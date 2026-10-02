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La Selección Mexicana ya está en Phoenix para enfrentar a Estados Unidos: Gilberto Mora viajó con el equipo

El combinado mexicano llegó a Phoenix con mayor presencia de aficionados que la registrada durante su visita a Baltimore

Un joven con camiseta verde de México lleva una mochila negra, toma el asa de una maleta y levanta el pulgar en un pasillo
(Cortesía FMF)
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La Selección Mexicana ya se encuentra en Phoenix, Arizona, donde este sábado se medirá con Estados Unidos en el tercer partido de Rafa Márquez al frente del combinado nacional.

El equipo arribó cerca de las 21 horas, tiempo del centro de México, y se trasladó directamente al hotel de concentración. A su llegada, un grupo de aficionados esperaba al Tricolor para mostrarle su apoyo antes del duelo ante el conjunto de las Barras y las Estrellas.

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Rafa fue uno de los primeros integrantes de la delegación en bajar del autobús. El entrenador estuvo acompañado por miembros de su cuerpo técnico y posteriormente comenzaron a descender los jugadores, entre ellos Raúl “Tala” Rangel, Santiago Giménez, Obed Vargas y Johan Vásquez, quien porta el gafete de capitán.

El recibimiento en Phoenix fue diferente al que tuvo el equipo en Baltimore antes del encuentro contra Colombia. En esta ocasión, un grupo más numeroso de seguidores mexicanos se dio cita en las inmediaciones del hotel y reaccionó con entusiasmo conforme los futbolistas fueron llegando.

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Gilberto Mora viaja con el Tricolor y mantiene opciones de jugar

Uno de los nombres que generó atención durante la llegada fue Gilberto Mora. El juvenil de 17 años había estado en duda para este compromiso después de presentar una molestia en el tobillo durante el partido contra Colombia.

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Sin embargo, Mora viajó con el equipo a Phoenix después de entrenar al parejo en Nueva Jersey, por lo que todavía podría tener minutos ante Estados Unidos. Todo dependerá de cómo evolucione su tobillo y de la decisión que tome Rafael Márquez antes del partido.

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Mora también fue uno de los jugadores que tuvo un acercamiento con los aficionados. Junto con Orbelín Pineda y Armando González, se detuvo para firmar autógrafos y tomarse fotografías antes de ingresar al hotel.

El futbolista de Xolos de Tijuana llega a este compromiso después de convertirse en protagonista frente a Colombia. En Baltimore marcó el gol del empate 1-1 y se convirtió en el jugador más joven en anotar con la Selección Mexicana Mayor.

Tras ese partido, el cuerpo técnico decidió controlar sus cargas de trabajo. Mora no participó ante Perú, pero su regreso a los entrenamientos y posterior viaje a Phoenix le permiten mantener la posibilidad de reaparecer ante Estados Unidos.

Rafael Márquez busca su primera victoria ante Estados Unidos

Rafael Márquez toma precauciones para enfrentar a Perú, en Nueva Jersey

El Tricolor llega al encuentro con dos empates en sus primeros partidos de esta Fecha FIFA, ante Colombia y Perú, por lo que ahora buscará cerrar la gira con una victoria que también representaría el primer triunfo de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

El rival será Estados Unidos, uno de los adversarios con mayor rivalidad para México en la Concacaf. El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a la final de la Copa Oro 2025, cuando el conjunto mexicano consiguió el triunfo por 2-1 y conquistó el bicampeonato del torneo.

Ahora, ambas selecciones volverán a encontrarse en territorio estadounidense, en un partido que también servirá para que El Káiser continúe evaluando a los futbolistas que forman parte de su proyecto.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Estados Unidos?

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El partido entre México y Estados Unidos se disputará este sábado 3 de octubre de 2026 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TV Azteca y ViX Premium.

El duelo será el tercer compromiso de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor y el último de México durante esta Fecha FIFA de octubre.

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