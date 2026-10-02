Transportistas preparan homenaje a Laura Flores “La Renegada”, trailera que murió en trágico accidente

La transportista murió tras fuerte accidente en carretera de Tamaulipas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Laura Flores, quien fuera conocida como “La Renegada” en el cuerpo de tráileros, tristemente falleció durante la madrugada del 1 de octubre del 2026 debido a un aparatoso accidente en la carretera Victoria-Zaragoza, en el estado de Tamaulipas.

La noticia de su partida corrió como pólvora a través de las radios de comunicación y las redes sociales, desatando una ola de mensajes de condolencias. entre sus familiares, amistades y operadores de carga que identificaron a Laura Flores como una mujer profesional y una compañera ejemplar dentro del gremio

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“Hay personas que llegan a nuestras vidas y dejan una huella que jamás se borra. Laura Flores, vuela alto, compañera... que las rutas del cielo te reciban con los brazos abiertos”, dice una imagen que se ha difundido por todas las páginas digitales.

La Renegada fue víctima de un aparatoso choque en carretera (Facebook / Tirando la quintilla )

Asimismo, los integrantes de la comunidad, Tirando la Quintilla, publicaron un breve mensaje para unirse a la pena que embarga a la familia de la Laura Flores y lo que representó ella como operadora y ser humano para el grupo de tráileros.

“Laura Flores hizo del camino su oficio y del volante su pasión. Con la mirada fija en el horizonte y el corazón puesto en casa, recorrió cada kilómetro con valentía y entrega”, dice el mensaje que conmueve a los usuarios de las redes sociales.

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“Hoy el asfalto guarda su huella y el cielo recibe a una gran operadora que cambió las luces de la carretera por la paz eterna. Que su motor descanse en paz; aquí deja sus sonrisas y momento compartidos, su recuerdo en cada tramo del camino”, dedicaron los miembros de Tirando la Quintilla a su compañera Laura Flores, mejor ubicada como “La Renegada”.

Operadores de carga se unen en homenaje póstumo para Laura Flores

Operadora de transporte murió tras un accidente en carretera (Facebook / Yazmin Treviño)

En honor a la memoria de Laura Flores, diversas agrupaciones de transportistas anunciaron un homenaje póstumo para “La Renegada”. En él se planea una caravana pacífica en la que decenas de tráilers harán sonar sus bocinas al unísono, despidiendo a su compañera con el respeto que se ganó a pulso.

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Asimismo, se oficiará una misa en su comunidad de origen, donde familiares y amigos podrán darle el último adiós a Laura Flores, una mujer apasionada por su trabajo que siempre inspiró a los demás para realizar lo que más les entusiasma en la vida.

¿Quién fue Laura Flores, la conductora que perdió la vida en la carretera Victoria-Zaragoza?

Conocida como La Renegada, perdió la vida la madrugada del 1 de octubre (Facebook / Jenny Villalobos )

Laura Flores fue una reconocida operadora de transporte de carga. Al momento del accidente en Tamaulipas, La Renegada manejaba una unidad de Grupo Trayecto que transportaba paquetes de Mercado Libre.

La Renegada murió durante un fuerte choque en el que estuvieron involucrados tres tractocamiones, en la carretera Victoria-Zaragoza, a la altura del kilómetro 90, en el estado de Tamaulipas.

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Tras la difusión de la noticia, en la que se confirma el fallecimiento de Laura Flores, sus familiares, amistades y grupos de operadores compartieron fotos y escritos para recordar a la conductora, quien dejó una huella indeleble en su comunidad de transportistas de carga.

Compañeros del gremio recordarán a La Renegada como una dama trabajadora y con experiencia en servicio de carga por carretera. También la identificarán como parte de una generación de mujeres que se han incorporado al transporte de carga.

Tras el lamentable suceso, una mujer, de nombre Jenny Villalobos, quien sería amiga de Laura Flores, compartió en su cuenta de Facebook un desgarrador mensaje con el que despide a la transportista.

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“Me fui a leer aquella conversación que manteníamos, que por cierto me dejaste esperando la llamada, que ahora jamas llegará. solo pienso en tus hijos, escucho los audios y esa manera en la que te preocupabas por darles lo mejor”, señaló.

“Solo espero, Laura (Flores), que tengas un eterno descanso y, como ya sabes, ni vueles alto, ni te voy a corretear. Descansa tranquila, amiga”, finaliza el mensaje enviado por la cuenta de Jenny Villalobos.

Mujeres al volante: el reto de abrir camino en el transporte de carga

La mujer fue víctima durante la madrugada del 1 de octubre (Twitter / Héctor Trejo)

El caso de Laura Flores ocurre en un sector donde la presencia femenina sigue siendo limitada. Este hecho también puso atención en las mujeres que trabajan como operadoras de carga en México.

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Aunque su presencia ha crecido en los últimos años, el transporte pesado sigue siendo una actividad con mayoría de hombres y jornadas marcadas por trayectos largos, horarios nocturnos y riesgos en carretera.

“La Renegada” formaba parte de esa comunidad de conductoras que se abre espacio al volante de un tractocamión. Tras su fallecimiento, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se sumó a las expresiones de duelo y la identificó como una “compañera operadora”.

Asimismo, Grupos de tráileros también compartieron despedidas para “La Renegada”, nombre con el que era reconocida Laura Flores dentro del gremio transportista.