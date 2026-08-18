Una pasarela se desplomó sobre una autopista de Brasil tras ser impactada por un camión: al menos dos muertos

Las víctimas eran un matrimonio que viajaba en un automóvil particular, que quedó completamente destruido después de ser alcanzado por la estructura de concreto (X)

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Dos personas murieron este martes en Brasil luego de que una pasarela peatonal se desplomara sobre la autopista Fernão Dias, en el estado de São Paulo, y aplastara varios vehículos que circulaban por la zona. Las víctimas eran un matrimonio que viajaba en un automóvil particular, que quedó completamente destruido después de ser alcanzado por la estructura de concreto.

El accidente ocurrió durante la mañana en el municipio de Vargem, en el kilómetro 4,1 de la BR-381, una carretera que conecta São Paulo con Minas Gerais. Según la información proporcionada por la Policía Rodoviaria Federal (PRF) y la concesionaria responsable del tramo, una tercera persona resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica.

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El incidente se registró cuando un camión que era transportado sobre la plataforma de un remolque impactó contra la pasarela. La altura del vehículo habría impedido que pudiera pasar por debajo de la estructura y el golpe provocó su colapso.

Un registro de una cámara de seguridad permitió observar la secuencia del accidente. En las imágenes se aprecia cómo el vehículo de carga alcanza la pasarela y, tras el impacto, la estructura se rompe y cae sobre la carretera. Parte de los restos terminó sobre la calzada por la que circulaban otros vehículos.

El accidente ocurrió durante la mañana en el municipio de Vargem, en el kilómetro 4,1 de la BR-381, una carretera que conecta São Paulo con Minas Gerais

Entre ellos se encontraba el automóvil ocupado por el matrimonio. El peso de la pasarela cayó directamente sobre el vehículo y provocó su destrucción. Las dos personas que estaban dentro murieron como consecuencia del impacto.

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La información disponible hasta el momento no incluye las identidades de las víctimas ni detalles adicionales sobre sus circunstancias personales. Tampoco se habían informado las causas precisas que llevaron al camión transportado sobre el remolque a golpear la estructura.

La concesionaria informó que recibió la llamada para atender el accidente a las 10:24 de la mañana. A partir de ese momento, equipos de emergencia y agentes de la Policía Rodoviaria Federal se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados y trabajar en la zona.

Las operaciones incluyeron el uso de vehículos de rescate, un vehículo de inspección y un equipo de remolque.

La caída de la pasarela provocó además la interrupción total de la Fernão Dias en los dos sentidos. El cierre afectó a los conductores que se desplazaban tanto hacia São Paulo como hacia Belo Horizonte, en Minas Gerais, y generó importantes acumulaciones de vehículos.

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El accidente dejó dos víctimas mortales y una persona herida, además de provocar una interrupción completa de una importante vía de conexión entre los estados de São Paulo

A primera hora de la tarde, la concesionaria informó que la carretera continuaba completamente bloqueada. Los reportes indicaban congestiones de varios kilómetros en ambas direcciones, mientras los equipos permanecían en el lugar.

La reapertura de la vía depende de la finalización de las tareas de emergencia y de la retirada de los restos de la estructura. También es necesario intervenir sobre las partes que quedaron inestables después del impacto antes de permitir nuevamente el paso de los vehículos.

La PRF recomendó a los conductores que se aproximaran al área reducir la velocidad y aumentar la atención debido a la presencia de equipos trabajando en la carretera y a las condiciones generadas por el accidente.

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Las autoridades continuaban con las labores de limpieza y atención en el punto donde se produjo el colapso, mientras se esperaba la liberación de la carretera.

El accidente dejó dos víctimas mortales y una persona herida, además de provocar una interrupción completa de una importante vía de conexión entre los estados de São Paulo y Minas Gerais. Las circunstancias que precedieron al choque y las condiciones que permitieron el impacto contra la pasarela permanecían bajo investigación.