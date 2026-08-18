De Casino Caliente a Plaza Galerías: la ruta de cuatro cadáveres encontrados en Tijuana en una sola jornada

Tijuana acumula 26 homicidios en agosto y 567 en lo que va de 2026. Crédito: Captura de pantalla

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Cuatro cadáveres con huellas de violencia aparecieron esta semana en distintos puntos de la zona del Hipódromo y sus alrededores en Tijuana, Baja California, todos dentro de cajuelas de vehículos abandonados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hallazgos se distribuyeron en un lapso de aproximadamente ocho horas, entre las 9:45 y las 17:00 horas, y movilizaron a múltiples corporaciones de seguridad. La Fiscalía General del Estado no ha establecido oficialmente un vínculo entre los cuatro casos ni ha informado sobre personas detenidas.

El cuarto y último cuerpo fue localizado cerca de las 17:00 horas sobre el bulevar Las Américas, frente a Plaza Galerías, en la colonia Lomas de Agua Caliente. Una fuente confirmó al medio Zeta que la víctima, un hombre sin identificar, se encontraba envuelta en cobijas de colores en la cajuela semiabierta de un vehículo Hyundai Elantra blanco, con placas 9TJN319 y número de serie 5NPDH4AEXGH691479.

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Primer hallazgo: Casino Caliente, 9:45 horas

El primer reporte llegó a las 9:45 horas en el estacionamiento del Casino Caliente. Ahí fue localizado el cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años en la cajuela de un sedán gris.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el cadáver estaba envuelto en una cobija y el interior del automóvil presentaba manchas de sangre. El área fue acordonada para las diligencias periciales y la recolección de indicios.

Mientras se procesaba esa escena, al menos dos unidades de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) salieron del establecimiento hacia otro punto de la zona. Las unidades respondieron al reporte de un segundo cuerpo en la misma área.

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Segundo y tercer hallazgos sobre avenida Hipódromo y bulevar Las Américas

El segundo cadáver apareció en la cajuela de un sedán negro estacionado frente a un restaurante sobre la avenida Hipódromo. El cuerpo también estaba envuelto en una cobija, en condiciones similares al primero.

Horas después, alrededor de las 14:00 horas, se reportó un tercer hallazgo sobre el bulevar Las Américas, en las inmediaciones del fraccionamiento Agua Caliente. En la cajuela de un vehículo rojo fue localizado otro cadáver con aparentes huellas de violencia.

Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según reportó Zeta, el tercer hallazgo también ocurrió sobre el mismo bulevar Las Américas, en la colonia Lomas de Agua Caliente, aproximadamente dos horas antes del cuarto caso. La concentración geográfica de los hechos en esa vialidad es uno de los elementos que las autoridades analizan.

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Identidades sin confirmar y ausencia de detenidos al cierre del lunes

Hasta las 21:00 horas del lunes, la Fiscalía General del Estado no había dado a conocer la identidad, la edad ni el sexo de las víctimas correspondientes a los tres últimos hallazgos. Solo el primer cuerpo, localizado en el Casino Caliente, fue descrito como el de un hombre de entre 40 y 45 años.

La autoridad tampoco había determinado oficialmente si los cuatro casos guardan relación entre sí. No se reportó ninguna persona detenida en conexión con ninguno de los hechos.

Los cuatro hallazgos se suman a otros casos registrados en semanas previas en las inmediaciones del fraccionamiento Hipódromo y zonas aledañas. En todos esos antecedentes, los cuerpos fueron localizados abandonados dentro o cerca de vehículos.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tijuana acumula 567 homicidios en lo que va de 2026

Con los cuatro cuerpos del lunes, Tijuana llega a 26 homicidios en agosto y a 567 en lo que va del año 2026, según el conteo de Zeta. La cifra ubica a agosto como un mes de alta incidencia en la ciudad.

Los hallazgos del 17 de agosto representan el mayor número de cuerpos localizados en una sola jornada en la zona del Hipódromo en las últimas semanas. La recurrencia del patrón —cajuelas de vehículos como método de abandono de víctimas— es un elemento que las corporaciones de seguridad ya habían registrado en casos anteriores en la misma área.

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La Fiscalía General del Estado no había emitido un comunicado oficial sobre los hechos al cierre de la jornada del lunes. Las investigaciones periciales continuaban en cada una de las cuatro escenas del crimen.