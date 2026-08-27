Colombia

Pitbull fue atacado con arma blanca hasta causarle la muerte en Tocancipá: el agresor lo habría herido por morder a su mascota

Vecinos señalan que el hombre le propinó al menos seis heridas profundas a Sultán y luego huyó. Desde la Personería de Tocancipá pidieron a la Fiscalía individualizar y judicializar al agresor

Las patas y parte inferior del cuerpo de un pitbull y un pastor alemán se enfrentan en un camino de tierra, con hierba y un cielo azul rural de fondo.
La comunidad denunció que Sultán recibió seis puñaladas con un arma cortopunzante en el conjunto Reservas de Alejandría, en la vereda Canavita - crédito imagen Ilustrativa Infobae
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Hay consternación en el municipio de Tocancipá, después de que se conociera sobre el presunto asesinato de Sultán, un perro pitbull que habitaba en las calles del sector y se había ganado el cariño de los vecinos.

Según las denuncias de la comunidad, la mascota falleció tras recibir seis puñaladas con un arma cortopunzante durante un altercado en el conjunto residencial Reservas de Alejandría, en la vereda Canavita, el pasado 17 de agosto de 2026.

El hecho ocurrió luego de una pelea entre Sultán y otro perro, propiedad de un residente de la zona. Cuando el enfrentamiento entre los animales terminó, el dueño del can intervino y apuñaló a Sultán repetidas veces, causándole la muerte poco después. La mascota tenía aproximadamente ocho años y, pese a vivir en condición de calle, recibía alimento y refugio de los habitantes del sector.

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Según la información divulgada por CityTv, el responsable del ataque habría utilizado un cuchillo que portaba consigo. Este acto ha sido calificado como brutal por residentes y autoridades, quienes remarcaron la gravedad de las lesiones sufridas por el animal.

La indignación creció luego de que el presunto agresor quedara en libertad, lo que motivó a la comunidad a exigir avances en la investigación y la aplicación de sanciones ejemplares.

La muerte de Sultán ha desencadenado una respuesta inmediata de los habitantes, quienes organizaron un plantón en el parque principal de Tocancipá. La jornada se adelantó el miércoles 26 de agosto a las 5:00 p. m., con el propósito de no solo rechazar el crimen sino presionar a las autoridades para que el caso no quede impune. Además, los vecinos planean firmar un derecho de petición para solicitar la creación de un plan de protección animal que evite nuevos episodios de maltrato.

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Respecto a lo sucedido, el personero municipal Juan Sebastián Segovia también envió un mensaje a las autoridades para que se apersonen de la situación y adelanten las investigaciones necesarias.

“Nos encontramos profundamente preocupados y conmovidos con la muerte de un perrito callejero llamado Sultán; aproximadamente tenía ocho años. Fue brutalmente asesinado, fue apuñalado por una persona, al parecer, a partir de algunos inconvenientes con su mascota”, señaló el funcionario.

Además, Segovia pidió directamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Seccional de Investigación Criminal que se avance con el proceso y se individualice al responsable, insistiendo en que la protección de los animales debe ser prioridad en el municipio.

“Estamos pidiendo y solicitando a los entes investigadores, a la Fiscalía, a la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), a todos aquellos que pueden adelantar el proceso, que se tomen medidas, se individualice al responsable y se haga justicia con este tipo de casos. No podemos permitir que los animalitos sigan siendo maltratados y menos que una persona crea que tiene la posibilidad de asesinar brutalmente a un perro y que no pasa nada”, concluyó el personero de Tocancipá.

Diversos testimonios recogidos por CityNoticias relatan que el agresor actuó después de la pelea entre los perros, sacando el arma blanca que llevaba consigo para herir mortalmente al pitbull. Los vecinos, que durante años se encargaron de alimentar y proteger al animal, denuncian que el dolor generado por la violencia se agrava ante la aparente pasividad de las autoridades.

En respuesta, la comunidad ha intensificado la presión para que el caso avance y se haga justicia. Los residentes esperan que la movilización ciudadana impulse la implementación de una política de protección animal efectiva y sancione los actos de maltrato, previniendo que hechos similares se repitan en Tocancipá.

El caso de Sultán pone en evidencia la preocupación de la población local frente a la impunidad en los delitos contra los animales y refuerza la exigencia de mecanismos legales más estrictos para salvaguardar la vida de aquellos seres que, aunque no tienen dueño formal, forman parte del tejido social del municipio.

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