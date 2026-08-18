Ministro Irving Espinosa Betanzo vota en contra de restituir el seguro de gastos médicos mayores en la Suprema Corte

Ningún funcionario de la SCJN ni el ministro Irving Espinosa Betanzo autorizaron el uso de las oficinas para actividades ajenas al trabajo oficial. Crédito: X/@IrvingEspinosa_

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El ministro Irving Espinosa Betanzo informó que votó en contra de restituir los seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario durante el análisis del anteproyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 2027.

En un comunicado difundido el lunes, el integrante del máximo tribunal aseguró que su postura responde tanto a una convicción personal como a una razón pública y constitucional relacionada con la forma en la que debe ejercerse el servicio público.

Espinosa Betanzo sostuvo que la administración de los recursos pertenecientes a la ciudadanía debe conducirse bajo los principios de austeridad, responsabilidad y eficiencia. La postura del ministro se conoce en medio de la controversia interna por el incremento presupuestal solicitado para 2027 y por la posible recuperación de esta prestación para parte del personal de la Corte.

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“El acceso a servicios privados de salud no debe financiarse mediante prestaciones adicionales con recursos públicos, particularmente cuando las personas servidoras públicas cuentan con los servicios de salud previstos en la ley”, señaló la ponencia del ministro.

De acuerdo con el comunicado, Espinosa Betanzo consideró que rechazar el seguro privado es congruente con su intención de impulsar una justicia “cercana, austera y sin privilegios”, así como con los principios constitucionales que regulan la actuación de las personas servidoras públicas.

El ministro también afirmó que la transformación del sistema de justicia exige revisar la manera en la que se administra el presupuesto institucional. A su juicio, los recursos deben destinarse al cumplimiento de las funciones sustantivas de la SCJN y al fortalecimiento del acceso a la justicia.

SCJN justifica aumento presupuestal para 2027 tras críticas

El pronunciamiento de Espinosa Betanzo ocurrió después de que la Suprema Corte defendiera el anteproyecto de presupuesto aprobado por el Pleno en una sesión privada celebrada el pasado 6 de agosto.

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La institución solicitó 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos para el ejercicio fiscal de 2027. Según la explicación oficial, la cifra implica un crecimiento real de 12.7%, una vez considerado el efecto de la inflación. La ministra Lenia Batres Guadarrama, en contraste, calculó un aumento de 17.2% respecto del monto autorizado para 2026.

En una tarjeta informativa, el máximo tribunal argumentó que el incremento se requiere para cubrir obligaciones legales en materia de remuneraciones y prestaciones. La Corte indicó que ocho de cada 10 pesos del aumento solicitado se emplearían en el pago de sueldos y prestaciones establecidas en la legislación y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

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La SCJN recordó que en 2025 enfrentó una reducción presupuestal de 12%, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que para 2026 el recorte fue de 11.2%, correspondiente a 661 millones.

Como parte de las medidas adoptadas ante esas restricciones, la institución reportó la eliminación de prestaciones para ministros y mandos superiores, entre ellas los gastos de telefonía celular y gasolina. También canceló el ajuste salarial para el personal, redujo 83 plazas administrativas y suprimió recursos destinados a becas.

Sobre el seguro médico, la Corte explicó que el Pleno aprobó por mayoría de seis votos incorporar una previsión presupuestaria para ofrecerlo al personal de la institución, con excepción de las ministras y los ministros.

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La eventual contratación quedaría sujeta a la disponibilidad de recursos y a que la Cámara de Diputados autorice el presupuesto solicitado. Por tanto, la inclusión de la partida en el anteproyecto no significa que la prestación ya haya sido contratada o restituida.

Además de cubrir obligaciones laborales, la Corte señaló que el proyecto contempla recursos para mantenimiento preventivo, infraestructura y proyectos de innovación. Entre estos últimos se encuentra la renovación de los equipos tecnológicos de Plural TV, algunos de los cuales acumulan más de 20 años de antigüedad.

Lenia Batres acusa a ministros de estar en su contra tras debate por el presupuesto de la Corte

El pasado 13 de agosto, Lenia Batres acusó que existía un ambiente de “animadversión insana” en el Pleno y vinculó esa situación con el oficio que envió al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para manifestar su oposición al anteproyecto presupuestal.

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Batres informó que votó en contra del presupuesto “en su conjunto”, tanto por el aumento de recursos solicitado como por la incorporación de una partida para restituir el seguro de gastos médicos mayores.

Según la ministra, la prestación se planteó para más de 300 personas servidoras públicas de mandos medios y superiores, pese a que había sido eliminada el año anterior. También sostuvo que el Poder Judicial cubre las cuotas correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que consideró injustificado financiar adicionalmente servicios privados de salud.

Esta posición coincide con el argumento expresado posteriormente por Espinosa Betanzo, aunque cada ministro comunicó por separado el sentido de su voto.

Batres citó el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, el cual establece restricciones a la contratación de seguros médicos privados con recursos públicos. Después de la votación, solicitó que se retiraran de su ponencia los montos destinados al seguro de gastos médicos mayores y al seguro de separación individualizada. La petición comprende a 95 personas, además de la propia ministra.

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En su oficio también cuestionó las pensiones de exministras y exministros, cuyo excedente, de acuerdo con información administrativa citada por ella, supera los 54 millones de pesos. Asimismo, propuso revisar las áreas de Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Ex Ministros.

La tensión llegó a la sesión pública cuando Batres retiró uno de sus proyectos y sugirió que las objeciones de sus compañeros podían relacionarse con el documento presupuestal. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó esa interpretación y aseguró que las intervenciones se habían limitado a argumentos jurídicos, sin descalificaciones personales.

Los posicionamientos de Batres y Espinosa Betanzo colocan ahora el foco sobre los integrantes del Pleno que aprobaron la previsión presupuestaria. El anteproyecto todavía deberá seguir el procedimiento institucional y dependerá de la decisión final de la Cámara de Diputados sobre los recursos asignados a la Corte para 2027.

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