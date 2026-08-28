Arrestan en Nicaragua a un hombre por abuso sexual contra su prima cuando ella tenía cuatro años

Un hombre de 26 años enfrentará juicio en Nicaragua por abuso sexual contra su prima en un caso investigado en Boaco. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 26 años enfrentará juicio en Nicaragua por el delito de abuso sexual en perjuicio de su prima, según información publicada por el medio La Prensa.

La jueza Fátima Carolina Galo Guadamuz, titular del Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes y de Violencia de Boaco, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva del acusado mientras avanza el proceso en su contra.

De acuerdo con la acusación fiscal, a la que accedió el medio nicaragüense, los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando la víctima tenía entre 4 y 6 años y residía en una comunidad rural del municipio de Boaco. La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechó la relación de confianza y cercanía familiar para cometer actos de naturaleza sexual en distintas ocasiones.

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El primer episodio se produjo en noviembre de 2011, cuando la niña tenía 4 años. El expediente indica que el hombre ingresó a la vivienda donde se encontraba la menor y realizó tocamientos de carácter sexual. Semanas después, se habría registrado un segundo episodio de similares características.

En 2014, cuando la víctima tenía 6 años, el acusado habría intentado abusar de ella nuevamente. Sin embargo, la menor logró escapar y refugiarse en la vivienda de una tía. La denuncia formal no se realizó sino hasta febrero de 2021, cuando la víctima, ya con 18 años, relató los hechos a familiares cercanos, lo que dio origen a la investigación.

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Imagen de referencia. La Fiscalía de Nicaragua sostiene que los abusos sexuales ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando la víctima tenía entre 4 y 6 años. /(EFE/Henry Chirinos)

La denuncia fue presentada inicialmente en Managua por la abuela paterna de la víctima y la adolescente brindó testimonio ante Medicina Legal, aportando fotografías y declaraciones de testigos como parte de las investigaciones.

El acusado habría permanecido varios años en Costa Rica después de los hechos denunciados. La joven siguió sus redes sociales y, al enterarse de que había regresado a Nicaragua, notificó a las autoridades y aportó datos sobre su posible paradero. La Policía Nacional logró ubicarlo y lo capturó el 21 de agosto de 2026 en un hotel del departamento de Boaco.

Ese mismo día fue presentado ante las autoridades judiciales y se realizó la audiencia inicial, donde la jueza decidió mantenerlo en prisión preventiva. Según La Prensa, la audiencia de juicio quedó programada para el próximo 22 de septiembre. Mientras tanto, la víctima recibe acompañamiento psicológico y el respaldo de su madre y hermanos en la búsqueda de justicia.

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Panorama actual de los casos de abuso y violaciones sexuales en Nicaragua en 2026

El caso de Boaco se suma a una problemática persistente en Nicaragua. Según el medio Despacho 505, durante 2023 el Instituto de Medicina Legal realizó 5,271 peritajes en casos de abuso sexual. El 82% de las víctimas fueron menores de edad y hubo un incremento del 4.2% de casos respecto a 2022. De ese total, 2,247 casos correspondieron a víctimas de entre 13 y 17 años, y 2,067 a niñas y niños menores de 13 años.

El Instituto de Medicina Legal realizó 5,271 peritajes por abuso sexual en 2023 en Nicaragua y el 82% de las víctimas fueron menores de edad./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que va de 2026, la Policía Nacional ha reportado la recepción de denuncias en el marco del Plan de Prevención de las Comisarías de la Mujer, implementado en los 153 municipios del país. Entre el 5 y el 11 de febrero, se recibieron cinco denuncias, dos de ellas por abuso sexual, una por intimidación y amenazas contra la mujer, y dos por faltas contra las personas. Tres personas fueron capturadas en los departamentos de León, Matagalpa y Río San Juan en relación con estos hechos.

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Organizaciones feministas y de derechos humanos han alertado sobre el subregistro y la impunidad en estos delitos, así como el temor de las víctimas a denunciar por el estigma social y la falta de protección. Además, informes recientes han documentado prácticas sistemáticas de violencia sexual, tortura psicológica y amenazas a mujeres y niñas, lo que refleja una situación de vulnerabilidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y justicia.

El caso de Boaco representa uno de los cientos de procesos abiertos cada año en Nicaragua por delitos sexuales, y pone de relieve los desafíos que enfrenta el país en la protección de la niñez y la adolescencia frente a la violencia sexual.

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