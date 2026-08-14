Cazzu confirma noviazgo con Ignacio Colombara a dos años de la ruptura con Christian Nodal

La cantante profundizó en su nueva relación durante una entrevista al hablar de los libros que tiene en casa. (@cazzu)

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Recientemente, Cazzu confirmó que tiene novio, más de dos años después de su separación de Christian Nodal, el cantante sonorense con quien tuvo a su hija Inti. La argentina, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, lo reveló sin buscarlo: fue durante una entrevista en la intimidad de su hogar, al hablar de los libros que tiene en casa.

La confesión ocurrió en una conversación con la periodista Malena Rey para el portal Cenital. Rey notó que Cazzu tenía dos ediciones de La Divina Comedia y le preguntó al respecto. La cantante respondió sin rodeos: “Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada”.

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Cazzu y Nodal: una polémica separación

por primera vez que tiene pareja. La revelación llegó en una conversación íntima con la periodista Malena Rey, en la casa que comparte con su hija Inti. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La ruptura entre Cazzu y Nodal se confirmó a finales de mayo de 2024. Desde entonces, la intérprete de 32 años se mantuvo en un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. No hubo declaraciones, no hubo confirmaciones. Solo rumores que ella dejó pasar sin alimentarlos.

Uno de esos rumores surgió en 2025, cuando fue captada junto a su entrenador personal, Axel Napp. Cazzu lo descartó directamente: no había nada romántico entre ellos. El episodio se sumó a una lista de especulaciones que la artista prefirió ignorar antes que desmentir.

Varios meses antes de la confirmación de Julieta Cazzuchelli, la periodista Mandy Fridmann ya había adelantado en el programa ¡Tal cual! Sin Filtro que la cantante sostenía una relación con su bailarín, Ignacio Colombara. Según Fridmann, él “va con ella para todos lados” e incluso señaló que ya convivía con Inti: “Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”, detalló.

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Colombara, también actor de doblaje, fue contactado por la presentadora Kerly Ruiz para el programa ¡Siéntese Quien Pueda! tras un concierto en el que Cazzu, señalando hacia él, dijo “Él es mío”, frase que muchos interpretaron como una validación pública del romance.

Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje". (Instagram: colombaraignacio)

La respuesta del bailarín fue reservada. Según relató Ruiz, Colombara le escribió: “Mira, no estoy dando entrevistas, perdóname. Es que estoy en una situación que prefiero mantenerme alejado de los medios, espero que me entiendas”.

Y agregó: “Quizá más adelante podríamos hacer una, pero en este momento prefiero mantenerme en silencio”.

La entrevista con Cenital transcurrió en la casa que comparte con su hija Inti, y la mención al novio llegó de manera lateral, casi accidental, mientras hablaba de literatura. No hubo declaración formal, no hubo anuncio. Solo una oración que lo dijo todo.

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La cantante, que atraviesa también un proceso legal con Nodal en torno a la custodia de su hija, mantiene desde hace meses una relación pública marcada por la discreción. Sus apariciones en redes y en entrevistas evitan el terreno sentimental. Esta vez, sin embargo, un libro viejo logró cerrar dos años de especulación.

En mayo de 2024, Christian Nodal anunció en sus redes sociales la ruptura con Cazzu, tras casi dos años de relación. Ambos eran padres de Inti, quien tenía apenas siete meses de vida. Nodal publicó un mensaje en el que habló de “caminos separados” y agradeció los momentos compartidos. Cazzu respondió con dos palabras: “Gracias. Todo sana”.

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Semanas después, Nodal fue captado con Ángela Aguilar. En julio de 2024 se casaron. Cazzu guardó silencio durante cinco meses, hasta que Aguilar declaró públicamente que “nadie salió herido” y que la argentina estaba al tanto de la nueva relación desde antes. La cantante argentina habló por primera vez y lo desmintió: “Cuando me dejaron, fue por un motivo distinto. Existió la pregunta: ¿hay alguien más? La respuesta fue no”.