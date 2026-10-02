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Jennifer Lawrence sorprende con un vestido lencero romántico y sofisticado en la Paris Fashion Week

La actriz apostó por una silueta de satén celeste, encaje delicado y accesorios minimalistas durante su aparición en el desfile de Dior. Qué otras figuras la acompañaron

Jennifer Lawrence llevó un vestido lencero celeste de Dior durante la Semana de la Moda de París. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Jennifer Lawrence llevó un vestido lencero celeste de Dior durante la Semana de la Moda de París. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
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Durante los días en que la Paris Fashion Week paraliza la capital francesa, la ciudad se convierte en una pasarela viva donde cada paso sobre el asfalto queda registrado por cientos de cámaras. En este epicentro del diseño global, la primera fila (front row) no solo presencia las nuevas propuestas de las marcas, sino que dicta las tendencias reales del street style.

La llegada de Jennifer Lawrence al fotocall de Dior no fue solo un momento para las fotos: fue una declaración de intenciones sobre hacia dónde se encamina la moda femenina. Fiel embajadora de la casa francesa, la actriz de 36 años acaparó todas las miradas luciendo una pieza que fusiona la comodidad relajada con la máxima sofisticación couture.

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La actriz combinó satén, encaje blanco y accesorios en tonos pastel para su aparición en la primera fila. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La actriz combinó satén, encaje blanco y accesorios en tonos pastel para su aparición en la primera fila. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El elemento principal de su outfit fue un deslumbrante vestido lencero (slip dress) en un suave tono celeste pastel. Confeccionado en satén de seda de textura satinada, el diseño acarició la figura sin ceñirla en exceso, permitiendo una caída orgánica y refinada.

En el escote en ‘V’ y los laterales destacó un delicado encaje de pestañas blanco, un guiño directo a la lencería clásica vintage que añadió riqueza visual y dinamismo al escote. La falda no fue recta: incorporó un drapeado asimétrico en la parte frontal que generó pliegues fluidos, otorgándole movimiento al caminar.

El vestido de Jennifer Lawrence incorporó un drapeado asimétrico que aportó movimiento al diseño REUTERS/Sarah Meyssonnier
El vestido de Jennifer Lawrence incorporó un drapeado asimétrico que aportó movimiento al diseño REUTERS/Sarah Meyssonnier

Lo que elevó el look del protagonista de Los Juegos del Hambre de “bonito” a “memorable” fue el inteligente uso de los accesorios para crear contraste. En lugar de recargar el atuendo con joyas ostentosas, rompió la dulzura del azul pastel añadiendo unos anteojos de sol negros rectangulares de vibra noventera. En las manos portó el icónico minibolso Lady Dior en la misma tonalidad celeste pastel. Completó su pisada con unos elegantes mules destalonados de taco fino.

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Para el área de belleza, sorprendió con un giro sutil: una melena rubia con ondas desenfadadas (effortless) enmarcada por un flequillo recto y ligero que suavizó su rostro de manera impecable. Su maquillaje se mantuvo en un marco minimalista y luminoso, permitiendo que la frescura de su piel fuera el verdadero foco.

David Beckham: la máxima expresión de la sastrería británica

David Beckham asistió al evento con un traje negro de dos piezas y corbata angosta. (REUTERS/Tom Nicholson)
David Beckham asistió al evento con un traje negro de dos piezas y corbata angosta. (REUTERS/Tom Nicholson)

Otra de las figuras que pasó por la Paris Fashion Week fue el siempre elegante David Beckham. El exfutbolista y empresario inglés personificó la finura masculina mediante la sastrería clásica de etiqueta.

A los 51 años, el ícono global británico lució un traje sastre negro entallado (tailored fit) de dos piezas, caracterizado por sus líneas estructuradas y hombros bien definidos. Lo combinó con una impecable camisa blanca de cuello rígido y una corbata negra angosta perfectamente anudada.

La verdadera firma personal de Beckham radica en cómo su traje pulcro contrastó orgánicamente con sus tatuajes visibles en manos y cuello, demostrando que el dress code tradicional puede coexistir con la identidad moderna y urbana.

Shakira: sensualidad minimal y destellos nocturnos

La aparición de la barranquillera causó sorpresa, pues no es habitual su presencia en las Semanas de la Moda - crédito Splash News/The Grosby Group
La aparición de la colombiana causó sorpresa, ya que no es habitual su presencia en las Semanas de la Moda (Splash News/The Grosby Group)

En el lado opuesto del espectro, la cantante Shakira apostó por una propuesta sensual y de alto impacto. Su atuendo se centró en un vestido ajustado negro con escote pronunciado, cuyo atractivo principal reside en los tirantes finos con incrustaciones brillantes y los cortes laterales (cut-outs) que enmarcan la silueta con destellos plateados. Acompañó este atuendo con su característica melena con ondas de efecto húmedo (wet look) y un maquillaje fresco, logrando un balance sin sobrecargar el conjunto con joyas adicionales.

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