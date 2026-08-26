La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta a 608 adolescentes remitidos a juzgados en 2026

Foto ilustrativa: La Policía Nacional Civil de Guatemala remitió a 608 adolescentes a juzgados en 2026 por delitos como extorsión, asesinato, robo y portación ilegal de armas. (PNCdeGuatemala)

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La Policía Nacional Civil de Guatemala informó que 608 adolescentes fueron remitidos a juzgados en lo que va de 2026 por su presunta participación en delitos como extorsión, asesinato, robo y portación ilegal de armas, un registro que equivale a 2,6 menores al día y que, según la institución, expone el avance del reclutamiento de jóvenes por estructuras criminales.

De ese total, 23 fueron remitidos en cumplimiento de órdenes judiciales. La estadística incluye 47 casos por portación ilegal de arma de fuego, entre ellos ocho adolescentes que llevaban fusiles y 10 que tenían chalecos antibalas.

La PNC también reportó 25 casos vinculados con extorsión, 17 con asesinato, 17 por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, 40 por tenencia de droga, 23 por robo de motocicletas y 18 por robo. La institución recordó que los adolescentes mayores de 13 y menores de 18 años están sujetos a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

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Foto ilustrativa: La Policía Nacional Civil de Guatemala remitió a 608 adolescentes a juzgados en 2026 por delitos como extorsión, asesinato, robo y portación ilegal de armas. (PNCdeGuatemala)

La PNC detectó a menores en pandillas y sicariato

El viceministro de Seguridad Estuardo Roberto Solórzano al ser citado por los medios oficiales Diario de Centroamérica y la Agencia Guatemalteca de Noticias afirmó que las autoridades han identificado la participación de adolescentes en hechos ligados con pandillas y sicariato. El funcionario expresó su preocupación por la presencia de menores en esas actividades y dijo: “Nos hemos topado con niños y adolescentes que están involucrándose en el tema del sicariato y también en pandillas”.

La advertencia oficial apunta a un grupo de edad definido: adolescentes de entre 15 y 17 años. Según explicó el subcomisario y vocero de la PNC Jorge Aguilar Chinchilla, también citado por el DCA y la AGN, ese segmento forma parte de los grupos que las autoridades consideran vulnerables al reclutamiento.

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El vocero señaló que las estructuras criminales se acercan a los menores a través de familiares, amigos o compañeros que ya mantienen vínculos con grupos delictivos. También indicó que las autoridades han detectado contactos por redes sociales y por aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Ese diagnóstico responde de forma directa a la pregunta central del caso: quiénes están siendo captados y cómo ocurre. La PNC sostiene que adolescentes de 15 a 17 años están siendo incorporados a actividades criminales por redes cercanas de confianza y por canales digitales usados para el contacto y seguimiento.

La prevención se concentra en escuelas, comunidades y denuncias discretas

El subdirector general de Prevención del Delito de la PNC Pablo Rodríguez Ismalej explicó que la institución trabaja con tres ejes: comunitario, escolar y de actualización permanente. El objetivo es impedir que niños y adolescentes sean captados por estructuras criminales.

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En el ámbito educativo, la policía desarrolla el programa Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas, conocido como GREAT, dentro de la estrategia de Escuelas Seguras. Rodríguez Ismalej dijo que “este programa interviene en los centros educativos, en programas de Escuelas Seguras”.

Las acciones incluyen charlas para estudiantes y acercamientos con padres, maestros y directores. La PNC también informó que mantiene comunicación con centros educativos para facilitar la denuncia y el seguimiento de posibles casos de captación, incluso de forma discreta.

Rodríguez Ismalej reconoció que el problema se agrava en hogares donde otros integrantes de la familia pueden estar vinculados con actividades delictivas. La institución añadió que también trabaja con comunidades y Cocodes en la recuperación de parques y espacios públicos.

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La policía pidió a padres y encargados supervisar a sus hijos, mantener comunicación constante y estar atentos a cambios de conducta o señales de riesgo. Para recibir información y denuncias, mantiene habilitados los números 110 y 1561, además del WhatsApp 3764-1561.