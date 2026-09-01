El Salvador

El Salvador: experto señala debilitamiento de la oposición rumbo a las elecciones 2027

Abogado y docente universitario atribuye la desventaja frente al oficialismo al desgaste de los partidos tradicionales, la falta de recursos y las reformas electorales y constitucionales que endurecieron las condiciones de competencia

La oposición salvadoreña llega al proceso electoral en una posición de debilidad frente al oficialismo, según Mauricio Maravilla. (Foto: Asamblea Legislativa)
La oposición salvadoreña llega al proceso electoral en una posición de debilidad frente al oficialismo, según Mauricio Maravilla. (Foto: Asamblea Legislativa)
Guardar

La oposición salvadoreña encara el proceso electoral en una posición de debilidad frente al avance del oficialismo. Así lo plantea Mauricio Maravilla, abogado y docente universitario, quien identifica una desconexión profunda entre los partidos tradicionales y el electorado.

El desgaste de sus banderas, la falta de confianza y el pasado cuestionado de sus dirigencias han debilitado su capacidad de convocatoria.

A esto se suman los efectos de las recientes reformas electorales y constitucionales, que han generado un entorno aún más complicado para la competencia.

Los partidos opositores enfrentan obstáculos organizativos, falta de recursos y escaso apoyo social, en un escenario institucional que no favorece la igualdad de condiciones.

Maravilla considera que, ante este panorama, la única estrategia realista para la oposición sería concentrar recursos en la contienda legislativa, donde aún existen posibilidades de obtener representación. Sin embargo, la marcada ventaja del oficialismo en el voto exterior expone aún más las limitaciones de la oposición.

PUBLICIDAD

Ventaja oficialista y la nueva circunscripción de la diáspora

El partido Nuevas Ideas se perfila como favorito para obtener los escaños de la diáspora en la próxima Asamblea Legislativa. Según Mauricio Maravilla, la estructura internacional del oficialismo supera ampliamente a la de sus rivales.

Los diputados oficialistas mantienen vínculos directos y realizan viajes frecuentes para fortalecer la organización en el exterior, mientras Arena y el FMLN han perdido presencia y capacidad de movilización fuera del país. “En la actualidad carecen de esa estructura, ni siquiera la tienen acá adentro”, afirma Maravilla.

En entrevista en Diálogo, Maravilla advierte que el acceso a la información también influye en la preferencia del voto exterior. Los salvadoreños fuera del país consumen principalmente contenidos en plataformas como YouTube, donde prevalecen mensajes favorables al oficialismo.

PUBLICIDAD

Esta situación, sostiene, distorsiona la percepción política y refuerza el posicionamiento del partido de gobierno.

Las reformas electorales y constitucionales complicaron la competencia y profundizaron los obstáculos para los partidos opositores en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Las reformas electorales y constitucionales complicaron la competencia y profundizaron los obstáculos para los partidos opositores en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La disputa por el voto exterior adquiere un matiz completamente nuevo con la incorporación de la circunscripción especial para la diáspora. Mauricio Maravilla explica que los salvadoreños en el extranjero elegirán seis diputados propietarios con sus respectivos suplentes, lo que constituye el segundo grupo más grande después de San Salvador.

Esta modificación respondió a la reforma constitucional que acortó el periodo presidencial y unificó en una sola jornada la elección de presidente, diputados y alcaldes.

Maravilla señala que la expectativa original era que los escaños fuesen ocupados por salvadoreños con vida y trayectoria en el exterior. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los candidatos provienen del ámbito local y muchos son funcionarios públicos actuales.

La inclusión de la diáspora refuerza el peso estratégico de la Asamblea Legislativa en los próximos comicios. El control parlamentario resulta clave para la capacidad del Ejecutivo de avanzar con su agenda.

La nueva circunscripción especial de la diáspora permitirá elegir seis diputados propietarios para la Asamblea Legislativa, el segundo bloque más grande después de San Salvador. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)
La nueva circunscripción especial de la diáspora permitirá elegir seis diputados propietarios para la Asamblea Legislativa, el segundo bloque más grande después de San Salvador. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)

En este contexto, Mauricio Maravilla, abogado y docente universitario, subraya que la composición de la Asamblea no solo define la facilidad para aprobar leyes, sino que también impacta en la rendición de cuentas democrática. Maravilla diferencia entre la rendición vertical, ejercida por la ciudadanía, y la horizontal, a cargo de instituciones de control. La Corte de Cuentas, la Fiscalía General, el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública dependen de la Asamblea para la designación de sus titulares, por lo que el resultado de las elecciones legislativas es determinante para la autonomía institucional. “Si tú nombras en las instituciones de control a funcionarios independientes o funcionarios afines, eso se juega en el terreno de lo legislativo”, recalca Maravilla.

El Tribunal Supremo Electoral ante su mayor desafío

La confianza en el proceso electoral depende en gran parte del desempeño del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mauricio Maravilla subraya que, más allá de la independencia de los magistrados, la capacidad operativa recae en el cuerpo técnico del tribunal, el cual ha sido renovado en los últimos años.

El abogado y docente universitario recuerda los problemas técnicos y de escrutinio experimentados en procesos anteriores y advierte que la repetición de estas fallas podría minar la credibilidad del sistema. “No es cosa menor”, afirma Maravilla, quien señala que la transparencia, la logística y la seguridad seguirán siendo retos centrales para el TSE.

Temas Relacionados

Nuevas IdeasTribunal Supremo Electoralreforma constitucionalEl SalvadorElecciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Protección Civil de El Salvador refuerza monitoreo por sequía y advierte riesgos para cultivos y ganado

El déficit de precipitaciones obliga a reforzar el monitoreo en territorios del corredor seco, donde la agricultura de subsistencia enfrenta mayor vulnerabilidad

Protección Civil de El Salvador refuerza monitoreo por sequía y advierte riesgos para cultivos y ganado

Jubilados salvadoreños bajo el TPS: incertidumbre y temor ante un futuro sin protección migratoria en EE. UU.

La incertidumbre por la falta de una renovación definitiva amenaza a más de 170,000 beneficiarios desde 2001, con especial impacto en quienes ya se retiraron o están cerca, según organizaciones comunitarias

Jubilados salvadoreños bajo el TPS: incertidumbre y temor ante un futuro sin protección migratoria en EE. UU.

Economía salvadoreña creció 5.2% interanual en junio, según el Banco Central de Reserva

El Índice de Volumen de la Actividad Económica mostró un avance apoyado por ocho de sus nueve componentes, con la construcción a la cabeza con 10.7%, mientras el sector agropecuario se mantuvo en 0.0%

Economía salvadoreña creció 5.2% interanual en junio, según el Banco Central de Reserva

El posible retorno masivo de salvadoreños amenaza la estabilidad de la economía local por la alta dependencia de remesas, según un economista

Ricardo Balmore López advirtió que una caída de estos flujos restaría cerca de USD 680 millones a la actividad y obligaría a cubrir importaciones estratégicas, incluida la factura petrolera, con mayores recursos monetarios internacionales

El posible retorno masivo de salvadoreños amenaza la estabilidad de la economía local por la alta dependencia de remesas, según un economista

El Salvador inaugura el mes cívico en conmemoración de los 205 años de la independencia centroamericana

La ceremonia tuvo lugar en el Centro Histórico de San Salvador y reunió a estudiantes, músicos y autoridades para desarrollar una agenda que culminará el próximo 15 de septiembre, con la conmemoración regional por la firma del Acta de 1821

El Salvador inaugura el mes cívico en conmemoración de los 205 años de la independencia centroamericana

TECNO

Ver Atlético Mineiro vs Cruzeiro en Roja Directa o Fútbol Libre infecta el celular con publicidad y virus

Ver Atlético Mineiro vs Cruzeiro en Roja Directa o Fútbol Libre infecta el celular con publicidad y virus

Cómo funciona el algoritmo del MIT que simula y podría anticipar eventos extremos

Cómo crear una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo de Phineas y Ferb

La expansión de la IA obliga a los docentes a redefinir qué vale la pena enseñar

Un error en Windows 11 hace que el cursor del computador desaparezca y así se puede evitar

ENTRETENIMIENTO

La biopic de Britney Spears aún es un boceto, pero su guionista asegura que es el momento ideal para realizarla

La biopic de Britney Spears aún es un boceto, pero su guionista asegura que es el momento ideal para realizarla

Dolly Parton dejó un mensaje para graduados de Imagination Library: “Cada libro es un tesoro”

Kim Kardashian donó 50 mil dólares a familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México

Premios Juventud 2026: fecha, horarios, nominados y dónde ver la gala con Marc Anthony, Santos Bravos y más artistas

La producción de “Tomb Raider” atraviesa un nuevo conflicto por fallas de seguridad laboral

MUNDO

Netanyahu confirmó la captura del jefe de seguridad interior de Hamas en Gaza

Netanyahu confirmó la captura del jefe de seguridad interior de Hamas en Gaza

El presidente iraní defendió el vínculo "estratégico" con Rusia en medio de la escalada con Washington

Crece el misterio detrás de un raro pez de la profundidad del océano que terminó varado varias veces en la misma costa

El primer ministro británico Andy Burnham prometió más control público sobre servicios esenciales

Alemania atribuyó a Rusia un intento de ataque con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle