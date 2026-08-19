Yahir lo logró: Aldo Rendón ha bajado de peso durante su estancia en La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México (Televisa)

Guardar

La Casa de Los Famosos México 2026 sigue su curso y ya comenzaron los cambios de los habitantes. Aldo Rendón ha bajado de peso durante su estancia y el responsable es Yahir. El cantante sonorense, conocido por su disciplina física extrema, contagió sus rutinas de ejercicio a su compañero de reality, quien confesó que las sesiones en la caminadora y el régimen alimenticio le están ayudando.

Dentro de la casa, Aldo y Karina Torres compartieron en una conversación que ahora “están delgadas”. Ambos lo dijeron entre risas, aunque el fondo del comentario era real: la influencia del cantante sobre los hábitos de sus compañeros se nota en el cuerpo.

PUBLICIDAD

Yahir arrastra a sus compañeros al ejercicio desde temprano

Yahir ha empujado a Aldo a hacer ejercicio en La Casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yahir se levanta antes que el resto de los habitantes para entrenar. Su rutina matutina incluye sesiones de ejercicio intensas que, con el paso de las semanas, han comenzado a sumar adeptos dentro de la casa. Aldo es uno de los que se ha sumado, aunque no siempre de manera voluntaria, según sus propias palabras.

El cantante de La Academia sigue una dieta que prioriza proteínas. Muy diferente a la dieta que Aldo confesó que llevaba antes de entrar a La Casa de los Famosos México: cocinaba poco y casi todo lo que comía era por pedido de aplicación.

PUBLICIDAD

El cambio de alimentación de Aldo (más comida “real” cocinada) más el entrenamiento de pesas y el cardio que hace en la elíptica han sido las claves para un cambio físico que, si bien no es exagerado, ya comienza a ser notorio.

Por qué lo que está haciendo Aldo Rendón con ayuda de Yahir sí funciona para transformar el físico

Los cambios de Aldo, aunque sutiles, comienzan a verse (Televisa)

Lo que Aldo Rendón hace dentro de La Casa de los Famosos México —entrenar con Yahir y comer diferente— responde a una lógica fisiológica concreta: el cuerpo pierde grasa cuando gasta más calorías de las que consume. A ese balance negativo se le llama déficit calórico, y es el único mecanismo detrás de cualquier baja de peso sostenida.

PUBLICIDAD

Una caloría es una unidad de energía. El cuerpo la obtiene de los alimentos y la gasta en tres vías: las funciones vitales en reposo, la digestión y el movimiento. Cuando la ingesta supera al gasto, el excedente se almacena como grasa. Cuando el gasto supera a la ingesta, el cuerpo echa mano de esas reservas.

El problema de la comida a domicilio no es el antojo: es la densidad calórica invisible. Un platillo de restaurante puede duplicar las calorías de su versión casera por el aceite, las salsas y los tamaños de porción. Cocinar dentro de la casa, como hace Yahir, permite controlar cada ingrediente y, con eso, el total calórico del día.

PUBLICIDAD

Karina Torres recibió un baile sorpresa por su cumpleaños (Captura de pantalla )

La alimentación saludable y saciante —proteína, fibra, grasas buenas— mantiene el hambre a raya con menos calorías. Un plato de huevos con verduras llena más y aporta menos calorías que una hamburguesa de franquicia. Esa diferencia, repetida día tras día, es lo que mueve la báscula.

El cardio quema calorías durante el ejercicio. Las pesas hacen algo adicional: aumentan la masa muscular, y el músculo consume energía incluso en reposo. A mayor músculo, mayor gasto calórico basal. Por eso combinar ambas modalidades, como hace Yahir en sus rutinas matutinas, acelera los resultados más que elegir solo una.