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Pese a inversión de más de 15 mdp en videovigilancia, asesinan a ciclista cerca de un módulo policial en Tizayuca

El joven, de entre 25 y 30 años, recibió al menos dos impactos de arma de fuego; los presuntos responsables habrían escapado en una motocicleta y no hay detenidos

El ataque ocurrió apenas tres días después de que el municipio pusiera en operación su nuevo Centro de Coordinación para la Paz y la Seguridad. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
El ataque ocurrió apenas tres días después de que el municipio pusiera en operación su nuevo Centro de Coordinación para la Paz y la Seguridad. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
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Un joven que circulaba en bicicleta fue asesinado a balazos la noche del sábado 15 de agosto en la zona de Casas Ara, en Tizayuca, Hidalgo, a pocos metros de un módulo policial y de una cámara de videovigilancia conectada al C4.

El ataque ocurrió apenas tres días después de que el municipio pusiera en operación su nuevo Centro de Coordinación para la Paz y la Seguridad (C4 CECOPAS), creado para fortalecer el monitoreo en tiempo real, la coordinación entre corporaciones y la atención de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima tenía entre 25 y 30 años y recibió al menos dos impactos de arma de fuego. Tras la agresión, quedó tendida sobre la vía pública, cerca de una tienda 3B.

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Los responsables habrían sido tres personas que viajaban en una motocicleta y que escaparon del lugar después de disparar contra el joven. Esta versión forma parte de los primeros reportes y deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de la investigación.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y acordonaron la zona para preservar los indicios. Posteriormente, personal ministerial y pericial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el homicidio ni sobre una hipótesis relacionada con el móvil del ataque.

Tizayuca destinó más de 15 mdp a un nuevo centro de seguridad

El homicidio ocurrió en un municipio que durante 2026 ha reforzado su infraestructura de vigilancia. En abril, la alcaldesa Gretchen Atilano informó que se habían destinado más de 15 millones de pesos a la construcción del Centro de Coordinación para la Paz y la Seguridad, como parte de una inversión de 50 millones de pesos para fortalecer la seguridad municipal.

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En ese momento, la presidenta municipal también señaló que Tizayuca contaba con 200 cámaras de videovigilancia instaladas desde 2020 y que todas se encontraban en funcionamiento. El proyecto contemplaba además nuevos puntos de monitoreo equipados con tecnología supervisada por personal del C5i de Hidalgo.

Sin embargo, el nuevo centro fue puesto en operación el 13 de agosto, apenas dos días antes del homicidio del ciclista. El C4 CECOPAS fue presentado como un espacio para concentrar labores de videovigilancia, monitoreo en tiempo real y radiocomunicación, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y hechos delictivos.

Cámara del C4 podría aportar pistas sobre los responsables

El punto donde ocurrió el asesinato se encuentra cerca de un módulo policial recién instalado y, en la contraesquina, existe una cámara de videovigilancia conectada al C4.

Las imágenes podrían permitir a los investigadores reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque, identificar los vehículos o personas que estuvieron en la zona y establecer la ruta que siguieron los presuntos responsables después de abandonar el lugar.

De acuerdo con reportes publicados tras el homicidio, las autoridades también desplegaron un operativo en los alrededores y recurrieron a las cámaras de videovigilancia como parte de las acciones para intentar ubicar a los responsables.

La investigación deberá establecer quiénes participaron en el ataque, determinar el móvil y corroborar la información sobre la motocicleta en la que presuntamente huyeron los agresores.

Por ahora, pese a que el homicidio ocurrió junto a infraestructura policial y de videovigilancia recientemente reforzada, no se han reportado personas detenidas por el asesinato.

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