Sheinbaum destaca detención de más de 200 objetivos prioritarios en Segundo Informe de Gobierno, atribuye disminución de delitos a reforma judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, este martes 1 de septiembre. (Crédito: Cuartoscuro)

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la detención de 207 objetivos prioritarios de todos los grupos de la delincuencia organizada y atribuyó la disminución de los delitos durante su administración al cambio en el Poder Judicial.

Durante su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno, la mandataria señaló que entre octubre de 2024 y julio de 2026 fueron detenidas 63 mil personas relacionadas con algún delito. Dentro de ese universo, dijo, se encuentran los 207 objetivos prioritarios de las organizaciones criminales.

El balance de seguridad presentado por Sheinbaum incluyó una reducción de 51 por ciento en los homicidios dolosos durante los casi dos años de su administración. De acuerdo con la presidenta, esto representa 44 asesinatos menos cada día en el país.

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Sheinbaum señaló además que julio de 2026 registró el promedio diario más bajo de homicidios desde hace 11 años.

La mandataria también afirmó que en lo que va de 2026 el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento respecto de 2018. Entre los ilícitos que reportó con una tendencia descendente se encuentran el robo a transportistas con violencia, el robo de vehículos con violencia y las lesiones dolosas por impacto de arma de fuego.

Las cifras presentadas forman parte de los resultados que el Gabinete de Seguridad había dado a conocer previamente como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. En su balance de agosto, el gobierno federal había reportado más de 63 mil detenciones, además de los aseguramientos de armas, drogas y la destrucción de laboratorios clandestinos que la presidenta retomó durante su informe.

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Sheinbaum informó que durante su administración fueron decomisadas 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga. También señaló que fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

La estrategia de seguridad, explicó, mantiene una atención especial en territorios considerados prioritarios. Entre ellos mencionó 10 municipios de Michoacán, Cuautla, Morelos; Culiacán, Sinaloa; la Montaña de Guerrero y otros 40 municipios.

En esas zonas, señaló, el gobierno federal lleva programas para jóvenes, además de acciones para la construcción de preparatorias y centros deportivos.

El balance presentado por la presidenta también incluyó un componente territorial y social, con el que el gobierno busca acompañar las acciones de seguridad en municipios considerados prioritarios.

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Al referirse al trabajo realizado durante los primeros dos años de su administración, Sheinbaum agradeció a los integrantes del gabinete de seguridad por las acciones emprendidas para reducir los delitos y combatir a las organizaciones criminales.

Sin embargo, el elemento político que acompañó el balance fue la referencia al Poder Judicial. La presidenta sostuvo que los resultados en seguridad están relacionados con la justicia y atribuyó al cambio en ese poder parte de la diferencia que, según afirmó, existe entre el escenario actual y el del pasado.

Harfuch coloca a los objetivos prioritarios en el centro de la estrategia de inteligencia

El 18 de agosto de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), en Buenos Aires, Argentina, que el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación permitió a México ubicar objetivos prioritarios de organizaciones criminales y avanzar en operaciones contra sus estructuras.

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Omar García Harfuch durante su participación en la conferencia internacional de la DEA en Argentina, el 18 de agosto. (Crédito: SSPC)

García Harfuch explicó que el intercambio de inteligencia estratégica y operativa con autoridades de otros países se había acelerado, lo que permitió contar con información para localizar a personas requeridas por investigaciones nacionales e internacionales. Entre los resultados expuestos, mencionó que México tenía 155 órdenes de captura pendientes relacionadas con solicitudes de extradición de autoridades estadounidenses.

Harfuch también destacó el traslado de 92 personas consideradas de alto impacto a Estados Unidos, además de investigaciones coordinadas para afectar las estructuras financieras y logísticas de organizaciones criminales.

El planteamiento del secretario mostró que la estrategia contra el crimen organizado no se concentraba únicamente en detenciones masivas, sino en identificar y perseguir a operadores considerados prioritarios mediante inteligencia, investigación y coordinación con otras autoridades.

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