América Latina

Una disputa por la virgen patrona de Brasil dominó el final de la campaña electoral

La controversia religiosa surgió la semana pasada, cuando se viralizaron publicaciones en redes sociales que afirmaban que, si llegaba al poder, Flávio Bolsonaro retiraría a Nossa Senhora Aparecida su condición de patrona del país. El candidato negó las acusaciones y responsabilizó al gobierno de difundir “fake news”

Una disputa por la virgen patrona de Brasil dominó el final de la campaña electoral
Una disputa por la virgen patrona de Brasil dominó el final de la campaña electoral
Guardar

La justicia electoral de Brasil ordenó eliminar de las redes sociales publicaciones falsas sobre Nossa Senhora Aparecida, la virgen patrona del país, en medio de una polémica que domina las últimas horas de la campaña para las elecciones presidenciales del domingo, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sigue los comicios “muy de cerca”.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato y se enfrentará el domingo al senador derechista Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

PUBLICIDAD

Los sondeos otorgan una ventaja a Lula en la primera vuelta y anticipan un balotaje el 25 de octubre, con un escenario de empate técnico entre los dos principales candidatos.

Ambos tenían previsto enfrentarse este jueves en un debate organizado por TV Globo, junto con otros candidatos presidenciales. Sin embargo, Lula decidió no participar y Flávio Bolsonaro canceló su presencia dos horas antes del comienzo del encuentro, con el argumento de que existía “censura”.

“Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el Tribunal Superior Electoral”, escribió Flávio Bolsonaro en la red social X.

PUBLICIDAD

Flávio Bolsonaro canceló su presencia dos horas antes del comienzo del encuentro, con el argumento de que existía “censura” (REUTERS)
Flávio Bolsonaro canceló su presencia dos horas antes del comienzo del encuentro, con el argumento de que existía “censura” (REUTERS)

La corte electoral había establecido que TV Globo no podía dejar una silla vacía en el estudio para representar la ausencia de Lula ni permitir que los candidatos utilizaran el tiempo asignado a Bolsonaro para formular preguntas a un candidato que no estaría presente.

La controversia religiosa surgió la semana pasada, cuando se viralizaron publicaciones en redes sociales que afirmaban que, si llegaba al poder, Flávio Bolsonaro retiraría a Nossa Senhora Aparecida su condición de patrona de Brasil.

Las publicaciones se basaban en un proyecto de ley presentado en 2007 por un diputado conservador, sin vínculo directo con Flávio Bolsonaro. La iniciativa buscaba limitar el patronato a los católicos y fue archivada al año siguiente.

El candidato derechista negó las acusaciones y responsabilizó al gobierno de difundir “fake news”.

El juez André Mendonça había ordenado el viernes retirar las publicaciones y las calificó de “notoriamente falsas”. La decisión recibió el respaldo de la mayoría del Tribunal Superior Electoral durante una votación virtual.

Lula también se refirió a la controversia durante la campaña. “Meterse con Nossa Senhora Aparecida no es aceptable”, declaró el presidente, quien mostró una imagen de la virgen durante un acto público y la besó durante una entrevista.

Lula también se refirió a la controversia durante la campaña: “Meterse con Nossa Senhora Aparecida no es aceptable”
Lula también se refirió a la controversia durante la campaña: “Meterse con Nossa Senhora Aparecida no es aceptable”

El asunto tiene especial presencia en la campaña por el peso de la figura religiosa en Brasil, donde los católicos son mayoría. Los sondeos ubican a este sector más inclinado hacia Lula. Los evangélicos, en cambio, constituyen una de las principales bases electorales de la familia Bolsonaro y no reconocen a Nossa Senhora Aparecida.

Lula “se ha aprovechado” de la polémica y, “en lugar de ser sincero, está recurriendo a una mentira artificial”, afirmó a la AFP André Paschoal, un feligrés católico de 58 años en Rio de Janeiro.

En paralelo, la policía brasileña investiga lo que un juez del Supremo Tribunal Federal describió como una “aparente ola de ataques” contra imágenes religiosas. El magistrado mencionó la destrucción de imágenes de santos en iglesias de Salvador, en el noreste del país, y el ataque con un hacha contra una figura de Nossa Senhora Aparecida en una capilla de Mato Grosso, en el oeste.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Elecciones Brasil 2026Elecciones BrasilBrasilVirgenReligiónFlávio BolsonaroLula Da SilvaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Instituto Nacional de Estadística reporta que el 13.4% de los hogares de Guatemala incluye a una persona con discapacidad

La ENAPROM 2025, aplicada en 5,760 viviendas de las ocho regiones, detectó que el 3.9% de la población de cinco años o más presenta limitaciones funcionales severas en al menos una actividad

El Instituto Nacional de Estadística reporta que el 13.4% de los hogares de Guatemala incluye a una persona con discapacidad

Más de 4 mil personas quedan afectadas por inundaciones tras crecida del río Goascorán en Honduras

Más de 4,000 personas de 16 comunidades permanecen afectadas por las inundaciones provocadas por la crecida del río Goascorán en la Costa de los Amates, municipio de Alianza, departamento de Valle, donde varias localidades enfrentan dificultades para movilizarse y abastecerse.

Más de 4 mil personas quedan afectadas por inundaciones tras crecida del río Goascorán en Honduras

El Salvador acogerá la cumbre de IA para aviación

El KEY Institute organizará un encuentro tecnológico internacional centrado en aplicar herramientas de análisis predictivo al sector aeronáutico. La cita reunirá a directivos internacionales y jóvenes talentos para crear prototipos funcionales

El Salvador acogerá la cumbre de IA para aviación

Honduras: Fiscalía formaliza acusación contra Adán Fúnez por asesinato del ambientalista Juan López

El Ministerio Público formalizó este jueves la acusación contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez Martínez, a quien señala como presunto responsable del asesinato del ambientalista y regidor municipal Juan Antonio López, ocurrido en septiembre de 2024.

Honduras: Fiscalía formaliza acusación contra Adán Fúnez por asesinato del ambientalista Juan López

El transporte de carga ha protagonizado un promedio de 4 accidentes diarios y dejó 14% más lesionados

Aunque los siniestros vinculados con vehículos pesados disminuyeron frente a 2025, aumentaron los lesionados y fallecidos. El país acumuló 16.755 accidentes de tránsito hasta el 30 de septiembre

El transporte de carga ha protagonizado un promedio de 4 accidentes diarios y dejó 14% más lesionados
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adolescente ataca con dos cuchillos a cuatro personas dentro de secundaria en Querétaro

Adolescente ataca con dos cuchillos a cuatro personas dentro de secundaria en Querétaro

Quién es Alejandra León Gastélum, exsenadora de Morena que reportan habría sido detenida en EEUU

Votación de los decretos Maricarmen de vivienda, en directo: el Gobierno mantiene el Pleno pese a Junts y la acampada de Sol se traslada al Congreso

La Aemet prevé un aumento de la inestabilidad en el tiempo, hoy 2 de octubre, que durará hasta el lunes, mientras que la alerta roja sigue activa en Castellón y Tarragona

‘La bola negra’ lanza su banda sonora pero los fans señalan una gran ausencia: “Faltan esas dos canciones”

DEPORTES

Jugó en la primera de Racing y hoy lo “alquilan” como arquero amateur a través de una app: “Me han pagado hasta seis cifras por un partido”

Jugó en la primera de Racing y hoy lo “alquilan” como arquero amateur a través de una app: “Me han pagado hasta seis cifras por un partido”

Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC: el regalo que lo emocionó y una sorprendente invitación

La hipótesis que involucra a Messi detrás del escándalo de Cristiano Ronaldo con Portugal: la lapidaria portada de un medio europeo

Sarmiento presentó a la leyenda del boxeo que lo entrena para su pelea contra El Polaco en Párense de Manos IV

“Ningún piloto quiere correr en Italia”: el impensado problema que salpica el cierre de temporada de la Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de Tom Cruise buscando el Oscar con ‘Digger’ al thriller erótico de Anne Hathaway y Dakota Johnson

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de Tom Cruise buscando el Oscar con ‘Digger’ al thriller erótico de Anne Hathaway y Dakota Johnson

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”

Hailee Steinfeld, la actriz de Hawkeye, reavivó los rumores sobre el regreso de su personaje en Avengers: Doomsday

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour