Panamá

Panamá insta al gobierno de Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

La ministra de Exteriores del país de Asia Oriental indicó que su gobierno analizará en detalle el tratado antes de tomar una decisión

Battsetseg Batmunkh, ministra de Asuntos Exteriores y Comercio de Mongolia, durante una entrevista virtual con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez. (MRE)
Battsetseg Batmunkh, ministra de Asuntos Exteriores y Comercio de Mongolia, durante una entrevista virtual con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez. (MRE)
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El posible ingreso de Mongolia al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá se convirtió en uno de los temas centrales de una reciente conversación virtual entre altas autoridades de ambos países.

Esta iniciativa busca sumar a Mongolia a un marco internacional respaldado por varias naciones de Europa y América Latina, y subraya la apuesta panameña por fortalecer la dimensión global del instrumento.

El Tratado relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, conocido comúnmente como Tratado de Neutralidad, constituye el pilar jurídico que garantiza que esta vía interoceánica se mantenga abierta, segura y disponible para el tránsito pacífico de embarcaciones de todas las naciones, en igualdad de condiciones, tanto en tiempos de paz como de guerra.

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Este régimen fue acordado en 1977 entre la República de Panamá y los Estados Unidos como parte de los Tratados Torrijos Carter, y se complementa con un Protocolo abierto a la adhesión de todos los Estados del mundo, aprobado en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Durante el encuentro, Javier Martínez-Acha Vásquez, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, expuso ante la ministra Battsetseg Batmunkh la importancia de la adhesión mongola.

El Tratado de Neutralidad constituye el pilar jurídico que garantiza que esta vía interoceánica se mantenga abierta, segura y disponible para el tránsito pacífico de embarcaciones de todas las naciones.
El Tratado de Neutralidad constituye el pilar jurídico que garantiza que esta vía interoceánica se mantenga abierta, segura y disponible para el tránsito pacífico de embarcaciones de todas las naciones.

El canciller panameño remarcó que la inclusión de Mongolia aportaría “mayor proyección internacional” al tratado.

Desde su entrada en vigor el 1 de octubre de 1979, cuarenta países han formalizado su apoyo a este régimen de neutralidad mediante la adhesión al Protocolo, mientras que alrededor de 152 Estados permanecen aún sin adherirse, según la lista actualizada por la Cancillería panameña.

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En cuanto a la respuesta de Ulán Bator, la ministra de Exteriores indicó que el gobierno de Mongolia analizará en detalle el tratado antes de tomar una decisión.

De acuerdo con lo conversado, la revisión formal se encuentra en marcha y se espera una postura definitiva antes de la próxima Asamblea General de la ONU, prevista para septiembre.

Ambas delegaciones prevén reunirse en Nueva York para profundizar la agenda y cerrar los acuerdos.

Las autoridades de Panamá identificaron potencial para adaptar conocimientos técnicos mongoles en proyectos locales de infraestructura. (MRE)
Las autoridades de Panamá identificaron potencial para adaptar conocimientos técnicos mongoles en proyectos locales de infraestructura. (MRE)

El diálogo también permitió avanzar en la posibilidad de exención de visados para ciudadanos mongoles. Panamá ya ofrece acceso libre de visado para los visitantes de Mongolia, y ambas partes exploran un acuerdo recíproco que facilitaría aún más los intercambios.

Uno de los puntos destacados de la conversación fue el interés panameño en la experiencia de Mongolia en materia ferroviaria.

Las autoridades de Panamá identificaron potencial para adaptar conocimientos técnicos mongoles en proyectos locales de infraestructura, abriendo una posible vía de colaboración en el sector.

Ambos gobiernos manifestaron su disposición a compartir experiencias técnicas y mantener una comunicación fluida para impulsar proyectos conjuntos en el futuro cercano.

De forma paralela, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, se reunió con Laura Klarreich, directora de la oficina de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Panamá, y la gerente de proyectos, Ivonne Caballero.

Autos circulan en un cruce junto a bloques de apartamentos en Ordos, Región Autónoma de Mongolia Interior. REUTERS/Maxim Shemetov
Autos circulan en un cruce junto a bloques de apartamentos en Ordos, Región Autónoma de Mongolia Interior. REUTERS/Maxim Shemetov

Durante la sesión, Klarreich explicó el modelo de trabajo de la entidad: “la UNOPS gestiona y ejecuta proyectos bajo mandato, sin recibir financiamiento directo de los Estados miembros”, detalló la directora.

En América Latina, la agencia suele administrar recursos para obras públicas y compras gubernamentales, actuando como el “brazo implementador” de la ONU.

Entre los ejemplos presentados, Klarreich mencionó el apoyo al Ministerio de Obras Públicas en la adquisición de materiales para carreteras y puentes, así como la construcción de un laboratorio en la Isla de Coiba y la modernización del campus de Tocumen junto al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH).

Las conversaciones sostenidas reflejan el empeño Panamá en consolidar alianzas internacionales orientadas al desarrollo sostenible, combinando la cooperación técnica con estrategias para una gestión de proyectos más eficiente y transparente.

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