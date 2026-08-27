Colombia

Abelardo de la Espriella anunció que fue capturado en Colombia alias Nairobi, cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’

Luis Saúl Pérez Nieto sería el encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica

Golpe al Tren de Aragua, tras la captura de una de sus cabecillas - crédito Abelardo de la Espriella/X
Golpe al Tren de Aragua, tras la captura de una de sus cabecillas - crédito Abelardo de la Espriella/X
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En la mañana del jueves 27 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella, informó a través de sus redes sociales sobre la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, alias Paéz o Nairobi, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perý, y hombre de confianza de alias Niño Guerrero.

De acuerdo con la información oficial, este criminal era el encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica.

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