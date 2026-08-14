Efraín Juárez cuenta su verdad sobre su salida de Pumas y lanza dardo contra la directiva

Efraín Juárez habla por primera vez sobre su salida de Pumas tras ser subcampeón en la liga mexiana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Efraín Juárez rompió el silencio sobre su salida de Pumas y habló de su vínculo con el conjunto universitario, así como de la decisión de la directiva de no renovarlo antes de la liguilla.

En entrevista exclusiva con David Faitelson, el estratega reconoció que extraña al club y dejó claro que su paso por Universidad Nacional tuvo un significado especial.

Aunque aseguró sentirse tranquilo con el trabajo realizado, Efraín Juárez reconoció que existe una cuenta pendiente: haber quedado cerca de conseguir el título con Pumas.

“Ahora nos quedamos con la espinita porque nos quedamos a nada de poder ser campeones, esa es la realidad”, reconoció.

Sin embargo, insistió en que se marcha con la satisfacción de haber cumplido aquello que se propuso desde su llegada.

“En el sentido de todo lo que hice, lo cumplí y me puedo ir muy tranquilo y estoy muy tranquilo de que así fue”, sentenció.

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Efraín Juárez habla de la falta de renovación

Efraín Juárez dejó a Pumas luego de perder la final contra Cruz Azul (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la decisión de la directiva del Club Universidad de no extender su contrato antes de la liguilla. Faitelson cuestionó directamente al entrenador sobre las razones por las que no recibió una renovación, especialmente después del trabajo realizado al frente del equipo.

Juárez evitó responsabilizar públicamente a algún integrante de la institución, pero consideró que la explicación corresponde a la dirigencia universitaria.

“Creo que son preguntas más que para mí, son, yo creo que para... un poco para Toño (Sancho) que es el vicepresidente deportivo”, respondió.

El técnico aseguró que durante su gestión se concentró completamente en su trabajo y en cumplir los objetivos que se había planteado desde el primer día.

“Yo me dediqué, de cuerpo y alma al club en todos los sentidos. Me entregué realmente en todo momento”, señaló.

La promesa que hizo a la afición de Pumas

“Lo que prometí es que la gente se iba a sentir orgullosa del club”, relató Efraín Juárez (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Juárez también recordó las primeras conversaciones que tuvo cuando asumió el cargo y explicó cuál fue la principal promesa que hizo al llegar al banquillo universitario: recuperar el orgullo de los aficionados por su equipo.

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“Lo que prometí es que la gente se iba a sentir orgullosa del club”, relató.

El entrenador consideró que esa promesa se cumplió, principalmente por la conexión que consiguió generar el equipo con sus seguidores a través de sus actuaciones dentro del terreno de juego.

“Creo que al final la gente conectó, la gente se sintió representada por lo que veía dentro de la cancha, del terreno de juego”, manifestó.

Para Juárez, ese aspecto representa uno de los principales logros de su etapa al frente de Pumas, independientemente de que el equipo no haya conseguido conquistar el campeonato.

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Reconoce orgullo Puma

Efraín Juárez considera a la Universidad Nacional una parte fundamental de su vida profesional (foto: Christopher Carmona Iturbe)

Al ser cuestionado sobre si extraña a Pumas, Juárez fue contundente al describir la importancia que tiene la institución en su carrera.

“Sí, es mi casa. Obviamente, es mi casa. Este, siempre, siempre lo he dicho, soy de ahí, me hice ahí”, expresó el entrenador.

El exfutbolista recordó que su relación con Pumas comenzó desde su etapa como jugador y destacó que, tanto dentro como fuera de la cancha, siempre buscó entregarse completamente a la institución.

“Creo que les he entregado siempre, como jugador, entrenador, todo lo que tengo y lo que está dentro de mí”, afirmó.

Las declaraciones de Efraín Juárez llegan después de su salida de Pumas y en medio de las interrogantes sobre las decisiones tomadas por la directiva universitaria. El técnico, por ahora, deja claro que su relación con el club permanece intacta y que considera a Universidad Nacional una parte fundamental de su vida profesional.

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