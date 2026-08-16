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Un enfrentamiento armado entre las bandas criminales Los Choneros y Los Lobos dejó cuatro muertos en Ecuador

Hombres armados, algunos vestidos con prendas policiales, irrumpieron en dos viviendas de Babahoyo y mataron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, en una provincia que registra la tasa de homicidios más alta del país

Un nuevo enfrentamiento entre bandas criminales deja cuatro muertos en Ecuador
Un nuevo enfrentamiento entre bandas criminales deja cuatro muertos en Ecuador
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Un ataque armado perpetrado la madrugada de este sábado en el sector La Margarita, perteneciente a la parroquia Pimocha, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, dejó cuatro personas muertas y una mujer herida. Según informó la agencia EFE, las primeras investigaciones policiales apuntan a que el crimen constituye una represalia entre las organizaciones criminales Los Choneros y Los Lobos, las dos estructuras delictivas más grandes y activas de Ecuador.

Los atacantes, que vestían prendas similares a las de la Policía Nacional, según reportó Extra, medio local, irrumpieron con violencia en dos viviendas ubicadas a pocos metros de distancia, alrededor de la una de la madrugada. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Eusebio Mantuano Piña, de 29 años; Segundo Rolando Cedeño León, de 49; David Antonio Lucas Herrera, de 18, y un adolescente de 17 años.

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El coronel de la Policía Jorge Borja explicó a los medios que los agresores llegaron primero a una vivienda, donde mediante intimidaciones obtuvieron de un menor información sobre el paradero de una de las víctimas. Con esos datos, se trasladaron a otro domicilio, donde asesinaron a un hombre en presencia de un familiar, y luego a una tercera casa, donde ejecutaron a otras dos personas. Finalmente llegaron a un cuarto domicilio para matar a la última víctima.

Tenemos cuatro víctimas, todas ellas se presume que pertenecen a Los Lobos”, señaló una portavoz policial, quien añadió que los presuntos responsables serían integrantes de Los Choneros. Según las indagaciones preliminares, el ataque habría sido una represalia después de que le robaran una motocicleta a uno de los presuntos miembros de Los Choneros. La Policía maneja como hipótesis que las cuatro víctimas estuvieron implicadas en ese robo. Una de ellas registraba antecedentes penales, de acuerdo con el reporte oficial.

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Personal de la Policía y medicina legal en el levantamiento de la cabeza del cadáver (Ecuavisa).
Ecuador cerró el primer semestre de 2026 con 4.154 homicidios intencionales, en un contexto en el que las autoridades vinculan las ejecuciones múltiples con el control territorial de las bandas. (Ecuavisa)

El suceso ocurre en un contexto de disputa territorial que ha convertido a Los Ríos en la provincia con mayor tasa de homicidios de Ecuador. Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado citados por Infobae, esa provincia alcanzó en 2025 una tasa de 130,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional, que ese mismo año llegó a 50,9. El enfrentamiento se intensificó tras la captura y extradición en 2025 del líder histórico de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, que dejó un vacío de poder aprovechado por Los Lobos para disputar rutas de narcotráfico, armas y control portuario en la costa del país.

Pese a los sucesivos estados de excepción y despliegues militares decretados por el Gobierno de Daniel Noboa, la violencia no ha cedido de forma sostenida en la provincia. Según un análisis del diario Expreso basado en cifras oficiales, Los Ríos registró 319 homicidios y once masacres —hechos con tres o más víctimas— en los primeros cuatro meses de 2026, pese a una reducción interanual del 16% en el número total de casos. Especialistas en crimen organizado consultados por ese medio sostienen que la militarización ha logrado bajar el número de muertes, pero no ha debilitado la capacidad operativa de las bandas que se disputan el territorio.

A nivel nacional, Ecuador cerró el primer semestre de 2026 con 4.154 homicidios intencionales, según cifras del Ministerio del Interior recogidas por el portal Punto Noticias, lo que representa el segundo primer semestre más violento de la historia del país, solo por debajo del registrado en 2025. La cifra equivale a un promedio de 23 asesinatos diarios, o un crimen cada poco más de una hora.

El ataque de Pimocha se inscribe en un patrón que las autoridades ecuatorianas han identificado en otros episodios recientes: ejecuciones múltiples motivadas por conflictos menores —como el robo de un vehículo— que derivan en represalias con varias víctimas, reflejo de una lógica de control territorial en la que la violencia extrema funciona como mensaje disuasivo entre bandas rivales.

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