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Cuatro personas resultan heridas tras ser embestidas por un vehículo en Acapulco

Una vendedora de pan de la tercera edad resultó gravemente lesionada

Tienda azul con puerta de vidrio rota; automóvil blanco chocado en su fachada; escombros en el suelo; personas observando la escena; luces de emergencia rojas y noche.
Un automóvil blanco impacta la fachada de vidrio de una tienda de conveniencia en Acapulco, mientras los curiosos observan la escena iluminada por luces de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro personas resultaron heridas luego de que un vehículo las atropelló cuando se encontraban en la vía pública la noche de este sábado en el puerto de Acapulco, en Guerrero.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del poblado El Cayaco, cuando un vehículo Audi de color blanco chocó contra un puesto de pan y una tienda.

Los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos tras el incidente. Medios locales señalaron que la responsable del choque fue identificada como Mariana L., de 25 años y originaria de la Ciudad de México, quien habría perdido el control del auto al ir a exceso de velocidad.

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El vehículo se salió de la carretera, impactó una motoneta donde se vendía pan y una mesa con artículos y lácteos, para finalmente quedar frente a una tienda de conveniencia.

Cuatro heridos, una adulta mayor en estado grave

seguridad Guerrero
(Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero)

Entre las víctimas, la más afectada fue una mujer de 74 años que atendía su puesto de venta de pan al momento del impacto. Personal de Protección Civil de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero la trasladó a recibir atención médica, donde fue reportada de gravedad.

De acuerdo con Milenio, los heridos restantes fueron identificados como José Juan “N”, de 48 años, que resultó policontundido y se movilizó por sus propios medios en busca de atención. Miguel Ángel “N”, de 48 años, y su hijo Miguel Ángel “N”, de 21, que también acudieron a recibir tratamiento médico.

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Habitantes intentaron agredir a los responsables del atropellamiento

Imagen ilustrativa . EFE/David Guzmán
Imagen ilustrativa . EFE/David Guzmán

Medios locales refirieron que testigos y personas presentes en la zona intentaron agredir a los dos ocupantes del automóvil tras el choque. La Policía Estatal, junto con personal de Protección Civil y Bomberos, arribó al lugar para controlar la situación.

Mientras que la conductora y su acompañante, un hombre de aproximadamente 27 años de edad quedaron en calidad de detenidos, a la espera de que las autoridades determinen su situación jurídica, luego de que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad.

Combi a exceso de velocidad deja al menos 5 heridos en el bulevar de Las Naciones

Un segundo choque se registró en la lateral del distribuidor vial de Puerto Marqués, con dirección al aeropuerto en Acapulco, donde el conductor de una camioneta Urvan del Servicio Público que cubría la ruta Aeropuerto-Vacacional chocó contra el muro de contención del puente del bulevar de Las Naciones.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas de este domingo, dejando un saldo de al menos cinco personas lesionadas, entre ellas una menor de 14 años y un adulto mayor.

Policías estatales resguardan las instalaciones donde se llevara a cabo la Convención Bancaria 2024, el 16 de abril de 2024, en el balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero (México). / Imagen ilustrativa. EFE/David Guzmán
Policías estatales resguardan las instalaciones donde se llevara a cabo la Convención Bancaria 2024, el 16 de abril de 2024, en el balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero (México). / Imagen ilustrativa. EFE/David Guzmán

De acuerdo con reportes, el chofer, de 19 años, sufrió fractura de tórax y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario del IMSS-Bienestar, junto con la menor —policontundida— y un hombre de 68 años, con diagnóstico de probable esguince cervical.

Los otros tres ocupantes lesionados fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero (SGIRyPC) y trasladados a distintos centros hospitalarios; todos presentaron presunto diagnóstico de policontundidos.

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