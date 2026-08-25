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Legisladores de Bolivia exigen investigar a Fernando Cerimedo y plantean una comisión de la OEA

Crece la presión política en Bolivia para esclarecer la presencia y funciones que tuvo el consultor presidencial, quien está detenido preventivamente en una investigación por tentativa de feminicidio

El consultor Fernando Cerimedo durante su audiencia de medidas cautelares. Santa Cruz, Bolivia,21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
El consultor Fernando Cerimedo durante su audiencia de medidas cautelares. Santa Cruz, Bolivia,21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
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A una semana del escándalo que involucra al asesor del presidente Rodrigo Paz, el consultor argentino Fernando Cerimedo, crece la presión en Bolivia para esclarecer su función en el Gobierno y las acusaciones de corrupción que lo vinculan.

Cerimedo, un argentino de 45 años, está detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, tras ser acusado de tentativa de feminicidio contra su amante, la abogada Nadia Beller. Tras sobrevivir al ataque de dos sicarios, la mujer denunció a Cerimedo por ordenar el atentado contra su vida con el objetivo de “silenciarla” y lanzó una serie de acusaciones de corrupción estatal que salpican al Gobierno y a la esposa del presidente.

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Pese a que en el Ejecutivo minimizan la influencia de Cerimedo y el presidente no ha hecho ninguna referencia a su “asesor principal”, según se identificaba en las tarjetas de presentación, legisladores y otros actores políticos exigen una investigación sobre el rol del consultor argentino.

El diputado opositor Edgar Zegarra, de la alianza Libre, señaló que propondrá una resolución camaral para gestionar una comisión de investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Esto va a ser una muestra transparente para que no se contamine la investigación”, afirmó en una conferencia de prensa.

Fernando Cerimedo
Fernando Cerimedo observa al presidente Rodrigo Paz Durante una entrevista en Panamá. Enero 2026.

En la misma línea se pronunciaron los dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz y la presidenta del partido Unidad Nacional, liderado por Samuel Doria Medina, quien exigió investigar el caso por las “fuertes implicaciones y consecuencias políticas” que tiene. “Pedimos que se investigue el caso por completo, hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga”, afirmó Elizabeth Reyes, citada por el portal Visión360.

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El vicepresidente Edmand Lara también exigió al Gobierno “dar la cara” por las acusaciones que hizo la abogada Beller, quien denunció —aún sin presentar evidencia— sobreprecio en la distribución de combustible, la conformación de un equipo de élite policial que dependía del consultor, pagos a legisladores para lograr la aprobación de normas, entre otras irregularidades.

“El presidente debería dar la cara; son acusaciones muy fuertes directas a él, directas a su esposa”, afirmó el vicepresidente, quien tiene una relación tensa con Paz desde el inicio del Gobierno que asumieron en noviembre.

En tanto, el ministro de Obras Públicas y hombre de confianza de Paz, Mauricio Zamora, manifestó este lunes que el primer mandatario no hará referencia a su asesor porque considera que el ataque y las acusaciones de corrupción contra el gobierno son un “tema de pareja”.

Fernando Cerimedo con el rey de españa
Fernando Cerimedo posó en una foto oficial de la visita del rey de España a Bolivia junto al presidente, ministros, otros asesores, entre otros.

Mientras crece la tensión política por este caso, las investigaciones contra el asesor presidencial continúan en marcha con dos procesos penales. El primero, por tentativa de feminicidio, en el que hay dos personas detenidas acusadas de haber participado en el ataque; y otro por enriquecimiento ilícito, que lleva adelante la Fiscalía Departamental de La Paz y en el que se realizaron al menos cinco allanamientos en los que se encontró dinero, un vehículo oficial, equipos electrónicos y otros elementos.

El periodista y analista político Andrés Gómez Vela señaló que el presidente debe responder al menos tres preguntas sobre su asesor: quién pagaba sus servicios, qué funciones cumplía y qué acceso tenía al primer mandatario.

“La responsabilidad penal de Fernando Cerimedo la determinará la Justicia; pero la responsabilidad política de explicar por qué ese hombre tenía tanto acceso al poder corresponde al presidente”, escribió en una columna de opinión.

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