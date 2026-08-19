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De la Espriella dijo cuánto plazo tendrán las aseguradoras para responder a las víctimas del terremoto: habrá prioridad por estratos

“Todos los asegurados deberán recibir atención adecuada, oportuna y digna”, dijo el mandatario en intervención que hizo el 19 de agosto de 2026

El Ministerio de Comercio anunció que el presidente presentará en los próximos días la estrategia para la recuperación de negocios en Pereira - crédito @MincomercioCo/X
El terremoto del 10 de agosto afectó viviendas en Cali, Manizales, Pereira, Chocó, entre otras ciudades - crédito @MincomercioCo/X
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El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el sector asegurador, principalmente con representantes de la a Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), con el objetivo de coordinar esfuerzos en la reconstrucción de Colombia después del terremoto del 10 de agosto y que, según el balance oficial con corte a las 12:30 p. m. del 19 de agosto, 314 personas han muerto, 262 siguen desaparecidas y más de 262.000 resultaron afectadas por el sismo.

Después de esta, De la Espriella resaltó que los damnificados requieren respuestas oportunas, soluciones concretas y compromiso decidido de todos los sectores. Según él, la articulación entre actores públicos y privados resulta clave para avanzar en la recuperación del país.

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“A Colombia se le cumple con hechos y resultados”, anotó al hablar de la importancia de la acción inmediata para atender las necesidades de la población afectada.

Al finalizar el encuentro, dirigió un mensaje a los colombianos en el que enfatizó la importancia de la unidad nacional para enfrentar los desafíos actuales. En su intervención, aseguró que “la reconstrucción de nuestro país la vamos a hacer todos juntos” al resaltar la necesidad de colaboración entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales, el sector privado, los empresarios y la ciudadanía.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, convocó al sector asegurador para avanzar, de manera articulada, en la reconstrucción del país - crédito Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, convocó al sector asegurador para avanzar, de manera articulada, en la reconstrucción del país - crédito Presidencia de Colombia

El mandatario puntualizó que la recuperación no se limita a viviendas, sino que abarca comercios, empresas y la infraestructura pública esencial, como escuelas y hospitales. Según el jefe de Estado, “tenemos que recuperar comercios, empresas y la infraestructura pública esencial que se ha visto afectada, como por ejemplo, escuelas, hospitales y todas aquellas obras indispensables para la vida cotidiana de nuestras comunidades”.

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Aliados desde el inicio de la emergencia

El mensaje incluyó un reconocimiento a la labor del sector asegurador, al que describió como un aliado activo desde el inicio de la emergencia. “El sector asegurador ha respondido con firmeza y ha asumido compromisos concretos con el Gobierno y con el país”, afirmó. Añadió que las compañías aseguradoras “ya lo están haciendo desde el día uno” con la gestión de pagos de pólizas desde el momento mismo de la tragedia.

Para agilizar la atención, el mandatario explicó que se coordinará la información entre las aseguradoras y el Gobierno nacional, con el objetivo de acelerar el pago de pólizas y el envío de subsidios a las personas afectadas. “El proceso de pago de esas pólizas será lo más rápido posible y el envío de los subsidios a las personas afectadas también tendrá una vía clara”, destacó.

Montones de escombros de un edificio destruido, con personas sobre ellos y un coche naranja aplastado debajo, bajo un cielo azul en Pereira, Colombia
Son 485.415 los inmuebles asegurados contra terremotos en cinco departamentos de Colombia - crédito Agencia Andina

De igual manera, hizo un llamado a la calma y la responsabilidad, pidiendo evitar la desinformación. Señaló que “todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados, y no tienen dos días para hacerlo, tienen dos años”, con prioridad para los estratos uno, dos y tres y para las viviendas de interés social. De la Espriella insistió en que “todos los asegurados deberán recibir atención adecuada, oportuna y digna”, al igual que quienes no cuentan con seguro, quienes también serán protegidos por el Estado.

Finalmente, el presidente remarcó la importancia de la coordinación entre las aseguradoras, especialmente en casos donde varias compañías cubren un mismo inmueble. “No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta”, concluyó, reiterando su respaldo al gremio asegurador y su compromiso con el país.

Reclamaciones a las aseguradoras

Precisamente, según reportó la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) el 18 de agosto, a una semana del evento, el sector asegurador reportó 10.465 reclamaciones en todo el país, 9.310 de ellas por daños sobre bienes inmuebles, y un valor inicial de $281.000 millones.

Gustavo Morales es el presidente de Fasecolda - crédito Fasecolda
Gustavo Morales es el presidente de Fasecolda - crédito Fasecolda

El balance también muestra que en los cinco departamentos con mayor afectación hay 485.415 inmuebles asegurados contra terremoto y que, en todo el país, el total asciende a 2.681.964. Ante esto, el gremio activó el protocolo para la atención de eventos catastróficos desde el momento en que ocurrió el movimiento telúrico. Asimismo, las aseguradoras pusieron en marcha sus propios protocolos y mantienen habilitados los canales para recibir avisos de siniestro, informar sobre las coberturas contratadas y orientar a los asegurados durante el proceso de reclamación.

Precisamente, el primer reporte consolidado de las aseguradoras se recibió el viernes 14 de agosto. De las 10.465 reclamaciones registradas en todo el país, 9.310 corresponden a seguros de daños sobre bienes inmuebles y las demás se relacionan con pólizas de automóviles, riesgos laborales, salud y vida.

Al respecto, el presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, explicó que las compañías siguen con la atención a las personas que reportan afectaciones. “Las personas que hayan sufrido daños pueden comunicarse directamente con su aseguradora o con su intermediario de seguros para recibir orientación sobre las coberturas contratadas, realizar el aviso del siniestro y conocer los pasos para presentar su reclamación”, afirmó.

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