Embajador de Perú en Ecuador detalla la cooperación naval contra la pesca ilegal y adelanta el encuentro Noboa-Fujimori

Vista del BAP Unión que llegará en septiembre a Guayaquil. (Cortesía Embajada del Perú en Ecuador)

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El emblemático buque escuela BAP Unión, uno de los veleros de instrucción más grandes del mundo, atracará en el puerto de Guayaquil el próximo 10 de septiembre como parte de su Viaje de Instrucción al Extranjero 2026, una travesía que ya lo ha llevado por Curazao, Nueva York, Baltimore, Boston, Quebec, Miami y Balboa. Tras cruzar de regreso el canal de Panamá, la nave permanecerá varios días en aguas ecuatorianas antes de zarpar rumbo al Perú el 13 de septiembre.

La escala, que coincide además con la participación de la Armada peruana en los ejercicios de cierre de la Patrulla Río en Galápagos, fue el punto de partida de una entrevista exclusiva de Infobae con el embajador de Perú en Ecuador, Eduardo Zeballos, en la sede diplomática en Quito. Con ese motivo, el embajador repasó no solo los detalles de la visita del velero, sino el estado “en su más alto nivel” de la relación bilateral: la cooperación naval, aérea, policial y militar entre ambos países, la lucha conjunta contra la pesca ilegal en el Pacífico suramericano y la próxima reunión del Gabinete Binacional entre los presidentes Daniel Noboa y Keiko Fujimori.

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Un velero de 115 metros abierto a los guayaquileños

Por tres días el BAP Unión estará en Guayaquil abierto al público.

—Hablemos sobre la visita del BAP Unión, que va a estar en Guayaquil. ¿Cuál es el propósito de esta?

“El BAP Unión va a llegar al puerto de Guayaquil el día 10 de septiembre, va a permanecer en el puerto unos días y zarpa el día 13 de septiembre con destino al Perú. El buque llega en el marco del Viaje de Instrucción al Extranjero 2026. Ha hecho una travesía que ha incluido puertos como Curazao, Nueva York, Baltimore, Boston, Quebec, Miami y Balboa, y va a cruzar el canal de Panamá de retorno al Perú”, explicó Zeballos.

El propósito del viaje, subrayó, va más allá del entrenamiento naval: “Es un viaje de instrucción para los cadetes de la Marina de Guerra del Perú, pero el BAP Unión, que es un velero de cuatro mástiles de una envergadura importante, realiza además de las tareas de instrucción una serie de labores de promoción comercial y cultural del Perú”. Según el diplomático, la tripulación, que puede llegar a 250 personas, entre ellas los cadetes de la Escuela Naval del Perú, incluye además personal dedicado a promover el comercio y la apertura peruana en cada puerto de escala.

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El velero BAP Union de Perú participa en el desfile naval Sail 250 en el puerto de Nueva York, mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en el Día de la Independencia, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 4 de julio de 2026. REUTERS/Carlos Barria

El buque, uno de los símbolos de la Marina peruana, tiene 115 metros de eslora y 13,5 metros de manga. “Es un velero muy lindo, de cuatro mástiles, del cual nos sentimos muy orgullosos”, dijo el embajador.

El embajador Zeballos hizo una invitación directa a la ciudadanía guayaquileña: el velero podrá visitarse de forma gratuita el jueves 10 de septiembre (de 12:00 a 17:00), el viernes 11 (de 9:00 a 17:00) y el sábado 12 (de 9:00 a 12:00), en el muelle del puerto Contecon.

El embajador pidió a los visitantes tomar algunas previsiones: “Hay que llevar un documento de identidad y pasar los filtros de seguridad del puerto. Vamos a disponer de unos buses para que los visitantes sean trasladados desde el óvalo, donde se ubica el ingreso al puerto, hasta el muelle donde está el buque, porque por razones de seguridad los particulares no pueden circular a pie por las instalaciones portuarias”. Y cerró con una invitación abierta: “Los invito a aprovechar esta oportunidad. Para la Embajada del Perú, para la Marina de Guerra del Perú y para la Agregaduría Naval va a ser un gusto recibirlos y permitirles conocer nuestro buque escuela”.

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La próxima cita de Noboa y Fujimori

En el marco del proceso de transición de gobierno, se llevó a cabo una importante reunión bilateral con Keiko Fujimori, virtual presidenta electa de la República del Perú. El encuentro tuvo como objetivo principal sentar las bases de la agenda de trabajo conjunta y reforzar las relaciones diplomáticas y económicas entre ambas partes. (Isaac Castillo / Presidencia de la República del Ecuador)

La conversación con el embajador dejó, además, un adelanto de la agenda diplomática de más alto nivel entre Quito y Lima. Según el embajador Zeballos, en el último trimestre de 2026 se realizará en Lima el Gabinete Binacional Perú-Ecuador, el mecanismo que reúne periódicamente a los presidentes de ambos países junto con sus respectivos equipos ministeriales.

El embajador de Perú en Ecuador mencionó, entre otros temas, que en el último trimestre de 2026, los mandatarios de Perú y Ecuador se reunirán nuevamente en Lima.

“Tenemos en el futuro próximo la grata tarea de organizar en el Perú el Gabinete Binacional, que va a tener lugar seguramente en el último trimestre de este año y que va a reunir nuevamente a los presidentes Daniel Noboa y Keiko Fujimori en Lima. El presidente Noboa ya estuvo con la presidenta Fujimori en la ceremonia de transmisión de mando; tuvieron una conversación muy amistosa, y ahora van a tener la oportunidad, los dos mandatarios con sus gabinetes, de abordar los diferentes temas de la relación bilateral”, anticipó el embajador.

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“Las relaciones entre Perú y Ecuador se encuentran en su más alto nivel”

El embajador Zeballos recordó que asumió sus funciones en un momento especialmente significativo para ambos países. Durante su primer año al frente de la misión diplomática se organizaron diversas actividades para conmemorar los 25 años de los Acuerdos de Paz de Brasilia, entre ellas un concierto en la iglesia de la Compañía, en el centro histórico de Quito, y una presentación del Ballet Folklórico Nacional en el Teatro de la Cultura, ante más de 2.000 personas.

A partir de ese proceso, sostuvo que las relaciones entre Perú y Ecuador se encuentran actualmente “en su más alto nivel”, sustentadas en la confianza entre ambos Estados y en una cooperación cada vez más estrecha frente a problemas compartidos.

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En exclusiva con Infobae, el embajador de Perú en Ecuador señaló las áreas de cooperación entre los países e informó la buena relación entre las fuerzas navales.

Uno de los principales ámbitos de coordinación es la seguridad. Ambos países trabajan conjuntamente en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos transnacionales: “Existe una confianza plena entre ambos Estados y una cooperación muy estrecha para afrontar los retos comunes de la coyuntura actual: la lucha contra la delincuencia organizada, contra los delitos transnacionales, el tráfico y la trata de personas, y el contrabando. Lo hacemos de manera coordinada, porque la presencia de las Fuerzas Armadas y policiales de cada país a los respectivos lados de la frontera resulta de la mayor importancia para tener éxito en estas tareas”, explicó el embajador.

En el plano económico, el diplomático destacó el dinamismo del comercio y la inversión bilateral. “Tenemos un proceso de integración económica muy intenso. Las empresas peruanas continúan apostando por el desarrollo y el crecimiento del mercado ecuatoriano; prácticamente todos los grupos económicos de mayor importancia del Perú tienen una presencia cada vez mayor en Ecuador, y lo propio sucede con empresas ecuatorianas que invierten en el Perú. El comercio se ha incrementado sustantivamente: tuvimos un récord en el primer trimestre de este año”, afirmó.

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Patrulla Río y la lucha contra la pesca ilegal

La llegada del BAP Unión no es un hecho aislado. Coincide con la participación de la Marina de Guerra del Perú en la Patrulla Río, un ejercicio multinacional impulsado por la Armada del Ecuador que reúne a las fuerzas de guardacostas de los países sudamericanos con costa en el Pacífico, y con la presencia en Galápagos del vicealmirante Julio César Cacho Morán, jefe del Estado Mayor General de la Marina de Guerra del Perú, quien participará en los actos de clausura del ejercicio.

IMAGEN DE ARCHIVO. Una lancha rápida con soldados de la Armada ecuatoriana se aproxima durante una demostración de asalto al Hualcopo, un buque originalmente conocido como Fu Yuan Yu Leng 999, de bandera china, cuando fue capturado transportando 300 toneladas de pescado y posteriormente reconvertido en buque logístico de la Armada ecuatoriana, durante ejercicios de entrenamiento de la Armada ecuatoriana con aliados vecinos para proteger las aguas alrededor de las Islas Galápagos de la pesca ilegal por parte de buques extranjeros, en el Océano Pacífico, Ecuador, 3 de julio de 2024. REUTERS/Santiago Arcos

—¿Cuáles son las áreas de cooperación que mantienen Ecuador y Perú, además de esta visita?

“En el ámbito de las actividades de seguridad y defensa, las relaciones entre el Perú y el Ecuador se desarrollan en un marco de estrecha amistad, de cooperación plena y de confianza plena entre las Fuerzas Armadas de los dos países”, respondió Zeballos.

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Sobre la participación de la Patrulla Río en el Galapex IV 2026, el embajador la definió como “una iniciativa de la Armada ecuatoriana de la mayor importancia, porque permite a las fuerzas de guardacostas de los países de América del Sur con costas en el Pacífico coordinar acciones para enfrentar el reto de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada: la pesca que se produce más allá de nuestras aguas jurisdiccionales y que genera un impacto tan negativo en la biomasa del mar donde pescan nuestros pescadores”.

El embajador no mencionó en ningún momento países ni banderas específicas al referirse a este tipo de pesca. Pero el fenómeno que describe tiene nombre y apellido en la evidencia satelital disponible: organismos como Global Fishing Watch (la plataforma de monitoreo creada por Oceana, Google y SkyTruth), el británico Overseas Development Institute (ODI), la Environmental Justice Foundation y el centro de análisis C4ADS coinciden en que la flota que con mayor frecuencia opera en los límites de las zonas económicas exclusivas de los países sudamericanos del Pacífico, incluidas las de Ecuador y Perú, enarbola pabellón chino.

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Imágenes muestran cerca de 300 embarcaciones pesqueras chinas operando a unas 220 millas de Mollendo, próximas al límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) peruana.

Un informe de Global Fishing Watch difundido en junio de 2025 estableció que China concentró el 44% de la actividad pesquera industrial visible del mundo entre 2022 y 2024, con más de 57.000 embarcaciones y 110 millones de horas de faena, buena parte de ellas en alta mar. Reportajes previos de Infobae han documentado que solo frente a Galápagos se detectaron 180 embarcaciones de esa flota en junio de 2022 y unas 300 en agosto de 2023, que sumaron 73.000 horas de pesca, mientras que a fines de junio de 2026 se contabilizaron 342 buques poteros frente al sur de Perú. Se trata, en todos los casos, de datos de estudios técnicos y de monitoreo satelital independientes, no de declaraciones del embajador.

Un gesto de hermandad: el Guayas reparado en Perú

Uno de los ejemplos que más destacó Zeballos como muestra de la cercanía entre las dos armadas fue la reciente puesta a punto del buque escuela Guayas, el velero insignia de la Armada del Ecuador, en talleres peruanos.

“Esa cooperación ha permitido, por ejemplo, que el buque Guayas, que es el velero escuela del Ecuador, muy lindo también, haya recibido recientemente mantenimiento en los astilleros del SIMA, el Servicio Industrial de la Marina del Perú. El velero recibió un mantenimiento integral y pudo zarpar de regreso al Ecuador después de estos trabajos, que se desarrollan en el marco de la cooperación que existe entre las armadas”, relató el embajador.

Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa Nacional de los integrantes que formarán parte del trigésimo cuarto crucero de instrucción del buque escuela a vela 'Guayas', de la Armada de Ecuador, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Ministerio De Defensa Nacional

A eso se suma la cooperación entre las fuerzas aéreas de ambos países. Zeballos recordó que helicópteros y aeronaves peruanas colaboraron con la Fuerza Aérea del Ecuador para combatir incendios forestales en la zona fronteriza; y el trabajo conjunto entre ejércitos y policías para reforzar la seguridad en la frontera común frente al crimen organizado transnacional. “Hay una cooperación intensa, una confianza recíproca plena y unos vínculos de amistad que vamos a ver reforzados con la presencia del buque escuela en Guayaquil y con la participación de la Patrulla Río que se está produciendo en estos días”, afirmó.