Comisión de Bancos y Seguros en Honduras alerta sobre proliferación estafas de inversión

Las ofertas de ganancias rápidas y sin riesgo figuran entre las principales señales de alerta identificadas por la CNBS. (FOTO: La Prensa)

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La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) lanzó una alerta a los hondureños ante la proliferación de posibles esquemas fraudulentos de inversión y captación de dinero, los cuales estarían utilizando diferentes plataformas y medios digitales para atraer a ciudadanos con promesas de ganancias rápidas y elevados rendimientos.

La institución señaló que, en cumplimiento de su mandato de velar por la estabilidad del sistema financiero y la protección del patrimonio de los hondureños, considera necesario advertir sobre estas prácticas que pueden poner en riesgo los ahorros y recursos económicos de las familias.

Según la CNBS, algunos de estos esquemas se presentan bajo la apariencia de supuestos servicios de inversión, ahorro o subarrendamiento de equipos, ofreciendo a los participantes la posibilidad de generar ingresos o recibir ganancias en poco tiempo y con un supuesto bajo nivel de riesgo.

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Para acceder a los beneficios ofrecidos, las personas pueden ser inducidas a realizar diferentes tipos de pagos, entre ellos membresías, depósitos en garantía o pagos anticipados, sin tener claridad sobre la legalidad de la operación ni sobre quiénes se encuentran detrás de la plataforma o empresa.

La CNBS recordó que ninguna persona natural o jurídica puede captar recursos del público sin contar con la debida autorización, por lo que recomendó a los ciudadanos verificar previamente la situación de cualquier entidad antes de realizar una inversión.

Entre las principales señales de alerta se encuentran las ofertas que prometen ganancias rápidas, rendimientos excesivos o beneficios económicos sin riesgo. También pidió tener especial cuidado con empresas o plataformas que operan exclusivamente mediante redes sociales, aplicaciones móviles o enlaces que no pueden ser verificados.

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El Ministerio Público recibió una denuncia relacionada con una empresa señalada por un ciudadano por una presunta estafa piramidal. (Foto: Ministerio Público Honduras)

Otro elemento que debe generar desconfianza, según la institución, es la falta de información clara sobre los responsables de la empresa, su ubicación y las condiciones bajo las cuales se recibirán o administrarán los recursos.

La advertencia adquiere relevancia debido a que este tipo de propuestas pueden difundirse rápidamente a través de internet, donde los promotores utilizan publicaciones, grupos, mensajes y eventos para presentar determinadas actividades como oportunidades de inversión o formas sencillas de obtener ingresos.

El organismo supervisor enfatizó que los recursos entregados a personas o entidades que no cuentan con autorización no tienen la protección legal ni la supervisión de la CNBS u otras instituciones encargadas de regular el sistema financiero.

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Mientras la CNBS mantiene la alerta sobre estas prácticas, el Ministerio Público confirmó que recibió una denuncia contra una empresa señalada por un ciudadano como presunta responsable de un esquema de estafa piramidal.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que la denuncia fue presentada este lunes por un ciudadano procedente de la zona occidental de Honduras, quien acudió a las autoridades para entregar documentación relacionada con los señalamientos.

Mora explicó que el caso fue recibido por el Módulo de Recepción de Denuncias, donde será sometido al análisis correspondiente para determinar si existen elementos que puedan constituir un delito y establecer las acciones que correspondan.

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La CNBS pidió desconfiar de plataformas que prometan rendimientos excesivos a cambio de pagos anticipados. (Foto: CNBS)

La recepción de la denuncia no implica, por sí misma, que se haya establecido responsabilidad penal contra la empresa señalada, ya que serán las autoridades competentes las encargadas de analizar la documentación presentada y determinar si existen indicios suficientes para iniciar otras diligencias.

Ante este escenario, la CNBS reiteró su llamado a la población a actuar con prudencia y no entregar dinero sin comprobar previamente que la persona o entidad que ofrece una inversión se encuentre debidamente autorizada.

Las autoridades recomiendan prestar especial atención cuando una propuesta llega a través de redes sociales o plataformas digitales y ofrece beneficios económicos que parecen demasiado altos en comparación con el dinero que debe entregarse inicialmente.

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La CNBS insistió en que verificar antes de invertir puede ayudar a los ciudadanos a reducir el riesgo de perder sus ahorros frente a mecanismos que operen al margen de la regulación financiera.

La alerta se produce en un momento en que las ofertas de inversión difundidas por medios digitales pueden alcanzar a un gran número de personas en poco tiempo, por lo que las autoridades buscan que los ciudadanos no comprometan sus recursos sin conocer previamente quién administra el dinero y bajo qué marco legal opera.