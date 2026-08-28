La nicaragüense Sheynnis Palacios deja Top Chef VIP tras una complicación de salud por un implante mamario

Sheynnis Palacios deja Top Chef VIP por salud (Ilustrativo Infobae)

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La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, anunció a través de un comunicado su salida de la competencia televisiva Top Chef VIP, donde participaba como una de las figuras más destacadas.

La nicaragüense explicó que la decisión estuvo vinculada a complicaciones médicas causadas por uno de sus implantes mamarios, lo que le impidió continuar en el programa tal como lo deseaba.

Según relató Sheynnis Palacios, días antes de abandonar el programa, uno de sus implantes se volteó, provocando un dolor intenso que comenzó a limitarla físicamente. Esta situación afectó su capacidad para realizar actividades básicas dentro de la competencia, como cocinar.

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La noche anterior a uno de los retos más exigentes, el reto de Food Truck, la modelo tuvo que acudir al hospital, donde permaneció hasta la madrugada. El equipo médico de cirugía logró acomodar el implante, y le recomendaron reposo.

No obstante, impulsada por el entusiasmo de vivir el segundo reto en exteriores, decidió reincorporarse de inmediato a la competencia, sin prever que su estado podía agravarse.

A pesar de su intención de continuar, el dolor no cedió y la situación se complicó aún más. “Por más que mi corazón quisiera quedarse en la competencia, mi cuerpo ya no podía seguir el mismo ritmo”, expresó. El malestar físico la llevó a consultar nuevamente a su equipo médico, quienes coincidieron en la necesidad de priorizar su salud por encima de cualquier proyecto profesional.

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Abandonó Top Chef VIP por complicaciones con un implante mamario, anunció Sheynnis Palacios.

Después de ser evaluada y siguiendo la recomendación de su cirujano y su médico general, Sheynnis Palacios comprendió que lo más responsable era salir de Top Chef VIP para iniciar el proceso de recuperación. Indicó que la decisión no fue sencilla, ya que el proyecto le permitió vivir experiencias valiosas y crear lazos personales con sus compañeros.

“Fue un proyecto que me retó, me enseñó muchísimo, me regaló recuerdos hermosos y personas a las que seguiré apoyando y acompañando desde afuera en esta aventura”, compartió en su mensaje.

En su comunicado, la ex Miss Universo informó que se dirige a Orlando, Estados Unidos, para someterse a la intervención necesaria y enfocar todos sus esfuerzos en la recuperación. “Hoy estoy de camino a Orlando para iniciar todo el procedimiento necesario, operarme y enfocarme en mi recuperación”, detalló.

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La participante de Top Chef VIP agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y el público en general, y subrayó la importancia de escuchar al cuerpo cuando la salud se ve comprometida. “A veces querer continuar no es suficiente cuando tu cuerpo te está pidiendo que te detengas. Y esta vez decidí escucharlo”, concluyó.

La cocina más exigente de la televisión hispana abrió sus puertas y la nicaragüense Sheynnis Palacios fue una de las figuras más destacadas de la jornada (Cortesía: Sheynnis Palacios).

La salida de Sheynnis Palacios de uno de los realities de cocina más populares de la televisión latina resalta los desafíos de salud a los que pueden enfrentarse quienes compiten en este tipo de formatos, así como la presión emocional y física que implica mantenerse en escena frente a las cámaras. Su testimonio se suma a la conversación sobre la importancia de priorizar el bienestar físico y mental, incluso en medio de proyectos de gran exposición mediática.

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