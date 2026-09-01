Miguel Polo Polo reavivó su pelea con María Fernanda Cabal tras nombramiento de exmiembro de su UTL en el Ministerio de Cultura: “No le alcanzó ni para competir”

Miguel Polo Polo defendió que Abelardo de la Espriella era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda y cuestionó que María Fernanda Cabal no pudiera competir - crédito Colprensa

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Viejas heridas vuelven a abrirse entre el exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo y la exsenadora María Fernanda Cabal después de que se hiciera público el nombramiento de Liliana Gissella Rueda Flórez como secretaria general del Ministerio de Cultura, comandado por Paola Holguín.

De hecho, después de que la misma exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Cabal publicara en su cuenta de Instagram el nombramiento en el gobierno de Abelardo de la Espriella, afines al exrepresentante Polo Polo reavivaron viejos comentarios de Rueda Flórez en los que lo llamó traidor por, supuestamente, faltar a la confianza de la entonces senadora del Centro Democrático.

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“A Miguel Polo Polo lo llamaste “desagradecido”, “oportunista” y “vendido”, insinuando que Abelardo compraba apoyos. Hoy Abelardo es presidente y tú haces parte de su Gobierno. ¿Entonces? ¿También te compró a ti? Bienvenida al club de los “desagradecidos”“, señaló el abogado Orlando Ladeutt en su cuenta de X.El jurista se refiere a una publicación de septiembre de 2025 en la que Rueda Flórez cuestionó a Polo Polo por asegurar que el hoy presidente Abelardo de la Espriella fue quien defendió su curul ante las denuncias del entonces gobierno de Gustavo Petro.“Miguel, ADLE no merece alguien tan desagradecido y oportunista como tú. El equipo de MFCM y yo estuvimos 24/7 en Corferias para tu curul o ya lo olvidaste?, yo sé que ADLE no. Sé que estas peleas no ayudan al país, pero sí desenmascaran vendidos. Nunca me equivoqué contigo”, escribió en su momento la ahora secretaria.Sin embargo, el debate público se escaló cuando María Fernanda Cabal replicó el comentario del abogado Ladeutt, asegurando que, para ella, Polo Polo sí había sido desleal a su relación que se mantuvo durante varios años.“MUY malagradecido”, escribió al senadora, a lo que el exrepresentante a la Cámara por la circunscripción afro respondió a las pocas horas, pidiéndole a Cabal olvidar las rencillas del pasado que, en su concepto, solo le generan una mala imagen para la exsenadora.“Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema. Al final tuve razón: Abelardo era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda, y a usted no le alcanzó ni para competir. Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas cosas la desdibujan”, escribió Polo Polo.