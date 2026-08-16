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Ondas tropicales 27 y 28 sobre el occidente y sureste de México provocarán lluvias intensas en 9 estados

Dos sistemas recorrerán el territorio nacional con fuertes rachas de viento, oleaje elevado y temperaturas extremas, mientras tanto, Hernan se debilitó a un ciclón post-tropical

Diorama con mapa de México, dos nubes de plastilina (27, 28) que derraman gotas de lluvia sobre estados con pequeñas nubes y banderas rojas. Fondo de montañas y cielo.
Un mapa en relieve de México ilustra el trayecto de las ondas tropicales 27 y 28 que generan lluvias intensas en el occidente y sureste del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pronóstico del clima en México para este domingo 16 de agosto contempla lluvias intensas en Michoacán, precipitaciones muy fuertes en otras ocho entidades y temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius en regiones del norte del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas serán ocasionadas por el desplazamiento de las ondas tropicales 27 y 28, el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en altura e inestabilidad atmosférica.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones más significativas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento, por lo que existe riesgo de deslaves, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

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Ondas tropicales y ciclones afectarán el occidente y sureste de México

La onda tropical número 27 avanzará este domingo sobre el occidente de la República Mexicana, donde interactuará con canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica. Este sistema favorecerá principalmente las lluvias previstas en estados de la vertiente del Pacífico.

El SMN indicó que, al finalizar el día, la onda tropical 27 continuará desplazándose hacia el oeste y dejará de afectar el territorio nacional.

Al mismo tiempo, la onda tropical número 28 recorrerá el sureste del país y contribuirá a la presencia de precipitaciones en entidades como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el noroeste, el monzón mexicano permanecerá establecido y, en combinación con divergencia en altura, ocasionará lluvias en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. También se mantendrán canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones, circulaciones ciclónicas en niveles altos, vaguadas en niveles medios de la atmósfera e inestabilidad atmosférica.

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Respecto a los ciclones tropicales, la tarde del sábado Hernan se debilitó a ciclón post-tropical cuando se encontraba aproximadamente a 2 mil 835 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Debido a su distancia de las costas mexicanas y a su proceso de debilitamiento, el SMN emitió el último aviso relacionado con el sistema. Por su ubicación, Hernan no representa peligro para el territorio nacional.

Michoacán tendrá lluvias intensas; ocho estados esperan precipitaciones muy fuertes

Las precipitaciones más abundantes de la jornada se concentrarán en la costa y el oeste de Michoacán, donde se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

También se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en ocho entidades:

  • Suroeste de Chihuahua
  • Noroeste de Durango
  • Oeste de Jalisco
  • Colima
  • Sur y costa de Guerrero
  • Oeste y norte de Oaxaca
  • Norte y este de Puebla
  • Centro de Veracruz

El pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el este y sureste de Sonora, centro de Sinaloa, norte y sur de Nayarit, suroeste del Estado de México, así como en Tlaxcala, Morelos y el oeste y este de Tabasco.

En tanto, habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN alertó que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían presentarse con descargas eléctricas, granizo y vientos intensos. Las acumulaciones de agua también podrían ocasionar deslaves, desbordamientos e inundaciones en comunidades ubicadas en zonas bajas.

Ante estas condiciones, se recomienda atender los avisos de Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades estatales y municipales de Protección Civil, además de evitar el cruce de ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Onda de calor continuará en cinco estados del norte

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte de México. Además, persistirá la onda de calor en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se registrarán en:

  • Noreste de Baja California
  • Centro de Baja California Sur
  • Oeste y sur de Sonora
  • Norte de Sinaloa
  • Este de Chihuahua
  • Este de Nuevo León
  • Oeste de Tamaulipas

Por otra parte, las temperaturas oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius en zonas del norte de Coahuila, Durango, sur de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, norte de Hidalgo, Morelos, norte y suroeste de Puebla, además de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro, los valores máximos serán de 30 a 35 grados Celsius.

Para reducir los riesgos relacionados con el calor, el organismo recomendó mantenerse hidratado, utilizar ropa de manga larga y colores claros, evitar exposiciones prolongadas a la radiación solar y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.

Fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas

En cuanto al viento, se pronostican rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Las rachas alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora en la costa occidental de la península de Baja California, así como en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sonora, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Finalmente, se prevé mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas. En el golfo de Tehuantepec, las olas podrían alcanzar de 2 a 3 metros de altura.

El oleaje será de uno a dos metros en la costa occidental de la península de Baja California y en los litorales de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades marítimas y de Protección Civil.

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