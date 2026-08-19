Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella dio reporte actualizado de víctimas

El mandatario aprovechó su alocución presidencial para dar el reporte actualizado de muertos, desaparecidos y pérdidas en infraestructura que dejó el terremoto del 10 de agosto - crédito Presidencia de Colombia

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, actualizó este miércoles las cifras del terremoto que sacudió al país el 10 de agosto de 2026.

En alocución presidencial, y con actualización hasta el mediodía, el reporte oficial es de 314 personas fallecidas, 262 desaparecidas y más de 262.000 afectadas por el sismo.

Durante su intervención, el mandatario precisó que la emergencia compromete a 15 departamentos y 471 municipios. Las personas afectadas suman 262.154, pertenecientes a 147.464 familias colombianas. A las víctimas fatales se suman 4.437 heridos.

De la Espriella reiteró las condolencias del Gobierno nacional a los deudos y subrayó que los esfuerzos de búsqueda se concentran en localizar con vida a las 262 personas aún desaparecidas.

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El reporte oficial del terremoto en Colombia contabiliza 314 fallecidos, 262 desaparecidos y más de 262.000 afectados - crédito Europa Press

El daño a la infraestructura habitacional es de gran escala: 30.664 viviendas quedaron destruidas y otras 136.946 resultaron averiadas. El colapso afectó a 302 edificios, mientras que 5.809 más presentan daños estructurales.

El sector educativo y el de salud también acusan el impacto. El presidente señaló que 3.470 centros educativos y 352 centros de salud resultaron afectados. “Los niños se están quedando sin escuela, no solamente no tienen escuela, tampoco tienen casa”, advirtió De la Espriella durante la alocución.

En materia vial, 449 vías del país registran afectaciones, junto con 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 105 acueductos y 5 aeropuertos. El mandatario remarcó que el Gobierno Nacional mantiene desplegados sus organismos de socorro y todas las capacidades del Estado en las labores de búsqueda, rescate y atención a las comunidades.

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El presidente Abelardo de la Espriella dio nuevas cifras del terremoto del 10 de agosto, y reiteró el compromiso de su gabinete con las labores de rescate - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Adicionalmente, De la Espriella aseguró que el Gobierno no reducirá su respuesta ante la emergencia y que trabajará “día y noche” hasta atender a cada comunidad afectada, con miras a la reconstrucción del país. De igual modo, enfatizó en la importancia de reactivar la economía y los negocios en las zonas afectadas.

Cali enfrenta la demolición de hasta 250 inmuebles tras el terremoto del 10 de agosto

Miembros del Ejército colombiano retiran escombros mientras continúan las operaciones de búsqueda tras el terremoto en el edificio Torres de Limonar, en Cali, Colombia, 17 de agosto, 2026. REUTERS/Sergio Acero

De acuerdo con los datos aportados por la Alcaldía de Cali, cerca del 30% de los 700 predios inspeccionados con apoyo de expertos voluntarios nacionales y del exterior, tendrán que ser derribados por la inestabilidad de las estructuras luego del terremoto. Esta cifra sería preliminar, puesto que las revisiones continúan.

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De acuerdo con el más reciente reporte en la tarde del 18 de agosto, la Alcaldía registra 143 personas fallecidas, 47 desaparecidas, 88 rescatadas con vida y 1.569 heridas. Los cuerpos de 136 víctimas ya fueron entregados a sus familias.

Las autoridades locales contabilizan más de 920 edificaciones con daños, 24 colapsos totales, 177 colapsos parciales y 197 inmuebles con afectaciones estructurales. El sur de la ciudad —especialmente los barrios Capri, Guadalupe y Pampalinda— concentra gran parte de los estragos.

El alcalde Alejandro Eder confirmó en declaraciones para Blu Radio que actualmente los equipos municipales revisan 700 predios identificados como riesgosos. La proyección oficial indica que entre 200 y 250 de ellos, equivalentes al 30% del total, requerirán demolición.

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Entre los casos que ilustran la magnitud del desastre figura el colapso del edificio Ana Pilar, en la Carrera 56 con Calle 3, donde los equipos de rescate lograron sacar con vida a cuatro de las más de diez personas que habitaban el inmueble al momento del sismo. A pocos metros, en Calle 5 con Carrera 57, otra edificación quedó al borde del desplome y obligó a evacuar a sus residentes y a cerrar las vías del sector.

Las inspecciones en terreno avanzan con la participación de ingenieros y técnicos voluntarios, tanto colombianos como extranjeros, que trabajan para determinar el grado de afectación de cada estructura y el riesgo que representa para los habitantes del entorno.

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