuentas, la Fiscalía General, el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública dependen de la Asamblea para la designación de sus titulares, por lo que el resultado de las elecciones legislativas es determinante para la autonomía institucional. “Si tú nombras en las instituciones de control a funcionarios independientes o funcionarios afines, eso se juega en el terreno de lo legislativo”, recalca Maravilla.

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El Tribunal Supremo Electoral ante su mayor desafío

La confianza en el proceso electoral depende en gran parte del desempeño del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mauricio Maravilla subraya que, más allá de la independencia de los magistrados, la capacidad operativa recae en el cuerpo técnico del tribunal, el cual ha sido renovado en los últimos años.

El abogado y docente universitario recuerda los problemas técnicos y de escrutinio experimentados en procesos anteriores y advierte que la repetición de estas fallas podría minar la credibilidad del sistema. “No es cosa menor”, afirma Maravilla, quien señala que la transparencia, la logística y la seguridad seguirán siendo retos centrales para el TSE.

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