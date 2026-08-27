Hechicero defenderá el Campeonato Mundial Completo del CMLL ante Eddie Kingston en la Arena México

Hechicero expondrá el Campeonato Mundial Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre ante el estadounidense Eddie Kingston este 28 de agosto en la Arena México (Cortesía | CMLL)

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Hechicero expondrá el Campeonato Mundial Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre ante el estadounidense Eddie Kingston este 28 de agosto en la Arena México, una función que coincide con el arranque del camino rumbo al 93 Aniversario del CMLL y que busca definir nuevos retadores al título de parejas.

La presencia de Kingston, representante de All Elite Wrest+9ling, marca un cruce internacional que añade expectativa al enfrentamiento estelar, mientras Hechicero llega con el objetivo de reafirmar su reinado y sumar una nueva defensa en la función principal.

(Ilustración: Jesús Aviles & Foto: Diego Cedrix)

La defensa de Hechicero ante un rival internacional

El combate estelar estará protagonizado por Hechicero, quien ostenta el título de campeón mundial completo, y Eddie Kingston, luchador de All Elite Wrestling que llega a la Ciudad de México con la intención de terminar con el dominio del mexicano. La rivalidad entre ambos cobra fuerza en una cartelera donde el cruce de estilos y la presencia de figuras internacionales elevan el atractivo del evento.

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(Ilustración: Jesús Aviles & Foto: Diego Cedrix)

Además de la lucha por el campeonato, el programa incluye el regreso de otras rivalidades que forman parte del trayecto hacia el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Hechicero, el actual campeón mundial pesado del CMLL anhela ser participé de la gran función. (CMLL / Diego Cedrix)

Místico, Templario, Star Jr. y Dragón Rojo Jr. unirán fuerzas para enfrentar a Averno, Último Guerrero, Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario, en un duelo grupal que también será uno de los focos de la noche. El ambiente de la Arena México se prepara para recibir a seguidores de diferentes estilos, en una jornada donde la lucha libre mexicana y la estadounidense compartirán el cuadrilátero.

Cartelera, transmisión y actividades rumbo al 93 Aniversario

Uno de los duelos especiales será el match relámpago entre Blue Panther y Gran Guerrero, con un límite de 10 minutos. En la primera eliminatoria para definir a los retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, tres duplas buscarán avanzar: Villano III Jr. e Hijo del Villano III, Blue Panther Jr. e Hijo de Blue Panther, y los Gemelos Diablo I y II.

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La función también contará con el regreso de las estrellas japonesas de STARDOM: Maika, Mei Seira y Ema Maishima enfrentarán a Lluvia, Zeuxis y Dark Silueta, quienes representarán al CMLL en este cruce internacional. Entre los mano a mano más esperados, Guerrero Maya Jr. y El Cobarde continuarán su rivalidad, mientras que el inicio de la velada estará a cargo de Brillante Jr. y Rey Pegasus ante Raider y Cerebro Negro Jr.

Uno de los duelos especiales será el match relámpago entre Blue Panther y Gran Guerrero, con un límite de 10 minutos (CMLL)

Los boletos para el evento están disponibles en las taquillas de la Arena México y a través de Ticketmaster. La función será transmitida en vivo en el canal de Videos Oficiales CMLL en YouTube para suscriptores de nivel Campeón Mundial o Leyenda, y también a través de Fox Sports. La retransmisión podrá verse el sábado siguiente a las 15:30 por el canal 9.

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