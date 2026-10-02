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La vida privada de la reina Isabel II saldrá a la luz de la mano de su estilista y amenaza con abrir un nuevo frente en la Casa Real Británica

La película mostrará todos los secretos compartidos entre la monarca y la asesora que conquistó su confianza

La serie que amenaza la privacidad de la familia real. (AP Foto/Alastair Grant Pool, archivo)
La serie que amenaza la privacidad de la familia real. (AP Foto/Alastair Grant Pool, archivo)
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Lo que comenzó como el rumor de un proyecto documental sobre los años de servicio de Angela Kelly junto a la reina Isabel II ha tomado un rumbo diferente en la industria cinematográfica. La productora Fox Searchlight ha encargado formalmente al guionista británico Jeremy Brock la creación de una historia de ficción titulada Trouble. Brock, conocido por abordar las turbulencias de la familia real en la miniserie de 2024 “A Very Royal Scandal” sobre la polémica entrevista del príncipe Andrés en la BBC, centrará esta nueva trama en el vínculo personal entre la monarca y su asesora de imagen.

La confirmación de este encargo, ratificada por el representante del escritor al Daily Mail, ha despertado de inmediato una considerable curiosidad en el Reino Unido y cierta preocupación en los pasillos del palacio de Buckingham.

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La transición desde un formato documental estricto hacia una dramatización con licencias narrativas al estilo de producciones como The Crown reabre el debate sobre los límites entre los hechos reales y la ficción cuando se trata de la vida privada de los Windsor.

Una complicidad insólita en palacio

La figura de Angela Kelly resulta atípica en el entorno de la monarquía británica. Nacida en Liverpool e hija de un estibador del puerto, Kelly logró construir una relación de absoluta confianza con Isabel II partiendo de orígenes sociales completamente opuestos. Con el paso del tiempo, su función superó la selección de vestuario o la elección de tonalidades para los sombreros reales.

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La familia real saluda desde el balcon del Palacio de Buckingham

Se convirtió en asesora personal, confidente y amiga de la soberana, compartiendo con ella un sentido del humor particular, aficiones como la música del grupo ABBA y una cercanía poco frecuente en la corte. Apodada por algunos empleados de palacio como “AK-47” debido a su carácter directo y a su capacidad para hablar sin rodeos, Kelly logró modernizar la imagen de la reina sin alterar su esencia. Su posición fue tan excepcional que la propia Isabel II le otorgó un privilegio inédito dentro de la institución: la autorización formal para publicar libros sobre su trabajo en la casa real mientras todavía se encontraba en activo a su servicio.

La privacidad real frente a la gran pantalla

El aspecto que genera más reservas en el entorno de la corona es el acceso privilegiado que Kelly mantuvo a la faceta más íntima de la monarca durante décadas. Como acompañante en viajes privados, preparativos cotidianos y momentos familiares complejos, la estilista conoció a la persona que existía detrás del cargo institucional: a Isabel Windsor lejos de las cámaras, los discursos oficiales y el protocolo. Durante sus siete décadas en el trono, la reina Isabel II protegió su vida personal con una disciplina constante, asegurando que gran parte de sus pensamientos quedaran tras las puertas del palacio.

La vidas de Isabel II.(Europa Press/Contacto/Maria Grazia Picciarella)
La vidas de Isabel II.(Europa Press/Contacto/Maria Grazia Picciarella)

Sin embargo, la elección de un formato de ficción otorga a los creadores una libertad narrativa mayor que la de una reconstrucción documental, permitiendo recrear situaciones e intenciones que ningún registro público puede confirmar. A la espera de comprobar si Kelly participará activamente en el proyecto, Trouble plantea el dilema de dónde termina la realidad vivida y dónde comienza la licencia dramática.

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