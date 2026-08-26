Costa Rica

UCI del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica alcanza el 100% de ocupación y deja pacientes graves en espera

El centro pediátrico atiende a 16 menores en estado crítico y mantiene dos traslados diferidos, mientras el área de hospitalización supera su capacidad habitual con 86 pacientes y una ocupación de 104%

La unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños alcanzó el 100% de ocupación por el aumento de infecciones respiratorias. (Foto: Hospital nacional de niños)
La unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños alcanzó el 100% de ocupación por el aumento de infecciones respiratorias. (Foto: Hospital nacional de niños)
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La unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños alcanzó el 100% de ocupación, lo que ha generado que menores en estado crítico permanezcan en espera de una cama. El hospital atraviesa un periodo de alta demanda por infecciones respiratorias, situación que también ha incrementado la presión sobre los servicios de Emergencias y hospitalización.

Actualmente, el área de hospitalización alberga a 86 pacientes respiratorios, superando su capacidad habitual de 67 camas, lo que representa un 104% de ocupación. En la UCI, se atienden 16 menores en estado crítico; la unidad dispone de 27 camas para casos graves de origen respiratorio, postoperatorios y otras enfermedades complejas.

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Según información publicada por El Observador, este escenario ha obligado a que algunos niños en condición grave permanezcan en Emergencias a la espera de una cama. La falta de espacio disponible en cuidados intensivos deriva en una concentración de pacientes críticos en esa área, mientras se mantiene la tendencia al alza de los ingresos por virus respiratorios.

Marcela Hernández, subdirectora del hospital, explicó que Emergencias ha experimentado un aumento tanto de pacientes en observación por infecciones respiratorias como de menores críticos que no pueden ser trasladados de inmediato a la UCI por falta de espacio. Indicó que existen actualmente dos traslados diferidos por ausencia de cupo y que estos pacientes permanecen en el área de observación hasta que se libere una cama.

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Presión en Emergencias y predominio del rinovirus

El área de Emergencias comenzó la jornada del martes con 26 pacientes y una ocupación del 90%. De ese total, 16 presentaban cuadros respiratorios y 10 necesitaban ventilación mecánica. La ocupación total y la cantidad de pacientes que requieren soporte avanzado han añadido presión sobre el personal y los recursos disponibles.

El Hospital Nacional de Niños reportó 86 pacientes respiratorios en hospitalización y una ocupación del 104% frente a su capacidad habitual de 67 camas. (EFE/Gustavo Amador)
El Hospital Nacional de Niños reportó 86 pacientes respiratorios en hospitalización y una ocupación del 104% frente a su capacidad habitual de 67 camas. (EFE/Gustavo Amador)

De acuerdo con lo consignado por El Observador, en lo que va de año, el Hospital Nacional de Niños ha reportado nueve fallecimientos asociados a infecciones respiratorias, según el último corte semanal. Los datos de vigilancia epidemiológica del centro muestran que el rinovirus lidera la lista de agentes detectados entre las muestras positivas de los pacientes hospitalizados, aunque también se han identificado otros virus.

Entre las semanas epidemiológicas uno y 30 de 2026, se registraron 1,234 muestras positivas para virus respiratorios. De ellas, 600 correspondieron a rinovirus (48.6%), 205 al virus respiratorio sincicial (16.6%) y 159 a parainfluenza (12,9%). Esta distribución refleja la tendencia predominante de circulación viral en la población pediátrica atendida.

Virus circulantes y complicaciones reportadas

El Ministerio de Salud confirmó que el rinovirus ocupa actualmente el primer lugar de circulación en Costa Rica. Le siguen el covid-19 y el virus respiratorio sincicial. Esta tendencia nacional se replica en los casos observados en el Hospital Nacional de Niños.

El texto citado por El Observador añade que, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el rinovirus es la causa más frecuente del resfriado común y un desencadenante viral recurrente de ataques de asma. El CDC advierte que el virus “puede causar enfermedad grave especialmente en personas con el sistema inmune debilitado, asma u otras enfermedades subyacentes”.

De acuerdo con ese organismo, aunque los cuadros más graves son menos frecuentes, pueden presentarse complicaciones como ataques de asma, enfermedad reactiva de las vías respiratorias, infecciones del oído, sinusitis, bronquitis y neumonía en pacientes vulnerables.

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